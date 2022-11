O fim do tabagismo está ao nosso alcance - é preciso não deixar passar

LONDRES, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em um novo relatório sobre a Situação Global da Redução dos Efeitos Nocivos do Tabaco, GSTHR), especialistas convocam os formuladores de políticas globais a aproveitar a oportunidade de acabar com o tabagismo, que todos os anos mata oito milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar dos muitos anos de investimentos e esforços, as medidas internacionais de controle do tabaco estagnaram: o número de fumantes permaneceu estático em 1,1 bilhão por vinte anos. Mas nas últimas duas décadas também surgiram novas opções para reduzir as mortes e doenças relacionadas ao tabagismo, que não são causadas por nicotina, mas por milhares de produtos químicos liberados com a queima do tabaco.

A redução dos danos causados pelo tabaco incentiva as pessoas que fumam e que não podem, ou não querem deixar de usar nicotina, a mudar para produtos significativamente mais seguros como cigarros eletrônicos (vapes), sachês de nicotina sem tabaco, snus sueco e produtos de tabaco aquecido. As estimativas do GSTHR mostram que mais de 112 milhões de pessoas já utilizam esses produtos em todo o mundo. No entanto, esses produtos significativamente mais seguros enfrentam a regulamentação ou embargos em muitos países, enquanto a venda de cigarros combustíveis letais é legal em todo o mundo.

The Global State of Tobacco Harm Reduction 2022: The Right Side of History , emitido pela agência de saúde pública do Reino Unido Knowledge·Action·Change, detalha o histórico da redução dos danos do tabaco até o momento e considera o futuro de uma estratégia que poderá acabar com o tabagismo. O potencial revolucionário dos produtos de nicotina mais seguros – para a saúde pública, governos, órgãos reguladores e interesses comerciais – tem sido significativo e ainda não foi totalmente compreendido.

No relatório, o autor Harry Shapiro documenta a busca de formas mais seguras de usar nicotina, envolta em muitos falsos princípios. Ele analisa o papel dos inovadores individuais e dos consumidores de nicotina no desenvolvimento de produtos mais seguros e na redução de danos, a criação do setor de vaping chinês e a desconfiança gerada pela entrada tardia da indústria tradicional do tabaco no mercado de produtos mais seguros. Também levou à desinformação e às informações erradas que inibem o potencial de produtos mais seguros para salvar vidas atualmente.

No lançamento do relatório, o Professor Gerry Stimson, líder do projeto GSTHR, argumentou que os formuladores de políticas precisam integrar a redução de danos do tabaco na resposta internacional ao tabagismo, oferecendo a milhões de fumantes adultos novas opções que os ajudem a deixar de fumar. "A ideologia deve ser deixada de lado em favor da abertura ao novo pensamento e de uma avaliação crítica, mas equilibrada, da ciência. As evidências mostram que, se tiverem a chance, as pessoas mudarão do tabagismo letal para produtos de nicotina mais seguros. O fim do tabagismo está ao nosso alcance - não podemos deixar passar."

