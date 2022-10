La distilleria Michter's immetterà sul mercato l'imbottigliamento 2022 del suo 20 Year Bourbon

LOUISVILLE, Ky., 20 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Dan McKee e Andrea Wilson, rispettivamente master distiller e master of maturation di Michter's, hanno approvato l'immissione in commercio del Michter's 20 Year Kentucky Straight Bourbon. I distributori e gli importatori di Michter's inizieranno a spedire l'edizione 2022 all'inizio di novembre.

Michter's 20 Year Bourbon

"Attendo con ansia il momento in cui Dan e Andrea decideranno di presentare questo whiskey", ha dichiarato Joseph J. Magliocco, Presidente di Michter's. "Il fatto che un bourbon invecchiato di 20 anni possa presentare così tante qualità senza risultare troppo legnoso è veramente incredibile".

I barili più vecchi all'interno dei rickhouse di Michter's sono attentamente controllati dal team di produzione. McKee ha osservato: "Con l'attenzione particolare riservata ai barili più vecchi, sono proprio le release come il 20 Year Kentucky Straight Bourbon a rendermi orgoglioso del nostro team addetto alla maturazione e di tutto il duro lavoro che dedica all'invecchiamento di questi splendidi whiskey".

L'ultima immissione sul mercato del Mitcher's 20 Year Bourbon è avvenuta un anno fa. "È un grande onore lavorare al Michter's 20 Year Kentucky Straight Bourbon con il nostro master distiller Dan McKee e il nostro team incredibilmente talentuoso. Abbiamo trascorso molto tempo a esaminare le scorte per questa release speciale e siamo entusiasti della complessità del sapore e della qualità. Desideriamo creare un'esperienza dinamica che renda memorabile un momento whiskey e la release di quest'anno non ci deluderà", ha dichiarato Wilson.

Michter's vanta una lunga e ricca tradizione nell'offerta di whiskey tradizionali americani di impareggiabile qualità. Con le sue offerte in produzione limitata, invecchiate fino al momento di maturazione ideale, l'apprezzatissimo portafoglio di Michter's comprende Bourbon, Rye e whiskey americano. Il proof di questa release 2022 è 114,2; il prezzo di vendita consigliato negli Stati Uniti per una bottiglia da 750 ml è 1,200 USD. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.michters.com oppure seguiteci su Instagram, Facebook e Twitter.

