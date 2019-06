Nalinin Rajamannan博士在Catholic Radio电台分享对她的最新采访

播客链接:

Rajamannan博士分享了关于她的家庭、她成为医生以及她近期所开展的工作的一些历史。



玛丽-菲奥里托和Rajamannan博士所讨论的一个问题,涉及当前所宣称的一场医疗事故,而这场医疗事故最近在《The Daily Northwestern》(美国西北大学日报)上进行了重点介绍。心脏病医生Rajamannan博士继续介绍主张保护病人权利如何影响作为个人和医生的她,及其信仰和信念。



一个评审小组将在6月13日(星期四)听取口头辩论,以便决定涉及Rajamannan以前的一位病人的事故案件是否将要向前推进。他们的决定能够对病人们产生深远的影响。



垂询关于这个故事和Nalini Rajamannan博士的详情,请访问:

https://dailynorthwestern.com/2019/05/23/top-stories/in-focus-years-after-surgery-new-documents-renew-patients-malpractice-claims-against-northwestern-memorial-doctor/



一场公开听证会将于6月13日举行,涉及08-L-012426案件是否将要重审。该公开听证会将在伊利诺伊州芝加哥北拉萨尔街160号第一区上诉法院办公楼(1st District Appellate office 160 North LaSalle St. Chicago IL)第16楼(邮编:60601)举行。请携带身份证件,以便进入法庭。



Nalini Rajamannan博士是心血管医学领域的心脏瓣膜专家,专注研究心脏瓣膜疾病已有31年。她持有圣母大学(University of Notre Dame)的本科科学预科学位和梅奥医学院(Mayo Medical School)的医学博士学位,并在梅奥医院(Mayo Clinic)内科和心脏科接受了研究生培训。她还曾在梅奥医院担任内科医学顾问。目前,她在威斯康星州的Most Sacred Heart of Jesus Cardiology and Valvular Institute研究所从事瓣膜性心脏病的医疗咨询工作。



SacredCardiology网站:www.sacredcardiology.com



