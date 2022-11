La fin du tabagisme est à portée de main : il ne faut pas la laisser passer

LONDRES, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Dans un nouveau rapport historique sur l'état mondial de la réduction des méfaits du tabac GSTHR (Global State of Tobacco Harm Reduction) , les experts appellent les décideurs mondiaux à saisir l'occasion de mettre fin au tabagisme, qui tue chaque année huit millions de personnes dans le monde. Malgré des années d'investissement et d'efforts, les mesures internationales de lutte contre le tabagisme stagnent : le nombre de fumeurs est resté stable à 1,1 milliard depuis vingt ans. Mais les deux dernières décennies ont également vu l'émergence de nouvelles options pour réduire les décès et les maladies liés au tabagisme, qui ne sont pas causés par la nicotine, mais par des milliers de produits chimiques libérés lorsque le tabac brûle.

La réduction des méfaits du tabac encourage les personnes qui fument et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas arrêter de consommer de la nicotine, à passer à des produits beaucoup plus sûrs, notamment les cigarettes électroniques, les sachets de nicotine sans tabac, le snus suédois et les produits du tabac chauffés. Selon les estimations du rapport GSTHR, plus de 112 millions de personnes les utilisent déjà dans le monde . Pourtant, ces produits nettement plus sûrs sont soumis à une réglementation ou à des interdictions prohibitives dans de nombreux pays , tandis que la vente de cigarettes combustibles mortelles est légale dans le monde entier.

The Global State of Tobacco Harm Reduction 2022: The Right Side of History , de l'agence de santé publique du Royaume-Uni, Knowledge·Action·Change , dresse l'historique de la réduction des méfaits du tabac à ce jour et envisage une stratégie qui pourrait mettre fin au tabagisme. Le potentiel perturbateur des produits plus sûrs contenant de la nicotine – pour la santé publique, les gouvernements et les organismes de réglementation, et pour les intérêts commerciaux – est important et n'a pas encore donné son plein effet.

Dans le rapport, son auteur, Harry Shapiro, documente la recherche de moyens plus sûrs d'utiliser la nicotine, des travaux qui ont dû faire face à de nombreux faux départs. Il étudie le rôle des innovateurs individuels et des consommateurs de nicotine dans le développement de produits plus sûrs et la réduction des méfaits, l'établissement de l'industrie chinoise du vapotage. et la méfiance suscitée par l'entrée tardive de l'industrie traditionnelle du tabac sur le marché des produits plus sûrs. Cette entrée tardive a en outre favorisé la propagation de fausses informations et la désinformation, qui empêchent actuellement les produits plus sûrs de sauver des vies.

Lors de la publication du rapport, le responsable du projet GSTHR, le professeur Gerry Stimson, a fait valoir que les décideurs doivent intégrer la réduction des méfaits du tabac dans la réponse internationale au tabagisme, donnant à des millions de fumeurs adultes de nouveaux choix pour les aider à arrêter de fumer. « L'idéologie doit être mise de côté au profit d'une ouverture à une nouvelle pensée et d'une évaluation critique, mais pondérée, de la science. Les données probantes montrent que les fumeurs délaisseront le tabagisme mortel au profit de produits à base de nicotine plus sûrs s'ils en ont la possibilité. La fin du tabagisme est à portée de main - nous ne devons pas la laisser nous échapper. »

