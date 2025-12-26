Thematische Veranstaltung der Canton Fair im Dezember zu den Themen Beleuchtung, Elektrik, Eisenwaren und Werkzeuge

GUANGZHOU, China, 26. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Canton Fair hat ihre digitalen Möglichkeiten erweitert, um den hochwertigen Außenhandel durch die Einführung einer ganzjährigen Online-Plattform mit monatlichen Branchenthemen zu fördern. Die Dezember-Ausgabe konzentriert sich auf die Kategorien Light & Electrical und Hardware & Tool und schafft eine zentrale Anlaufstelle für internationale Einkäufer, die auf der Suche nach neuen Produkten und zuverlässigen Lieferanten sind. Die Plattform lädt Branchenexperten aus aller Welt dazu ein, auf das digitale Schaufenster zuzugreifen und neue Wege der Zusammenarbeit zu entdecken.

Die thematische Veranstaltung für die Industrie bringt die gesamte Online-Beschaffungskette in vier integrierten Bereichen zusammen: Heiße Produkte, ausgewählte Aussteller, Beschaffungsanfragen und Branchenveranstaltungen, die die Erkundung von Produkten, die Bewertung von Lieferanten, die Veröffentlichung von Anfragen und die Vermittlung von Branchenkenntnissen umfassen. Diese Struktur soll das Matchmaking zwischen Käufern und Lieferanten erleichtern und so die Effizienz grenzüberschreitender Geschäftsbeziehungen erhöhen.

In diesem Monat werden in der Rubrik "Hot Products" die wichtigsten Angebote aus den Bereichen Beleuchtungsausrüstung, elektronische und elektrische Produkte, neue Energieressourcen, Werkzeuge und Hardware vorgestellt.

Energieeffiziente LED-Lösungen und IoT-fähige intelligente Beleuchtungssysteme stehen im Mittelpunkt der Beleuchtungsausstellung. Ein Spitzenunternehmen aus Foshan stellt seine innovative Serie vor, bei der Rayleigh-Streuung und Nanotechnologie eingesetzt werden, um natürliche Himmelsspektren zu imitieren, mit KI-personalisierten Szenen über eine mobile App.

Strom- und Netzwerkkabel, die den Standards in Europa, Afrika und anderen Regionen entsprechen, werden durch IoT-Endgeräte ergänzt, die für zunehmend vernetzte Gebäude konzipiert sind.

Solargeräte, Speicherbatterien und Photovoltaik-Steckverbinder spiegeln die steigende Nachfrage nach anpassungsfähigen neuen Energieanwendungen wider. Ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen stellt sein neues kommerzielles und industrielles Energiespeichersystem und N-Typ-PV-Module mit einem Wirkungsgrad von 24,8 % und robuster Anpassungsfähigkeit vor.

Industrielle Handwerkzeuge, schnurlose Elektrowerkzeuge mit längerer Lebensdauer und fortschrittliche Befestigungsmittel runden das Sortiment von Tools and Hardware ab.

Der Abschnitt Ausgewählte Aussteller hebt Unternehmen mit starken Forschungskapazitäten, anerkannten internationalen Zertifizierungen, zuverlässigen Lieferketten und Projekterfahrung im Ausland hervor. Der Schwerpunkt liegt auf patentierten Technologien, intelligenten Produktionssystemen und umweltfreundlichen Herstellungsverfahren, die den Käufern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und schnell zur Produktbemusterung überzugehen.

Im Bereich Beschaffungsanfragen stellen ausländische Einkäufer detaillierte Beschaffungsspezifikationen ein, einschließlich Mengen, Lieferfristen und Konformitätsstandards, während Lieferanten direkt darauf antworten können, um die Umwandlung von Beschaffungsabsichten in realisierbare Transaktionen zu beschleunigen. Ergänzend zu diesen Funktionen gibt der Bereich Industry Events einen Überblick über Produkteinführungen und Anwendungsbeispiele auf der 138. Canton Fair und bietet den Einkäufern die neuesten Innovationen und reale Projekte als Referenz.

Durch den kontinuierlichen Online-Betrieb und die monatlichen thematischen Veranstaltungen der Branche stärkt die Canton Fair den Präzisionsabgleich, erweitert die Produktpräsentation und ermöglicht es der chinesischen Industrie, die globale Nachfrage besser zu bedienen.

https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2851950/image_969985_34836801.jpg