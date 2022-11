El fin del tabaquismo está a nuestro alcance, no se debe permitir que escape

LONDRES, 15 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- En un icónico nuevo informe de Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR), los expertos están instando a los legisladores de todo el mundo a que aprovechen la oportunidad para poner fin al tabaquismo, que cada año mata a ocho millones de personas a nivel mundial. A pesar de años de inversión y esfuerzo, las medidas internacionales de control del tabaco se han estancado: el número de fumadores se ha mantenido estático en 1.100 millones durante 20 años. Pero en las últimas dos décadas también han surgido nuevas opciones para reducir la mortalidad y las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, que no son causadas por la nicotina sino por los miles de productos químicos liberados cuando se quema el tabaco.

La reducción del daño causado por el tabaco alienta a las personas que fuman y que no pueden o no quieren dejar de consumir nicotina a cambiarse a productos significativamente más seguros, como los de vapeo (cigarrillos electrónicos), bolsas de nicotina sin tabaco, snus de estilo sueco y productos de tabaco calentado. Las estimaciones de GSTHR muestran que más de 112 millones de personas ya los utilizan en todo el mundo. Sin embargo, estos productos significativamente más seguros enfrentan regulaciones prohibitivas o vetos en muchos países, mientras que la venta de cigarrillos combustibles mortales es universalmente legal.

The Global State of Tobacco Harm Reduction 2022: The Right Side of History, de la agencia de salud pública del Reino Unido Knowledge·Action·Change, muestra la historia de la reducción de los daños causados por el tabaco hasta la fecha y considera el futuro de una estrategia que podría poner fin al tabaquismo. El potencial disruptivo de los productos de nicotina más seguros —para la salud pública, para los gobiernos y los organismos reguladores, así como para los intereses comerciales— ha sido significativo y aún no se ha hecho plenamente realidad.

En el informe, el autor Harry Shapiro documenta la búsqueda de formas más seguras de consumir nicotina, asolada por muchos comienzos falsos. Explora el papel de los innovadores individuales y los consumidores de nicotina en el desarrollo de productos más seguros y la reducción de daños, el establecimiento de la industria china del vapeo y la desconfianza generada por la entrada tardía de la industria tradicional del tabaco en el mercado de productos más seguros. También ha llevado a la propagación de la información errónea y la falta de información, que actualmente inhibe el potencial de los productos más seguros para salvar vidas.

En la publicación del informe, el líder de Proyectos de GSTHR, profesor Gerry Stimson, sostuvo que los legisladores deben integrar la reducción de los daños causados por el tabaco en la respuesta internacional al tabaquismo, a fin de ofrecer a millones de adultos fumadores nuevas opciones para ayudarlos a dejar de fumar. "La ideología debe dejarse de lado a favor de una apertura al nuevo pensamiento y una evaluación crítica pero equilibrada de la ciencia. La evidencia indica que las personas dejarán de lado el mortal cigarrillo para optar por productos con nicotina más seguros si se les da la oportunidad. El fin del tabaquismo está a nuestro alcance, no debemos dejar que se nos escape".

FUENTE Knowledge·Action·Change

