Pharyngeale Elektrostimulation wird in einer neuen Richtlinie der American Heart Association und der American Stroke Association als wichtiges Instrument für die Erholung nach einem Schlaganfall anerkannt

NASHVILLE, Tenn., 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Phagenesis, ein Unternehmen im kommerziellen Stadium mit einem neuartigen Neuromodulationssystem zur Behandlung von Patienten mit Schluckbeschwerden nach einem Schlaganfall, begrüßte die 2026 Leitlinie für das frühe Management von Patienten mit akutem ischämischem Schlaganfall: Eine Leitlinie der American Heart Association/American Stroke Association erkennt die pharyngeale Elektrostimulation (PES) für ihre Rolle bei der Wiederherstellung der Schluckkontrolle bei Patienten nach einem Schlaganfall an.

Das Phagenyx® System ist die einzige kommerziell verfügbare Lösung zur Verabreichung von PES an Patienten. Es stimuliert die sensorischen Nerven im Rachenraum elektrisch, um die Kontrolle des Gehirns über die Schluckfunktion wiederherzustellen und so die Genesung von schwerer Dysphagie nach einem Schlaganfall zu beschleunigen. In den neuen AHA/ASA-Leitlinien für die klinische Praxis wird empfohlen, dass die PES den Schweregrad der Dysphagie verringern, das Aspirationsrisiko senken und die Dekanülierung beschleunigen kann.

„Dysphagie ist eine der häufigsten und klinisch bedeutsamsten Komplikationen nach einem Schlaganfall. Sie trägt wesentlich zu einem verminderten Schutz der Atemwege bei, was zu Aspirationspneumonien und der Notwendigkeit einer Tracheotomie führt. Abgesehen von den medizinischen Folgen beraubt die Dysphagie die Patienten des grundlegenden Vergnügens und der Würde des Essens und Trinkens", erklärte H. Alex Choi, MD, MS, Professor für Neurochirurgie und Neurologie an der University of Texas Health Science Center in Houston. „Trotz der Prävalenz und der Auswirkungen von Dysphagie gibt es bisher nur wenige sinnvolle therapeutische Maßnahmen, um die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern."

Dysphagie betrifft 45 % der Schlaganfallpatienten1 und ist mit schwerwiegenden Komplikationen verbunden, wie z. B. einem 3-fach höheren Risiko einer Lungenentzündung2 und einem 7-fach höheren Risiko, eine permanente Ernährungssonde zu benötigen3 sowie einem höheren Risiko einer Krankenhauswiederaufnahme. Außerdem haben Patienten mit Dysphagie ein 8-fach höheres Risiko, nach 3 Monaten zu sterben.4

Die AHA/ASA-Leitlinie zum Schlaganfall enthält die folgenden Empfehlungen für Dysphagie:

Bei Schlaganfallpatienten mit Dysphasie kann eine Behandlung mit PES den Schweregrad der Dysphagie verringern und das Aspirationsrisiko senken. Empfehlungsklasse 2a, Evidenzgrad B-R

Bei Patienten mit schwerem Schlaganfall und Dysphagie, die eine Tracheotomie und mechanische Beatmung erfordern, kann die Behandlung mit PES nach der Entwöhnung vom Beatmungsgerät dazu beitragen, den Schweregrad der Dysphagie zu verringern, das Aspirationsrisiko zu senken und die Dekanülierung zu beschleunigen. Empfehlungsklasse 2a, Evidenzgrad B-R

„Die Aufnahme der PES in die Leitlinien signalisiert, dass wir nun eine validierte therapeutische Option haben, die in die Routineversorgung von Schlaganfallpatienten integriert werden kann und den Ärzten ein Instrument an die Hand gibt, um Komplikationen zu reduzieren, den Patienten zu helfen, wieder zu essen und zu trinken, und so die Lebensqualität unserer Patienten zu verbessern. Dysphagie sollte nicht mehr nur als ein Hindernis für die Entlassung aus dem Krankenhaus betrachtet werden, sondern als ein therapeutisches Ziel", fügte Dr. Choi hinzu.

Phagenyx stützt sich auf mehr als 30 von Experten begutachtete Veröffentlichungen, darunter 9 randomisierte kontrollierte Studien und 13 mechanistische Studien. Diese Studien zeigen, dass PES mit Phagenyx eine zweifache Verbesserung der Schlucksicherheit5 und eine signifikante Verringerung des Dysphagieschweregrads (FEDSS)6 ermöglicht, was eine sicherere orale Aufnahme und eine geringere Abhängigkeit von Ernährungssonden unterstützt.

„Die Aufnahme von PES in die Leitlinie zur Schlaganfallversorgung ist eine eindrucksvolle Bestätigung der Arbeit, die unsere klinischen Partner und unser Team über viele Jahre hinweg geleistet haben", sagte Chad Hoskins, Chief Executive Officer von Phagenesis. „Die formelle Aufnahme unterstreicht den Wert von Phagenyx bei der Verbesserung der Ergebnisse für Schlaganfallüberlebende, während gleichzeitig die Kosten und die Komplexität für die Anbieter im Gesundheitswesen reduziert werden. Wir freuen uns, dass die AHA die Dysphagie als Hindernis für die Genesung und die PES als Instrument zu ihrer Behebung anerkennt."

Phagenesis ist ein führendes Medizintechnikunternehmen, das die Behandlung neurogener Dysphagie durch gezielte pharyngeale Elektrostimulation (PES) revolutioniert. Das Phagenyx® System ist eine klinisch validierte Neuromodulationstherapie, die Patienten nach einem Schlaganfall oder anderen neurologischen Schädigungen ein sicheres und effizientes Schlucken ermöglicht. In den Vereinigten Staaten ist Phagenyx für schwere Dysphagie nach einem Schlaganfall indiziert, und in Europa hat es die CE-Kennzeichnung für neurogene Dysphagie, die durch eine Reihe von neurologischen Erkrankungen verursacht wird. Das Unternehmen wird von EQT Life Sciences, Sectoral Asset Management, British Patient Capital, Northern Gritstone und Aphelion/Cardeation unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.phagenesis.com.

