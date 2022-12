La determinación de Honda por promover el futuro de la movilidad brillará en el Rose Parade® 2023

Honda le da vida a su campaña de marca "Forever Determined" como una carroza inspiradora para el 134. o Rose Parade ®

Desde la calle a las pistas de carreras y a los cielos, la carroza de Honda contará con una variedad de productos de movilidad, mientras Honda se prepara para un futuro electrificado

La carroza de Honda será el escenario del "Rose Parade Opening Spectacular" por primera vez, con presentaciones musicales de los artistas multiplatino Fitz and The Tantrums

Los nuevos SUV Honda CR-V hybrid 2023 y Pilot TrailSport 2023 son vehículos oficiales

TORRANCE, Calif., 9 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Honda pondrá en marcha su última campaña de marketing de marca a bordo de una carroza inspiradora que dirigirá el 134.o Rose Parade el 2 de enero de 2023. La carroza de Honda "Forever Determined" para el desfile Rose Parade muestra el compromiso de Honda por mejorar la vida de las personas al avanzar constantemente en materia de movilidad a través de tecnologías innovadoras y determinación absoluta. La carroza "Forever Determined" de Honda marca la 13.a vez que Honda dirige las carrozas como patrocinador principal del Rose Parade.

Honda Determination to Advance Future of Mobility Set to Shine at 2023 Rose Parade®

Honda dará inicio al Rose Parade 2023 con su carroza que sirve como escenario para el espectáculo de apertura ("Opening Spectacular") por primera vez. Honda se enorgullece en anunciar que el "Opening Spectacular" del Rose Parade contará con la presentación musical de los artistas multiplatino Fitz and The Tantrums, quienes presentarán su nuevo sencillo contagioso de alta energía "Let Yourself Free". A Honda y Fitz and The Tantrums se les sumarán jóvenes cantantes y el Rose Parade Youth Dance Group, un grupo de talentosos jóvenes bailarines que ayudarán a redefinir el término "dance floor-ready bounce" ("ritmo listo para la pista de baile") durante su presentación en el "Opening Spectacular".

La carroza "Forever Determined" del Rose Parade destaca las nuevas iniciativas que Honda está adoptando —desde la calle hasta las pistas de carreras y los cielos— mientras Honda se prepara para un futuro totalmente eléctrico. Honda trabaja en pos del objetivo global de neutralidad de carbono de todos los productos y actividades corporativas para 2050, incluida una visión respecto a las ventas de vehículos 100 % eléctricos en Norteamérica para 2040.

"Nuestra determinación a avanzar hacia el futuro de la movilidad está plasmada en los productos Honda en nuestra carroza del desfile y en el tema del Rose Parade 2023 "Turning the Corner" ("dar vuelta a la esquina"), señaló Jessika Laudermilk, vicepresidenta asistente de Marketing de American Honda. "Honda sigue emprendiendo nuevas iniciativas utilizando nuestras principales tecnologías, que ayudarán a las personas a mejorar sus vidas, hoy y mañana, y nos enorgullece mostrarlas en el Rose Parade de este año".

La carroza "Forever Determined" del Rose Parade 2023 da vida a los productos de movilidad de Honda

Los innovadores productos Honda presentados en la carroza "Forever Determined" exhiben tecnologías innovadoras, impulsadas por las ideas y la firme determinación de los ingenieros de Honda. Representado en la base de la carroza está el Prologue, el primer SUV totalmente eléctrico de Honda, que llega en 2024, así como el Acura ARX-06 eléctrico, la máquina de carreras que pronto competirá en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar 2023 y una motocicleta eléctrica Honda. Volando en las alturas se encuentran el HondaJet Elite II, la aeronave más rápida, de mayor alcance y de mayor altura de vuelo en su categoría, y un producto del futuro, el Honda eVTOL ("electric vertical take-off and landing aircraft"; aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical) que volarán sobre una nueva capa del cielo que está mucho más cerca del suelo que la capa existente utilizada por los aviones y que es una parte clave del futuro ecosistema de movilidad de Honda". La carroza de Honda para el Rose Parade 2023 es impulsada por un motor V6 3.5L especialmente configurado por Honda.

