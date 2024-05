NetJets oznamuje uzavření víceletého partnerství s golfovou asociací The R&A

TROON, Skotsko, 1. května 2024 /PRNewswire/ -- Společnost NetJets, světová jednička v oblasti soukromé letecké dopravy, oznámila exkluzivní partnerství s golfovou asociací The R&A v roli oficiálního poskytovatele soukromých letounů pro turnaj The Open. Tato víceletá dohoda umožňuje společnosti NetJets šířit pozvánky na tuto prestižní akci mezi své Owners (vlastníky) - jednotlivce a firmy, kteří jsou klienty modelu vlastnictví soukromých letadel společnosti NetJets.

NetJets: The Official Private Jet Provider of The Open

Společnost NetJets má se světem golfu dlouhodobé svazky a novou dohodou znovu zdůrazňuje svou oddanost golfovému sportu v Evropě. Partnerství vstoupí v platnost před zahájením turnaje The Open, který se koná na skotském hřišti Royal Troon od 14. do 21. července. Partnerství, v jehož rámci společnost NetJets zajistí svým vlastníkům bezkonkurenční přístup na nejprestižnější světové sportovní turnaje, také upevní pozici společnosti NetJets jako předního poskytovatele letounů pro exkluzivní golfové zážitky.

Prezident společnosti NetJets pro prodej, marketing a služby Patrick Gallagher k tomu uvedl: „Naším cílem je zajišťovat nejlepším světovým golfistům cestování na nejvyšší úrovni – a partnerství mezi NetJets a The R&A nám jej pomůže naplnit. Navíc nám umožní rozšířit nabídku pro naše vlastníky o vstupy na některé z nejprestižnějších světových akcí, které se stávají další položkou v bohatém výběru benefitů nabízených naším vlastníkům při létání s NetJets. Značka s tak bohatou historií, jakou má The R&A, znamenitě doplňuje bezvadnou pověst společnosti NetJets a výsledné partnerství je skutečně ideální."

Obchodní ředitel společnosti The R&A Neil Armit doplňuje: „Společnost NetJets je světoznámou špičkou v oblasti letectví a dlouholetá podpora, kterou golfu vyjadřuje, rezonuje s naší vlastní vizí zajistit tomuto sportu úspěch nejen dnes, ale i do budoucna. Těšíme se na naši spolupráci a věříme, že partnerství s NetJets bude pro hráče soutěžící v The Open přínosem."

Společnosti NetJets dává rok co rok přednost více než 50 profesionálních golfistů - včetně osmi z posledních deseti šampionů turnaje Open. Podpora těchto hráčů je jen jedním z mnoha příkladů oddanosti, kterou tento lídr ve svém oboru projevuje golfovému sportu. Společnost NetJets, celosvětově uznávaná pro svůj revoluční obchodní model sdíleného vlastnictví, změnila podobu soukromých letů a již přes 60 let se těší výborné pověsti. S hrdostí udržuje a provozuje přes 1000 letadel, poskytuje přístup na více než 5000 letišť a pro vynikající úroveň svých služeb zaměstnává více než 8300 profesionálů z oboru soukromého letectví.

O společnosti NetJets

Společnost NetJets, založená v roce 1964 pod názvem Executive Jet Airways, již více než 60 let nastavuje - a překonává - měřítka svého oboru. Dnes je společnost NetJets hrdým členem konglomerátu Berkshire Hathaway, známého svým neochvějným důrazem na bezpečnost a služby. Portfolio specializovaných společností NetJets, které zahrnuje značky NetJets, Executive Jet Management, QS Partners a QS Security nabízí širokou škálu individuálně nastavitelných cestovních řešení, včetně sdíleného vlastnictví letounů, pronájmu a leteckých karet. Kromě toho zajišťuje správu letounů, pronájem soukromých strojů, zprostředkovatelské a akviziční služby či specializované bezpečnostní služby. Tato komplexní nabídka řešení oslovila celou řadu nejnáročnějších světových cestovatelů, kteří již po celé generace volí pro své cesty právě NetJets. Dalším důvodem její obliby je samozřejmě i nejpočetnější a nejrozmanitější flotila soukromých tryskových letounů na světě, umožňující kdykoli navštívit i ty nejodlehlejší světové destinace. Více informací o špičce v oblasti soukromého létání najdete na stránce netjets.com.

O turnaji The Open

152. ročník turnaje Open se odehraje na hřišti Royal Troon od 14. do 21. července 2024.

The Open je tradiční golfový šampionát. Soutěž, pořádaná od roku 1860 na legendárních linksových hřištích, je díky kvalifikačním turnajům na všech kontinentech golfovou událostí s největší mezinárodní účastí. Boj o slavnou trofej Claret Jug se každý rok stane po celý týden středobodem sportovního dění a po celém světě jej sledují miliony fanoušků.

Turnaj The Open, pořádaný asociací The R&A, přináší hostitelskému regionu roční ekonomický přínos ve výši přibližně 100 milionů liber a jeho komerční úspěch přispívá k rozvoji hry po celém světě.

