La division de services cliniques WCG (WIRB-Copernicus Group) s'associe à InformedDNA pour aider les promoteurs à concevoir et exécuter des essais cliniques plus efficaces

« La médecine de précision exige que nous repensions le processus traditionnel de développement de médicaments », a déclaré Donald A. Deieso, PhD, président exécutif et PDG de WCG. « La maladie, ainsi que le traitement proposé, doivent être examinés avec soin dans le cadre de la composition génétique individuelle du patient. À cette fin, nous sommes ravis de nous associer à InformedDNA pour lancer des solutions d'essais cliniques axées sur la génétique, qui appuieront nos clients à l'heure où ils s'efforcent de délivrer la promesse extraordinaire de la médecine de précision. »

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, WCG et InformedDNA lanceront le Centre de génétique et de médecine de précision pour les essais cliniques, qui réunira l'expertise et les ressources génétiques significatives d'InformedDNA avec le réseau mondial de WCG, qui se compose de 550 experts dans le domaine de l'optimisation des essais cliniques et de sa solution sectorielle exclusive Knowledge Base™. WCG combine sa profonde compréhension de 95 % de l'ensemble des protocoles sponsorisés par l'industrie avec l'équipe leader du secteur d'InformedDNA, composée de 50 spécialistes en génétique répartis à l'échelle nationale, ainsi que sa large base de données en génétique couvrant toutes les catégories thérapeutiques. Ensemble, les partenaires délivreront des renseignements et des conseils inégalés s'agissant de l'application optimale de la génétique dans les essais cliniques. Ils s'intéresseront plus précisément aux opportunités et défis relatifs à l'application des informations génétiques dans les essais et à la conception de protocoles, et exploiteront la puissance de la génétique pour identifier, recruter, et gérer des patients dans le cadre d'essais cliniques.

« En raison de l'essor de la médecine de précision, les protocoles sont devenus de plus en plus complexes », a déclaré David Nixon, président et PDG d'InformedDNA. « Cette complexité engendre des défis dans la conception des essais cliniques incluant des composants génétiques, mais également l'opportunité de dévoiler une valeur supérieure dans le processus, via une focalisation appropriée sur la génétique. Dans le cadre de notre partenariat avec WCG, nous enseignerons aux promoteurs de recherche comment appliquer efficacement l'expertise génétique dans leurs études, afin qu'ils puissent tirer le meilleur profit de leur recherche. »

« Les sociétés proposeront une solution de génétique et de développement clinique visant à optimiser la conception de protocoles, et à veiller à ce que toutes les informations génétiques soient appliquées de manière appropriée à la conception des études. La solution permettra aux promoteurs d'identifier des populations de patients difficiles à trouver, de réduire leur exposition au risque, d'identifier de plus larges indications thérapeutiques potentielles, et d'accroître la valeur globale de chaque sujet participant à l'essai.

Rebecca Sutphen, docteur en médecine, membre de la Faculté américaine de génétique médicale, et directrice médicale d'InformedDNA, a ajouté : « À l'heure où la recherche clinique se focalise de plus en plus sur les maladies rares et orphelines, ainsi que sur une plus grande personnalisation, le recrutement de patients devient un véritable défi : comment trouver et recruter les patients adéquats pour participer à ces études ? Il est évident que les promoteurs d'essais et les sites de recherche clinique doivent exploiter la puissance de l'information génétique. Néanmoins, ils doivent tout d'abord accéder à l'expertise et aux infrastructures pour collecter ces informations génétiques, puis les appliquer pour améliorer et gérer les différentes méthodes de recrutement. »

WCG est expérimentée dans la conduite d'inclusion à des études relatives à des maladies rares et à des populations difficiles à atteindre. InformedDNA possède un réseau global d'ensembles de données génétiques qui facilitent l'identification rapide de patients souffrant de troubles uniques ou rares. Ensemble, ils proposent une solution d'engagement des patients qui tire parti de ces deux atouts, ainsi que de la puissance des tests et conseils en génétique, pour identifier les patients dans le cadre d'études cliniques basées sur des exigences en termes de génotype/phénotype. Ils proposeront également des services de conseil en génétique et d'interprétation de tests génétiques aux patients et aux investigateurs, qui ont démontré leur capacité à améliorer la satisfaction des fournisseurs et la conservation des patients.

« Le fait de s'engager dans de nouvelles voies afin de soutenir le développement clinique dans les domaines de la génétique et de la médecine de précision est indispensable pour contribuer à créer un monde dans lequel aucune vie ne serait limitée par les maladies génétiques », a déclaré Ron Philip, responsable de la division commerciale chez Spark Therapeutics, société de thérapies géniques commerciale et entièrement intégrée, qui a travaillé aux côtés d'InformedDNA lorsque Spark s'est préparée à la première autorisation de la FDA dans le cadre d'une thérapie génique portant sur une maladie génétique. « Les efforts de WCG et d'InformedDNA visant à garantir l'accès aux tests et aux conseils génétiques constituent une étape essentielle pour soutenir le développement clinique de médicaments génétiques, et pourraient aider des millions de patients souffrant de maladies rares et génétiques. »

À propos de WCG (WIRB-Copernicus Group)

WCG (WIRB-Copernicus Group) est le fournisseur leader mondial de solutions qui améliorent sensiblement la qualité et l'efficience de la recherche clinique. En tant que première organisation de services cliniques (OSC) du secteur, WCG permet aux sociétés biopharmaceutiques, aux ORC, et aux institutions d'accélérer la délivrance de nouveaux traitements et de nouvelles thérapies pour les patients, tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de protection des sujets humains. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wcgclinical.com ou suivez-nous sur Twitter @WCGClinical.

À propos d'InformedDNA

InformedDNA aide les individus et les fournisseurs de soins de santé à interpréter de manière précise l'historique de santé et la génomique de la famille, en donnant via à la promesse d'une médecine de précision. InformedDNA est l'autorité chargée de l'utilisation appropriée des tests génétiques – tirant parti de l'expertise du plus large effectif à temps complet de spécialistes en génétique certifiés par le conseil et indépendants, pour contribuer à garantir que les programmes de santé, les hôpitaux, les employeurs, les cliniciens communautaires et les patients bénéficient tous d'un accès à des services génétiques de la plus haute qualité. Outre le soutien aux essais cliniques, les offres clés d'InformedDNA incluent le conseil en génétique clinique, la gestion de l'utilisation des tests génétiques, ainsi que l'évaluation personnalisée du risque héréditaire et les solutions de prévention. Pour en savoir plus, rendez-vous sur InformedDNA.com.

