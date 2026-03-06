La Fondation de l'OMS annonce une collaboration avec Lilly afin de renforcer les systèmes de santé pour la prise en charge de l'obésité

GENEVE, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- La Fondation de l'OMS a annoncé une collaboration avec Eli Lilly and Company qui vise à soutenir les efforts mondiaux de la Fondation de l'OMS pour évaluer et renforcer les systèmes de santé pour la prévention et les soins de l'obésité.

L'obésité est l'un des défis sanitaires mondiaux les plus pressants. En 2022, plus de 2,5 milliards d'adultes et plus de 390 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde sont en surpoids, et 1 personne sur 8 dans le monde vit avec l'obésité, dont la prévalence a doublé chez les adultes depuis 1990.

Lilly s'engage à verser 1,68 million de dollars à la Fondation de l'OMS jusqu'en 2029 pour soutenir les efforts visant à renforcer les systèmes de santé pour le traitement de l'obésité. Cette collaboration répond à la nécessité croissante de faire de l'obésité une priorité de santé publique et de développement et de renforcer les systèmes nécessaires pour y répondre de manière équitable et durable dans des contextes où les ressources sont limitées. Cette initiative vise à permettre l'accès à un diagnostic précoce, à des conseils et à des soins, à réduire l'impact économique mondial de l'obésité et à atténuer ce risque sanitaire mondial.

« Pour lutter contre l'obésité à grande échelle, il faut plus que des programmes individuels. Cela nécessite des systèmes de santé préparés à réagir tout au long de la vie », a déclaré Anil Soni, directeur général de la Fondation de l'OMS. « Cette collaboration concerne les efforts déployés par la Fondation de l'OMS pour aider les systèmes de santé à diagnostiquer les lacunes et à mettre en place l'architecture nécessaire en aidant les pays à intégrer des politiques fondées sur des données probantes, à élaborer des normes de formation pour équiper le personnel de santé et à répondre aux besoins des systèmes de santé afin de fournir des soins équitables et exempts de stigmatisation au fil du temps pour tous les groupes d'âge. »

« Les personnes souffrant d'obésité méritent de recevoir les soins dont elles ont besoin pour vaincre cette maladie et éviter les complications qui y sont liées. En soutenant les efforts qui aident les systèmes de santé à reconnaître l'obésité et à y répondre, nous visons à ralentir la progression mondiale de cette maladie », a déclaré Patrik Jonsson, vice-président exécutif et président de Lilly International. « La collaboration de Lilly avec la Fondation de l'OMS aidera les pays à évaluer les lacunes en matière de soins, à renforcer les soins de santé primaires et à mettre en place des voies de prévention et de soins dans les environnements à ressources limitées où les besoins sont les plus importants ».

La Fondation de l'OMS est une organisation indépendante dont le siège se trouve à Genève (Suisse), créée en 2020 pour soutenir la mission de l'Organisation mondiale de la santé. Elle mobilise des capitaux philanthropiques et crée des partenariats catalytiques pour faire progresser l'équité en matière de santé, répondre aux défis sanitaires urgents et renforcer les systèmes qui sauvent des vies. En mettant en relation des partenaires et des praticiens, la Fondation aide à développer des solutions fiables, à financer des réponses qui sauvent des vies et à susciter des changements durables en faveur de la santé pour tous. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.who.foundation

En 2022, une personne sur huit dans le monde vivait avec l'obésité.

Au niveau mondial, l'obésité chez les adultes a plus que doublé depuis 1990, et l'obésité chez les adolescents a quadruplé.

En 2022, 2,5 milliards d'adultes (18 ans et plus) étaient en surpoids. Parmi eux, 890 millions vivaient avec l'obésité.

En 2022, 43 % des adultes âgés de 18 ans et plus étaient en surpoids et 16 % vivaient avec l'obésité.

En 2024, 35 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids.

Plus de 390 millions d'enfants et d'adolescents âgés de 5 à 19 ans étaient en surpoids en 2022, dont 160 millions vivaient avec l'obésité.

