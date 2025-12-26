La Feria de Cantón se centra este diciembre en iluminación, electricidad, ferretería y herramientas

- El evento temático industrial de diciembre de la Feria de Cantón se centra en iluminación, electricidad, ferretería y herramientas

GUANGZHOU, China, 26 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Feria de Cantón ha ampliado sus capacidades digitales para impulsar el comercio exterior de alta calidad con la introducción de su plataforma en línea, disponible durante todo el año y con temas mensuales del sector. La edición de diciembre se centra en las categorías de iluminación y electricidad y ferretería y herramientas, creando una puerta de entrada central para compradores internacionales que buscan nuevos productos y proveedores de confianza. La plataforma invita a profesionales del sector de todos los mercados globales a acceder a la plataforma digital y descubrir nuevas vías de cooperación.

El Evento temático de la industria reúne toda la cadena de abastecimiento en línea a través de cuatro secciones integradas: Productos destacados, Expositores seleccionados, Solicitud de aprovisionamiento y Eventos de la industria. Estas secciones abarcan la exploración de productos, la evaluación de proveedores, la publicación de demanda y la interacción con información relevante del sector. Esta estructura está diseñada para facilitar la conexión entre compradores y proveedores, optimizando así las interacciones comerciales transfronterizas.

Este mes, la sección Productos destacados destaca ofertas clave en equipos de iluminación, productos electrónicos y eléctricos, nuevos recursos energéticos, herramientas y hardware.

Las soluciones LED de bajo consumo y los sistemas de iluminación inteligente compatibles con IoT son la base de la exhibición de iluminación. Una importante empresa de Foshan exhibe su innovadora serie que utiliza dispersión Rayleigh y nanotecnología para imitar los espectros del cielo natural, con escenas personalizadas con IA a través de una aplicación móvil.

Los cables de alimentación y de red conforme a los estándares de Europa, África y otras regiones se complementan con terminales IoT diseñados para edificios cada vez más conectados.

Las herramientas solares, las baterías de almacenamiento y los conectores fotovoltaicos reflejan la creciente demanda de aplicaciones adaptables para nuevas energías. Una empresa que cotiza en el Nasdaq presenta su nuevo sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial y módulos fotovoltaicos tipo N con una eficiencia del 24,8 % y una robusta adaptabilidad.

Herramientas manuales industriales, herramientas eléctricas inalámbricas de mayor durabilidad y sujetadores avanzados completan la línea de herramientas y ferretería.

La sección de Expositores seleccionados destaca empresas con sólidas capacidades de investigación, certificaciones internacionales reconocidas, cadenas de suministro confiables y experiencia en proyectos internacionales. El énfasis en tecnologías patentadas, sistemas de producción inteligentes y prácticas de fabricación ecológica ayuda a los compradores a tomar decisiones informadas y a avanzar rápidamente hacia la adquisición de muestras de productos.

En la sección Solicitud de Aprovisionamiento, los compradores internacionales publican especificaciones detalladas de aprovisionamiento, incluyendo cantidades, plazos de entrega y estándares de cumplimiento, mientras que los proveedores pueden responder directamente, agilizando la conversión de la intención de aprovisionamiento en transacciones viables. Como complemento a estas funciones, la sección Eventos de la Industria analiza los lanzamientos de productos y casos de aplicación en la 138ª Feria de Cantón, ofreciendo las últimas innovaciones y proyectos reales para consulta de los compradores.

Con una operación en línea continua y eventos temáticos mensuales de la industria, la Feria de Cantón fortalece la correspondencia de precisión, extiende la exposición de productos y permite que la fabricación china satisfaga mejor la demanda mundial.

https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851950/image_969985_34836801.jpg

