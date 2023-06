La FDA approuve CorNeat EverPatch, le premier substitut tissulaire synthétique non dégradable pour la chirurgie ophtalmique

CorNeat EverPatch est sur le point de remplacer l'utilisation de tissus de donneurs et de tissus traités, couramment utilisés dans les chirurgies oculaires, présentant un risque de transmission de maladies.

Le Dr Gilad Litvin, médecin en chef et co-fondateur de CorNeat Vision, a déclaré : « Le matériau de greffe idéal doit être durable, stérile, immunologiquement inactif, esthétiquement acceptable et facilement disponible. CorNeat EverPatch a été conçu avec ces objectifs en tête. Notre nouveau patch ophtalmique est nettement plus fin que les tissus de patch traités, il est plus facile à manipuler puisqu'il ne s'effiloche pas lors de la suture, et son design comporte des orifices permettant un positionnement et une fixation précise. Ces orifices facilitent également l'adhésion directe de la conjonctive à la sclérotique, favorisant ainsi sa bio-intégration. Jusqu'à présent, nous avons reçu des réactions extrêmement positives de la part des chirurgiens et sommes ravis que les chirurgiens américains puissent disposer de ce dispositif. »

Almog Aley-Raz, PDG et vice-président de la R&D chez CorNeat Vision, a également commenté cette nouvelle : « Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir lancer CorNeat EverPatch sur le marché américain. Il s'agit du premier dispositif qui exploite EverMatrix™, notre plateforme technologique de matériaux d'intégration tissulaire, développée à l'origine pour notre programme de prothèses cornéennes. EverMatrix™ représente une opportunité commerciale significative, car il s'agit du seul patch synthétique non dégradable en chirurgie oculaire. Ce matériau biocompatible présente un potentiel d'application bien plus large dans le renforcement des tissus mous, l'intégration biomécanique des implants avec les tissus environnants, la fabrication de membranes et la dissimulation des implants et des capteurs. Je ne saurais trop insister sur le potentiel impact de cette technologie sur la santé humaine. La récente autorisation de la FDA pour notre premier dispositif à usage ophtalmique nous rapproche de notre objectif ultime, qui est de promouvoir la santé et l'égalité entre les hommes. »

CorNeat EverPatch sera initialement commercialisé auprès des principaux centres ophtalmologiques des États-Unis au troisième trimestre 2023, avant d'être déployé dans l'ensemble du pays plus tard dans l'année.

À propos de CorNeat Vision : CorNeat Vision est une société pionnière dans le domaine des dispositifs médicaux. Sa technologie de matériau d'intégration tissulaire non dégradable, CorNeat EverMatrix™, a le potentiel d'améliorer les résultats du système immunitaire de l'organisme face aux corps étrangers en minimisant la réponse naturelle. Le portefeuille de produits émergents de la société comprend également une cornée synthétique, CorNeat KPro ; un dispositif de drainage du glaucome, CorNeat eShunt ; une membrane de régénération parodontale, CorNeat gPatch ; et le tout nouveau patch synthétique de renforcement scléral, CorNeat EverPatch, approuvé par la FDA. Cliquez ICI pour en savoir plus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2096803/CorNeat_EverPatch.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/972189/CorNeat_Logo.jpg

