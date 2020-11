La Fondation BE OPEN d'Elena Baturina organise un concours étudiant « Design for Sustainable Cities » en soutien au programme des ODD des Nations Unies

Le concours étudiant international « Design for Sustainable Cities » est ouvert jusqu'au 31 décembre 2020

LONDRES, 11 novembre 2020 /PRNewswire/ -- « Design for Sustainable Cities » est un concours étudiant international organisé par BE OPEN et l'association Cumulus en soutien à l'ODD n° 11 des Nations Unies : Villes et communautés durables. Le concours est ouvert aux étudiants et aux diplômés de toutes les disciplines de l'art, du design, de l'architecture et des médias des universités du monde entier.

Selon les données du Programme des ODD des Nations Unies, depuis 2007, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes et cette part devrait atteindre 60 % d'ici 2030. Les villes et les régions métropolitaines sont des moteurs de la croissance économique. Cependant, elles génèrent et font face à des problèmes comme l'augmentation des émissions de carbone et l'utilisation des ressources. L'urbanisation rapide se traduit par un nombre croissant d'habitants des bidonvilles, des infrastructures et des services inadéquats et surchargés, une aggravation de la pollution atmosphérique et une expansion urbaine non planifiée.

Pour s'attaquer à l'ensemble de ces problèmes, il faut prendre des mesures en faisant preuve de créativité. Tous les acteurs de ce programme de concours international sont convaincus que la créativité, ou la réflexion conceptuelle, fait partie intégrante de la transition vers une existence durable.

L'objectif de « Design for Sustainable Cities » est de reconnaître, présenter et promouvoir les meilleures idées et projets de design qui incarnent les principes et les objectifs du Programme des ODD des Nations Unies.

Les meilleures idées, qu'il s'agisse d'une candidature individuelle ou d'une candidature d'équipe, peuvent remporter les prix suivants de BE OPEN :

le prix « Main prize » de 5 000 €

» de 5 000 € le prix « Founder's Choice prize » de 3 000 €

» de 3 000 € le prix « Public Vote prize » de 2 000 €

» de 2 000 € le prix «Safe City prize » de 2 000 €

Il est également possible de s'inscrire à la liste des 50 mentions honorifiques et de figurer dans la galerie en ligne du concours.

Citons Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN : « On croit souvent à tort que les étudiants ne s'intéressent pas à la politique, à la durabilité et à d'autres facteurs déterminants pour leur avenir. BE OPEN a toujours travaillé avec des étudiants et des diplômés, sur toute une gamme de concours et projets éducatifs, et je suis convaincu que la jeune génération aujourd'hui est plus responsable et consciente que nous ne l'étions à leur âge. Je vois un engagement, une réactivité et une audace incroyables dans la façon dont ils abordent les problèmes que nous leur demandons de résoudre et croient qu'il est en leur pouvoir de transformer le monde de manière originale. »

« Design for Sustainable Cities » est désormais ouverte aux candidatures en ligne.