Vehículos oficiales de honda para el Rose Parade

El auto de seguridad del Rose Parade 2023 es el Honda CR-V hybrid 2023 totalmente eléctrico, el CR-V más poderoso y eficiente de la historia. Perfecto para escapadas cotidianas o de fin de semana, el CR-V es el SUV más vendido en los Estados Unidos en los últimos 25 años, y el nuevo CR-V híbrido 2023 potencia su nuevo y robusto aspecto con una personalidad más divertida de conducir, excelentes calificaciones de economía de combustible y mayor capacidad. Este nuevo Honda CR-V 2023 híbrido eléctrico representa el último paso en el esfuerzo de Honda por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y su progreso hacia el objetivo final de lograr una sociedad libre de carbono. El nuevo CR-V hybrid se fabricará en la Indiana Auto Plant de Honda en Greensburg, Indiana, y en East Liberty Auto Plant en Ohio, en continuación del legado de 40 años del compromiso de Honda de fabricar productos cerca del cliente*.

El nuevo Honda Pilot TrailSport 2023 será el automóvil de seguridad para el Rose Parade 2023. El nuevo Honda Pilot TrailSport 2023, el SUV con mejores capacidades todoterreno en la historia de Honda, es el SUV familiar más robusto con un nuevo y resistente estilo, más espacio para pasajeros y carga y una combinación líder en su clase de capacidad todoterreno y dinámica deportiva en carretera. Entre las características robustas especiales de este nuevo Pilot TrailSport se incluyen una suspensión todoterreno más elevada, neumáticos todoterreno, placas de deslizamiento de acero y mayores capacidades en el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Diseñado en California y desarrollado en Ohio, el nuevo Honda Pilot se fabrica exclusivamente en la Alabama Auto Plant de Honda en Lincoln, Alabama. Desde 2006, Honda ha producido más de 2 millones de unidades del Pilot en los EE. UU.*

La alianza de larga data de Honda con el Pasadena Tournament of Roses®

Honda y el Pasadena Tournament of Roses® han trabajado en estrecha colaboración durante más de 60 años para contribuir a un fuerte sentido de comunidad en el sur de California y llevar entretenimiento y tradición a personas de todo el mundo. Honda se convirtió en el primer patrocinador principal del Rose Parade en 2011. Como patrocinador principal durante 13 años, la carroza de Honda dirige el Rose Parade y muestra el tema del evento anual.

Honda colaboró por primera vez con el Tournament of Roses a fin de proporcionar vehículos de dos ruedas para el desfile de 1962. Honda ha participado con carrozas desde 1977 y ha proporcionado vehículos al Tournament of Roses desde 1994. Honda sigue suministrando vehículos de dos ruedas y side-by-side (multiutilitarios) para operaciones de desfile.

*Los vehículos Honda se fabrican utilizando piezas de origen nacional e importadas.

Acerca de Honda en los Estados Unidos

Honda inició operaciones en los Estados Unidos con American Honda Motor Co., Inc. en 1959. En la actualidad, Honda emplea a cerca de 30,000 asociados en los Estados Unidos que participan en el desarrollo, la fabricación, las ventas y el apoyo de servicio de automóviles Honda y Acura, equipos motorizados Honda, productos Honda powersports y el jet liviano avanzado HondaJet.

Sobre la base de su compromiso de larga data de fabricar productos cerca del cliente, Honda opera 12 plantas principales de fabricación en los Estados Unidos y trabaja con más de 600 proveedores de los Estados Unidos para producir una diversa gama de productos Honda. Honda ha fabricado automóviles en EE. UU. durante 40 años y, en 2021, dos tercios de todos los automóviles Honda y Acura vendidos en EE. UU. se produjeron en dicho país, utilizando piezas de origen nacional e importadas.

Honda también lleva a cabo actividades de investigación y desarrollo en 21 instalaciones en EE. UU., en las que diseñamos, desarrollamos e ingeniamos completamente muchos de los productos que la compañía fabrica en EE. UU.

Conozca más con el Digital FactBook de Honda.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1964148/Honda_Forever_Determined_Final_Float_Rendering.jpg

FUENTE Honda

SOURCE Honda