Oddział usług klinicznych WCG (WIRB-Copernicus Group) nawiązuje współpracę z InformedDNA w celu wspierania sponsorów w projektowaniu i przeprowadzaniu skuteczniejszych badań klinicznych

– Medycyna precyzyjna wymaga ponownego przemyślenia tradycyjnego procesu opracowywania leków – skomentował dr Donald A. Deieso, przewodniczący wykonawczy i główny dyrektor firmy WCG. – Choroba i proponowane leczenie muszą być rozpatrywane w kontekście indywidualnej genetyki pacjenta. Dlatego też z przyjemnością rozpoczynamy współpracę z InformedDNA w celu wprowadzenia rozwiązań badań klinicznych skupiających się na genetyce. Takie podejście będzie źródłem wsparcia dla naszych klientów pracujących nad realizacją obietnicy medycyny precyzyjnej – dodał dyrektor.

W ramach partnerstwa strategicznego firmy WCG i InformedDNA założą Centrum Genetyki i Medycyny Precyzyjnej w Badaniach Klinicznych, które pozwoli na połączenie znaczących zasobów i doświadczenia InformedDNA w zakresie genetyki z globalną siecią 550 ekspertów optymalizacji badań klinicznych WCG i własnościową, branżową bazą firmy Knowledge Base™. Firma WCG łączy dogłębne zrozumienie 95% protokołów branżowych z pionierskim zespołem 50 specjalistów do spraw genetyki z InformedDNA rozsianym po całym kraju i dużą bazą danych obejmującą genetykę we wszystkich kategoriach leczenia. Łącząc siły, partnerzy będą w stanie zapewnić niedostępną w inny sposób analitykę i wskazówki dotyczące najlepszego zastosowania genetyki w badaniach klinicznych. Konkretnie firmy zajmą się wyzwaniami i możliwościami związanymi z wykorzystaniem informacji genetycznych w projektowaniu badań i protokołów, a także możliwościami genetyki w identyfikacji, rekrutacji i zarządzaniu pacjentami w badaniach.

– Rozwój medycyny precyzyjnej prowadzi do coraz większej złożoności protokołów – skomentował David Nixon, przewodniczący i główny dyrektor wykonawczy firmy InformedDNA. – Złożoność jest źródłem wyzwań w projektowaniu badań klinicznych obejmujących elementy genetyki, ale jest także szansą na odkrycie większej wartości w całym procesie przez zastosowanie odpowiedniego, genetycznego podejścia. Współpraca z WCG pozwoli na edukowanie sponsorów badań w zakresie skutecznego stosowania wiedzy z zakresu genetyki w prowadzonych przez nich badaniach, co pozwoli im na wyciągnięcie z nich jak najwięcej – dodał dyrektor.

Firmy włączą do swojej oferty rozwiązanie opracowywania badań z wykorzystaniem genetyki w celu zoptymalizowania projektowania protokołów i zapewnienia, że wszystkie dane genetyczne są odpowiednio stosowane na etapie projektowania. Rozwiązanie pomoże sponsorom w identyfikacji trudno dostępnych populacji, zmniejszeniu narażenia na ryzyko, identyfikacji szerszych potencjalnych wskazań leczniczych i zwiększeniu całkowitej wartości każdego badania.

– Wraz z rosnącym skupieniem badań klinicznych nad rzadkimi i sierocymi chorobami oraz nasilającą się personalizacją rekrutacja pacjentów staje się dużym wyzwaniem. W jaki sposób możemy znaleźć i zaangażować do udziału odpowiednich pacjentów? Oczywiście sponsorzy badań i ośrodki muszą wykorzystać moc informacji genetycznej. Ale najpierw muszą mieć dostęp do doświadczenia i infrastruktury, w której gromadzone są te informacje, a dopiero następnie zastosować je w ulepszaniu i zarządzaniu procesami rekrutacji – skomentowała lek. Rebecca Sutphen, FACMG, główna dyrektor medyczna w firmie InformedDNA.

Firma WCG może poszczycić się dużym doświadczeniem w przywództwie w zakresie rekrutacji pacjentów do badań nad rzadkimi chorobami i w trudno dostępnych populacjach. Natomiast firma InformedDNA ma do dyspozycji globalną sieć genetycznych baz danych, które ułatwiają szybką identyfikację pacjentów z niepowtarzalnymi lub rzadkimi przypadłościami. Razem firmy oferują rozwiązanie zaangażowania pacjentów, które wykorzystuje mocne strony obu przedsiębiorstw i łączy je z możliwościami testowania genetycznego i doradztwa, które pozwalają na identyfikację pacjentów do badań klinicznych na podstawie wymagań genotypu czy fenotypu. Firmy zapewnią także doradztwo genetyczne i usługi interpretacji testów genetycznych dla pacjentów i badaczy, co z kolei zwiększa satysfakcję dostawców i wskaźnik kontynuacji wśród pacjentów.

– Wypracowywanie nowych sposobów na wspieranie rozwoju badań klinicznych w genetyce i medycynie precyzyjnej jest krokiem koniecznym do utworzenia świata, w którym nikogo nie ograniczają choroby genetyczne – skomentował Ron Philip, dyrektor handlowy w Spark Therapeutics, w pełni zintegrowanej firmie zajmującej się komercyjnymi terapiami genowymi, która współpracowała z InformedDNA w ramach przygotowania do pierwszego zatwierdzenia rozwiązania leczenia choroby genetycznej firmy Spark przez amerykańską Agencję do spraw Żywności i Leków. – Wysiłki WCG i InformedDNA w zakresie zapewnienia dostępu do testów i doradztwa genetycznego są niezbędne we wspieraniu rozwoju badań klinicznych z zastosowaniem genetyki. Dążenia te mogą pomóc milionom pacjentów cierpiących na rzadkie choroby lub schorzenia natury genetycznej – dodał dyrektor.

WCG (WIRB-Copernicus Group) jest wiodącym dostawcą rozwiązań znacząco podnoszących jakość i wydajność badań klinicznych. Jako pierwsze w branży przedsiębiorstwo specjalizujące się w świadczeniu usług na potrzeby badań klinicznych (tzw. CSO), firma WCG umożliwia firmom biofarmaceutycznym, organizacjom zajmującym się prowadzeniem badań klinicznych oraz innym instytucjom szybszą realizację nowych leków i sposobów leczenia przy utrzymaniu najwyższych standardów ochrony pacjentów objętych badaniami. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.wcgclinical.com lub w serwisie Twitter pod @WCGClinical.

Firma InformedDNA pomaga pacjentom i dostawcom usług medycznych w odpowiedniej interpretacji wywiadu rodzinnego i genomiki, tym samym wprowadzając wizję medycyny precyzyjnej w życie. InformedDNA jest firmą z autorytetem w zakresie odpowiedniego stosowania testów genetycznych, wykorzystując doświadczenie największego zespołu zatrudnionych na cały etat, niezależnych, certyfikowanych specjalistów w zakresie genetyki. Firma zapewnia dostęp do najwyższej jakości usług genetycznych dla planów zdrowotnych, szpitali, pracodawców, lekarzy i pacjentów. Poza wspieraniem badań klinicznych firma InformedDNA oferuje doradztwo genetyczne, zarządzanie testami genetycznymi oraz spersonalizowaną ocenę ryzyka dziedzicznego oraz rozwiązania zapobiegające schorzeniom. Więcej informacji można znaleźć na stronie InformedDNA.com.

