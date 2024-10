La pop culture rencontre le bien-être : Des ToyTrends inspirantes pour la Spielwarenmesse 2025

Deux nouvelles tendances : « Anime & Friends » et « Healthy Heroes »

Un endroit parfait : un nouvel emplacement central à l'entrée Mitte

NUREMBERG, Allemagne, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Du 28 janvier au 1er février 2025, Nuremberg sera à nouveau le centre du secteur mondial du jouet. En collaboration avec l'équipe de la Spielwarenmesse, le TrendCommittee international a identifié deux ToyTrends pour l'année prochaine : « Anime & Friends » et « Healthy Heroes ». Des exemples de produits adaptés situés en bonne place dans le hall d'entrée Mitte inspireront les visiteurs professionnels. En complément, les conférences ToyTrend au Toy Business Forum dans le hall 3A fourniront de précieuses informations supplémentaires pour planifier son assortiment.

ToyTrends Spielwarenmesse Anime & Friends ToyTrends Spielwarenmesse Healthy Heroes

Le monde fascinant des animes et des mangas

L'univers des personnages d'anime et de manga séduit aussi bien les enfants que toutes les autres tranches d'âge. Les personnages ont un statut d'icône et influencent la pop culture ainsi que les médias les plus divers comme la télévision, les jeux vidéo, les produits dérivés et bien sûr les jouets. Le ToyTrend « Anime & Friends » présente des produits ainsi que des thèmes de licence pour enfants et adolescents issus du domaine de l'anime et du manga. Les jouets conçus dans le style japonais kawaii (qui signifie doux ou mignon en japonais) en font également partie. Des personnages aux grands yeux caractéristiques, comme Hello Kitty, appartiennent à ce genre, tout comme les avocats en peluche souriants.

Le plaisir de jouer pour un meilleur bien-être

Avec la tendance ToyTrend « Healthy Heroes », les enfants sont stimulés de manière globale. Ici, l'exercice physique, une bonne attention et une alimentation saine se combinent en une expérience. L'objectif est d'éveiller de manière ludique la conscience en une forme physique en relation avec la santé émotionnelle, mentale et sociale. L'accent est mis sur des produits qui favorisent la détente, la méditation et les activités physiques tout en apportant beaucoup de plaisir et de bonne humeur.

L'estime de soi et la confiance en soi doivent être renforcées et l'expression des émotions, des besoins, mais aussi des peurs, encouragée. L'enseignement d'une alimentation saine est un autre élément de cette tendance.

Découvrir et s'informer

Les ToyTrends ne reflètent pas seulement les développements actuels dans le secteur du jouet, mais abordent également des thèmes de société globaux.

Dans le hall d'entrée Mitte sur l'espace spécial nouvellement aménagé et qui attire l'attention, ces ToyTrends peuvent être appréhendés avec des produits inspirants sur des îlots thématiques. Ce « Special » invite à la découverte et à l'expérimentation. Au Toy Business Forum dans le hall 3A, l'experte américaine en tendances Reyne Rice donnera mardi et jeudi de précieux aperçus sur les ToyTrends 2025. Toutes les informations sur ce thème sont disponibles sur le site www.spielwarenmesse.de/en/toytrends.

Spielwarenmesse®

Il s'agit de l'événement mondial phare de la branche : la Spielwarenmesse®. À l'occasion de cette manifestation B2B, des Key Players ainsi que des startups présentent au commerce mondial leurs innovations et leurs tendances en direct de Nuremberg. Lors de ce rendez-vous incontournable, les participants trouvent non seulement une offre complète de produits, mais également une source intarissable d'inspiration pour leurs activités quotidiennes, ainsi que de précieuses connaissances sectorielles et une orientation utile sur le marché. En complément, la plateforme multifonctionnelle Spielwarenmesse® Digital et la revue électronique « Spirit of Play » fournissent toute l'année des sujets, des analyses et des avant-goûts sur le jeu. Depuis 2013, la désignation Spielwarenmesse® est protégée en tant que marque nominative en Allemagne.

Dates de la Spielwarenmesse® : du mardi 28 janvier au samedi 1er février 2025

Press Contact: Scarlett Wisotzki, Director Communications, Spielwarenmesse eG,

Phone: +49 911 99813-33, Mail: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2524562/Spielwarenmesse_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2524561/Spielwarenmesse_2.jpg