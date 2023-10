La exhibición de Remedios Varo en el Instituto de Arte de Chicago celebra la herencia hispana a través del arte

El reverendo Jesse Jackson reúne a figuras prominentes para celebrar las contribuciones hispanas

CHICAGO, 2 de octubre de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Instituto de Arte de Chicago cobró vida con la celebración del Mes de la Herencia Hispana organizada por We Are All Human Foundation (WAAH), una organización sin fines de lucro líder a nivel mundial dedicada a promover la diversidad, la igualdad y la inclusión (DEI). El evento, "Descubriendo las contribuciones hispanas a Estados Unidos a través del arte: Remedios Varo: ciencia ficción" (Discovering Hispanic Contributions to America through Art: Remedios Varo: Science Fictions), reunió a más de 60 líderes de diversas industrias para explorar el rico y vibrante legado de la comunidad hispana en los Estados Unidos. La reunión estuvo marcada por la presencia del reverendo Jesse Jackson, reconocido líder de los derechos civiles, que compartió un poderoso mensaje de unidad y agradecimiento por las valiosas contribuciones de la comunidad hispana.

La noche giró en torno a la exhibición "Remedios Varo: Ciencia ficcion" en el Instituto de Arte de Chicago, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de sumergirse en el mundo del arte hispano. Esta exposición constituye la primera muestra en EE. UU. sobre Remedios Varo desde 2000 y una rara exposición en el Instituto de Arte que ofrece textos de galería tanto en español como en inglés.

Uno de los principales objetivos de WAAH es elevar la autoestima y el reconocimiento social dentro de la comunidad hispana. Esta misión está impulsada por la creencia de que comprender sus valores y su cultura es crucial para definir lo que significa ser latino en Estados Unidos.

Distinguidos oradores y coanfitriones

El acto contó con destacadas oradoras, entre ellas Minerva Anguiano, historiadora de arte y antropóloga de la Ciudad de México, y Claudia Romo Edelman, fundadora y directora ejecutiva de We Are All Human Foundation. Entre los coanfitriones de la velada se encontraban Richard Edelman (Edelman), Martin Cabrera (Cabrera Capital Markets), Beth Brady (Chief Outsiders), Michael Fassnacht (World Business Chicago) y John Staines (DRH).

En un momento destacado de la velada, el reverendo Jesse Jackson compartió su perspectiva sobre el Mes de la Herencia Hispana. Declaró: "Me siento honrado de celebrar las valiosas contribuciones de los latinos al país durante este Mes de la Herencia Hispana. Juntos, como testimonio de la unidad de la coalición afroamericana y latina, estoy junto a la líder hispana Claudia Romo Edelman, a quien he visto convertirse en un faro de esperanza para los latinos".

Para cerrar la noche, el distinguido coanfitrión Martin Cabrera destacó que "al reconocer el impacto de $2.8 billones de los hispanos en la economía de EE. UU., debemos destacar la misma relevancia de nuestras contribuciones culturales. Es imperativo que celebremos las contribuciones de artistas mujeres como Remedios Varo".

Acerca de We Are All Human

We Are All Human es una organización benéfica pública registrada en 501 (c)3 dedicada a promover la igualdad, la diversidad y la inclusión para todos, con especial atención a acelerar el progreso de los hispanos en los Estados Unidos. Su mayor plataforma, la Hispanic Star, fue finalista del Collective Social Innovation Award 2023 de la Schwab Foundation for Social Entrepreneurship.

