La estimulación eléctrica faríngea: una herramienta importante para la recuperación post-ictus

-La estimulación eléctrica faríngea reconocida como una herramienta importante para la recuperación post-ictus en las nuevas directrices de la American Heart Association y la American Stroke Association

La inclusión en las nuevas directrices sobre accidente cerebrovascular isquémico agudo subraya la utilidad clínica de Phagenyx para acelerar la recuperación de las dificultades para tragar (disfagia) en pacientes con accidente cerebrovascular

NASHVILLE, Tenn., 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Phagenesis, una empresa en etapa comercial con un sistema de neuromodulación, el primero de su tipo, para tratar a pacientes que experimentan dificultades para tragar después de un accidente cerebrovascular, acogió con satisfacción la 2026 Guideline for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association reconociendo la estimulación eléctrica faríngea (PES) por su papel en la restauración del control de la deglución en pacientes que se recuperan de un accidente cerebrovascular.

Como la única solución disponible comercialmente para administrar PES a los pacientes, el sistema Phagenyx® aplica estimulación eléctrica a los nervios sensoriales de la garganta para restaurar el control cerebral de la función de deglución, acelerando la recuperación de la disfagia grave después de un accidente cerebrovascular. Las nuevas guías de práctica clínica de AHA/ASA recomiendan que PES puede ser beneficiosa para reducir la gravedad de la disfagia, disminuir el riesgo de aspiración y acelerar la decanulación.

"La disfagia es una de las complicaciones más comunes y clínicamente significativas después de un accidente cerebrovascular. Es un factor importante que contribuye a reducir la protección de las vías respiratorias, lo que conduce a neumonía por aspiración y a la necesidad de traqueotomía. Más allá de sus consecuencias médicas, la disfagia priva a los pacientes del placer básico y la dignidad de comer y beber", afirmó H. Alex Choi, MD, MS, profesor de Neurocirugía y Neurología en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston. "Sin embargo, a pesar de la prevalencia y el impacto de la disfagia, históricamente hemos tenido pocas intervenciones terapéuticas significativas para mejorar los resultados de los pacientes".

La disfagia afecta al 45% de los pacientes con accidente cerebrovascular1 y se asocia con complicaciones graves, como un riesgo tres veces mayor de neumonía2 y un riesgo siete veces mayor de necesitar una sonda de alimentación permanente3, así como un mayor riesgo de reingreso hospitalario. Además, los pacientes con disfagia tienen un riesgo 8 veces mayor de muerte a los 3 meses.4

La guía de accidentes cerebrovasculares de AHA/ASA incluye las siguientes recomendaciones para la disfagia:

En pacientes con accidente cerebrovascular con disfasia, el tratamiento con PES puede ser beneficioso para reducir la gravedad de la disfagia y disminuir el riesgo de aspiración. Clase de Recomendación 2a, Nivel de Evidencia B-R

En pacientes con accidente cerebrovascular grave con disfagia que requieren traqueotomía y ventilación mecánica, el tratamiento con PES, después de la desconexión del ventilador, puede ser beneficioso para disminuir la gravedad de la disfagia, reducir el riesgo de aspiración y acelerar la decanulación. Clase de Recomendación 2a, Nivel de Evidencia B-R

"La incorporación de PES a las directrices indica que ahora contamos con una opción terapéutica validada que puede integrarse en la atención de rutina del accidente cerebrovascular, brindando a los médicos una herramienta para reducir las complicaciones, ayudar a los pacientes a comer y beber nuevamente y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. La disfagia ya no debe verse simplemente como una barrera para el alta hospitalaria, sino más bien como un objetivo terapéutico", añadió el Dr. Choi.

Phagenyx cuenta con el respaldo de más de 30 publicaciones revisadas por pares, incluidos 9 ensayos controlados aleatorios y 13 estudios mecanicistas. Estos estudios demuestran que PES con Phagenyx proporciona una mejora dos veces mayor en la seguridad de la deglución5 y una reducción significativa en las puntuaciones de gravedad de la disfagia (FEDSS),6 lo que respalda una ingesta oral más segura y una menor dependencia de las sondas de alimentación.

"La incorporación de PES a las directrices de atención de accidentes cerebrovasculares es una poderosa validación del trabajo que nuestros socios clínicos y nuestro equipo han realizado durante muchos años", afirmó Chad Hoskins, consejero delegado de Phagenesis. "La inclusión formal refuerza el valor de Phagenyx para mejorar los resultados de los supervivientes de accidentes cerebrovasculares, al mismo tiempo que reduce el coste y la complejidad para los proveedores de atención médica. Apreciamos el reconocimiento de AHA de la disfagia como una barrera para la recuperación y PES como una herramienta para abordarlo."

ACERCA DE PHAGENESIS

Phagenesis es una empresa líder en tecnología médica que transforma el tratamiento de la disfagia neurogénica con estimulación eléctrica faríngea dirigida (PES). Su sistema Phagenyx® es una terapia de neuromodulación clínicamente validada que ayuda a restaurar la deglución segura y eficiente en pacientes afectados por un accidente cerebrovascular u otra lesión neurológica. En los Estados Unidos, Phagenyx está indicado para la disfagia grave posterior a un accidente cerebrovascular y en Europa tiene la marca CE para la disfagia neurogénica causada por una variedad de afecciones neurológicas. La empresa cuenta con el respaldo de EQT Life Sciences, Sectoral Asset Management, British Patient Capital, Northern Gritstone y Aphelion/Cardeation. Para información adicional, visite www.phagenesis.com.

