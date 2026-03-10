La demande de cours d'été internationaux est en forte hausse alors que le prestataire de services éducatifs d'Oxford se classe parmi les entreprises européennes à la croissance la plus rapide

OXFORD, Angleterre, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Oxford Royale, largement reconnu comme le pionnier des programmes de cours d'été sur le campus des principales universités britanniques, a été nommé parmi les FT 1000 du Financial Times : les entreprises européennes à la croissance la plus rapide en 2026, reflétant la demande mondiale croissante d'expériences éducatives pré-universitaires en immersion.

La cohorte internationale d'Oxford Royale.

Le classement annuel FT 1000, établi par le Financial Times en partenariat avec Statista, recense les 1 000 entreprises à la croissance la plus rapide en Europe sur la base de la croissance de leur chiffre d'affaires entre 2021 et 2024. Oxford Royale s'est classée au 156ᵉ rang sur le continent, ce qui la place dans le top 16 % des entreprises européennes à la croissance la plus rapide.

Fondée en 2004 par un diplômé d'Oxford, William Humphreys, Oxford Royale a été l'une des premières organisations à développer des programmes de cours d'été au sein des collèges des grandes universités britanniques - un modèle qui s'est depuis transformé en industrie mondiale.

L'organisation accueille aujourd'hui plus de 3 000 étudiants chaque été en provenance de plus de 175 pays, et a prodigué des cours à plus de 50 000 étudiants depuis sa création. Les programmes allient un apprentissage axé sur les matières à un échange culturel international, offrant aux étudiants une première expérience d'études universitaires dans un cadre universitaire historique.

Cette reconnaissance intervient alors que les programmes universitaires internationaux et les cours d'été pré-universitaires font l'objet d'une forte demande mondiale. De plus en plus, les étudiants recherchent des possibilités d'explorer des carrières potentielles, de se familiariser avec l'apprentissage de type universitaire et de créer des réseaux mondiaux avant d'entamer des études supérieures.

Andy Palmer, directeur général d'Oxford Royale, a déclaré que la reconnaissance du FT reflétait la portée internationale croissante de l'organisation.

« Chaque été, nous rassemblons des étudiants talentueux originaires de plus de 175 pays pour qu'ils étudient dans certaines des universités les plus prestigieuses du monde », a-t-il déclaré. « Cette reconnaissance reflète le dévouement de notre équipe et la confiance que nous accordent les familles du monde entier, qui reconnaissent de plus en plus la valeur des expériences universitaires internationales. »

Le classement FT 1000 met en lumière les entreprises qui ont connu une croissance rapide malgré des conditions économiques difficiles dans toute l'Europe. L'inclusion d'Oxford Royale dans le classement reflète l'expansion de la base d'étudiants internationaux de l'organisation et la demande soutenue d'expériences éducatives mondiales.

Cette reconnaissance fait suite à une deuxième distinction décernée par le Financial Times en début d'année, lorsque Oxford Royale a été désigné comme l'un des champions de la croissance à long terme de l'Europe 2026, un classement qui mesure la croissance soutenue entre 2013 et 2023.

Niels Terfehr, vice-président de la recherche et de l'analyse chez Statista, a déclaré que cette double reconnaissance soulignait la dynamique durable de l'organisation.

« Cet accomplissement exceptionnel est une reconnaissance bien méritée », a-t-il déclaré. « Nous souhaitons à toute l'équipe d'Oxford Royale de continuer à connaître le succès et la croissance dans les années à venir. »

Par sa présence dans ces deux classements, Oxford Royale intègre un petit groupe d'entreprises européennes reconnues à la fois pour leur expansion rapide et récente et pour leur croissance durable à long terme.

Le classement FT 1000 : les entreprises européennes à la croissance la plus rapide en 2026 complet est disponible sur ft.com/reports/europes-fastest-growing-companies.

