La Dra. Nalini Rajamannan comparte su entrevista reciente en Catholic Radio que destaca las recientes cirugías de corazón estadounidenses

La Dra. Rajamannan compartió algo de historia de su familia, y acerca de ser médica y también del trabajo que ha estado haciendo recientemente.

Un asunto que las dos discutieron es un reclamo actual por negligencia médica que apareció recientemente en The Daily Northwestern. La cardióloga explica cómo defender a pacientes le ha afectado como una persona y médica, así como su fe y sus creencias.

Un panel de jueces oirán argumentos orales el jueves 13 de junio para decidir si el caso de negligencia, que involucra a uno de los pacientes anteriores de Rajamannan, seguirá adelante. La decisión podría tener amplias implicaciones para los pacientes.

Para más información sobre esta historia y la Dra. Nalini Rajamannan: https://dailynorthwestern.com/2019/05/23/top-stories/in-focus-years-after-surgery-new-documents-renew-patients-malpractice-claims-against-northwestern-memorial-doctor/

Se llevará a cabo una audiencia pública el 13 de junio sobre si el caso 08-L-012426 se reabrirá. La oficina de Apelaciones del 1º Distrito en 160 North LaSalle St. Chicago Illinois 60601, 16º piso, audiencia pública, debe presentar identificación para entrar en el tribunal.

La Dra. Nalini Rajamannan es experta en válvulas cardíacas en el área de medicina cardiovascular. Ha estado investigando enfermedades de válvulas del corazón durante 31 años. Obtuvo una licenciatura preprofesional en ciencias de la Universidad de Notre Dame, su doctorado médico de la Escuela de Medicina de la Clínica Mayo y su formación de postgrado en Medicina Interna y Cardiología en la Clínica Mayo. También trabajó en la Clínica Mayo como asesora de personal en medicina interna. Actualmente, practica la medicina consultiva especializándose en la enfermedad cardíaca valvular en Most Sacred Heart of Jesus Cardiology and Valvular Institute, Wisconsin.

