La stimulation électrique pharyngée est reconnue comme un outil important pour la récupération post-AVC dans les nouvelles directives de l'American Heart Association et de l'American Stroke Association.

L'inclusion dans les nouvelles directives sur l'AVC ischémique aigu souligne l'utilité clinique de Phagenyx pour accélérer la récupération des troubles de la déglutition (dysphagie) chez les patients ayant subi un AVC.

NASHVILLE, Tenn., 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Phagenesis, une société en phase de commercialisation qui propose un système de neuromodulation unique en son genre pour traiter les patients ayant des difficultés à avaler après un AVC, a accueilli favorablement les 2026 Guideline for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke (Lignes directrices pour la prise en charge précoce des patients ayant subi un AVC ischémique aigu) : Une directive de l'American Heart Association/American Stroke Association reconnaissant la stimulation électrique pharyngée (PES) pour son rôle dans la restauration du contrôle de la déglutition chez les patients se remettant d'un accident vasculaire cérébral.

Le système Phagenyx® est la seule solution disponible dans le commerce pour délivrer des PES aux patients. Il applique une stimulation électrique aux nerfs sensoriels de la gorge pour restaurer le contrôle du cerveau sur la fonction de déglutition, accélérant ainsi la récupération d'une dysphagie sévère après un accident vasculaire cérébral. Les nouvelles directives de pratique clinique de l'AHA/ASA recommandent que la PES soit bénéfique pour réduire la gravité de la dysphagie, diminuer le risque d'aspiration et accélérer la décannulation.

« La dysphagie est l'une des complications les plus courantes et les plus importantes sur le plan clinique après un accident vasculaire cérébral. Elle contribue largement à réduire la protection des voies respiratoires, entraînant une pneumonie par aspiration et la nécessité d'une trachéotomie. Au-delà de ses conséquences médicales, la dysphagie prive les patients du plaisir et de la dignité de manger et de boire », a déclaré H. Alex Choi, MD, MS, professeur de neurochirurgie et de neurologie à l'University of Texas Health Science Center à Houston. « Pourtant, malgré la prévalence et l'impact de la dysphagie, nous avons toujours eu peu d'interventions thérapeutiques significatives pour améliorer les résultats pour les patients ».

La dysphagie touche 45 % des patients ayant subi un accident vasculaire cérébral1 et est associée à de graves complications telles qu'un risque trois fois plus élevé de pneumonie2 et un risque sept fois plus élevé d'avoir besoin d'une sonde d'alimentation permanente3 , ainsi qu'un risque plus élevé de réadmission à l'hôpital. En outre, les patients souffrant de dysphagie ont un risque de décès 8 fois plus élevé à 3 mois.4

Les lignes directrices de l'AHA/ASA sur les accidents vasculaires cérébraux comprennent les recommandations suivantes concernant la dysphagie :

Chez les patients ayant subi un AVC et souffrant de dysphasie, le traitement par PES peut être bénéfique pour réduire la sévérité de la dysphagie et diminuer le risque d'aspiration. Classe de recommandation 2a, niveau de preuve B-R

Chez les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral grave et présentant une dysphagie nécessitant une trachéotomie et une ventilation mécanique, le traitement par PES, après le sevrage du ventilateur, peut être bénéfique pour diminuer la gravité de la dysphagie, réduire le risque d'aspiration et accélérer la décanulation. Classe de recommandation 2a, niveau de preuve B-R

« L'ajout de la PES aux lignes directrices indique que nous disposons désormais d'une option thérapeutique validée qui peut être intégrée dans les soins de routine de l'AVC, donnant aux cliniciens un outil pour réduire les complications, aider les patients à manger et à boire à nouveau, améliorant ainsi la qualité de vie de nos patients. La dysphagie ne doit plus être considérée comme un simple obstacle à la sortie de l'hôpital, mais plutôt comme une cible thérapeutique », a ajouté le Dr Choi.

Phagenyx s'appuie sur plus de 30 publications évaluées par des pairs, dont 9 essais contrôlés randomisés et 13 études mécanistiques. Ces études démontrent que les PES avec Phagenyx améliorent deux fois la sécurité de la déglutition5 et réduisent significativement les scores de gravité de la dysphagie (FEDSS),6 , ce qui favorise un apport oral plus sûr et réduit la dépendance à l'égard des sondes d'alimentation.

« L'ajout du PES aux lignes directrices sur les soins de l'AVC est une validation puissante du travail que nos partenaires cliniques et notre équipe ont entrepris pendant de nombreuses années », a déclaré Chad Hoskins, président-directeur général de Phagenesis. « L'inclusion formelle renforce la valeur de Phagenyx dans l'amélioration des résultats pour les survivants d'AVC, tout en réduisant les coûts et la complexité pour les fournisseurs de soins de santé. Nous apprécions que l'AHA reconnaisse la dysphagie comme un obstacle à la guérison et la PES comme un outil pour y remédier ».

A PROPOS DE PHAGENESIS

Phagenesis est une société de technologie médicale de premier plan qui transforme le traitement de la dysphagie neurogène par la stimulation électrique pharyngée (PES) ciblée. Son système Phagenyx® est une thérapie de neuromodulation validée cliniquement qui aide à rétablir une déglutition sûre et efficace chez les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral ou d'autres lésions neurologiques. Aux États-Unis, Phagenyx est indiqué pour la dysphagie sévère post-AVC, et en Europe, il est marqué CE pour la dysphagie neurogène causée par une série d'affections neurologiques. La société est soutenue par EQT Life Sciences, Sectoral Asset Management, British Patient Capital, Northern Gritstone et Aphelion/Cardeation. Pour plus d'informations, consultez le site www.phagenesis.com.

