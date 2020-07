La demande de NetJets progresse grâce au rétablissement de sa flotte et de ses équipages européens

L'industrie de l'aviation commerciale a subi un impact extraordinaire compte tenu de la réduction significative du nombre de passagers en raison de la COVID-19. L'aviation privée s'en est beaucoup mieux tirée et a pu rebondir plus rapidement, bien qu'elle ne soit pas encore revenue aux niveaux antérieurs à la pandémie. Afin de gérer de manière proactive l'envergure de la flotte de NetJets, le nombre d'achats d'avions programmé a été réduit et le processus de rajeunissement de la flotte européenne a été accéléré par l'intermédiaire de la cession d'une petite partie de cette flotte. Ces décisions ont été prises dans un contexte d'incertitude économique sans précédent, faut de savoir combien de temps durerait la période de restriction des vols internationaux ni dans quelle mesure la pandémie aurait un impact sur l'économie dans son ensemble. NetJets a fait de son mieux pour protéger l'entreprise de réductions plus importantes à l'avenir et pour éviter la nécessité d'un sauvetage financier tout en continuant à fournir des degrés de sécurité et de service exceptionnels à ses clients.

« La dynamique actuelle nous redonne confiance et nous sommes fiers du travail accompli par nos équipes qui nous a permis d'élargir notre flotte mondiale. », a déclaré Patrick Gallagher, président des ventes, du marketing et des services chez NetJets.

Le volume de vols actuel et le nombre de nouveaux clients ayant récemment rejoint NetJets sont une autre bonne nouvelle à partager. Le nombre de nouveaux clients ayant rejoint NetJets a fortement augmenté dans la mesure où de plus en plus de particuliers et d'entreprises se sont rendu compte que le luxe ultime garantit la tranquillité d'esprit. Le trafic de NetJets aux États-Unis n'a jamais été aussi faible qu'en Europe, puisque les vols internes n'ont pas été soumis aux restrictions transfrontalières qui ont considérablement limité les déplacements dans toute l'Europe. Dans l'ensemble, NetJets connaît des jours avec des volumes de vols atteignant 20 % des niveaux représentatifs d'avant la pandémie.

« Nous nous réjouissons d'accueillir à nouveau les membres de notre équipe ainsi que nos nouveaux clients. », a déclaré Elton D'Souza, président de NetJets Europe, « Nous tenons à remercier nos clients actuels pour leur fidélité sans faille durant cette période et pour avoir recommandé NetJets à leurs amis, leur famille et leurs collègues. »

