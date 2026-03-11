La Fondation de l'OMS et Novo Nordisk renforcent leur collaboration en vue d'apporter un soutien financier au renforcement des systèmes de santé pour les maladies cardio-rénales et métaboliques

GENÈVE, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- La Fondation de l'OMS a annoncé aujourd'hui une collaboration renforcée avec Novo Nordisk pour contribuer aux efforts mondiaux visant à renforcer les systèmes de santé contre le fardeau croissant des maladies cardio-rénales et métaboliques, y compris l'obésité et le diabète.

Novo Nordisk s'est engagé à verser un total de 7,9 millions de dollars pour contribuer à cet effort, avec un premier don de 2,9 millions de dollars en 2024, suivi de 5 millions de dollars supplémentaires en décembre 2025.

Representatives from the WHO Foundation, Novo Nordisk, and health partners gathered at the launch of the Roadmap for Promoting Health and Addressing Childhood Obesity in School Settings under the Shine India initiative, marking a collaborative step toward preventing childhood obesity and promoting healthier school environments in India.

Cette contribution permettra à la Fondation de l'OMS de soutenir les efforts plus larges de l'OMS pour lutter contre les maladies non transmissibles par la prévention, l'action précoce et le renforcement des soins de santé primaires, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire où les systèmes de santé sont souvent confrontés à des contraintes de capacité.

« Les maladies cardio-rénales et métaboliques sont des affections complexes qui exigent des approches axées sur la prévention et ancrées dans des systèmes de santé solides et résistants », a déclaré Anil Soni, directeur général de la Fondation de l'OMS. « En soutenant l'OMS dans son rôle moteur en matière de prévention, nous pouvons renforcer les fondements scientifiques et de santé publique dont les pays ont besoin pour réagir de manière efficace et équitable. »

« La lutte contre l'obésité, le diabète et les affections connexes nécessite un partenariat à grande échelle, c'est-à-dire une collaboration entre les gouvernements, les communautés, la société civile et le secteur privé afin de faire progresser la prévention, le dépistage précoce et les soins. En augmentant la contribution de Novo Nordisk à la Fondation de l'OMS, nous espérons que davantage de pays disposeront des outils, des données et des ressources dont ils ont besoin pour prendre des mesures efficaces au niveau local », a déclaré Elin Jäger, vice-présidente principale, Stratégie d'entreprise et durabilité, Novo Nordisk.

Contexte mondial de l'obésité

Plus d'un milliard de personnes dans le monde souffrent d'obésité, dont 650 millions d'adultes, 340 millions d'adolescents et 39 millions d'enfants.

L'obésité dans le monde a presque triplé depuis 1975.

Le surpoids et l'obésité causent plus de décès dans le monde que l'insuffisance pondérale.

39 millions d'enfants de moins de 5 ans sont en surpoids ou obèses, et plus de 340 millions de personnes âgées de 5 à 19 ans souffrent de surpoids ou d'obésité.

À propos de la Fondation de l'OMS

La Fondation de l'OMS est une organisation indépendante dont le siège se trouve à Genève (Suisse), créée en 2020 pour contribuer à la mission de l'Organisation mondiale de la santé. Elle mobilise des capitaux philanthropiques et crée des partenariats catalytiques pour faire progresser l'équité en matière de santé, répondre aux défis sanitaires urgents et renforcer les systèmes qui sauvent des vies. En mettant en relation des partenaires et des praticiens, la Fondation aide à développer des solutions fiables, à financer des réponses qui sauvent des vies et à susciter des changements durables en faveur de la santé pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur who.foundation

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2931415/WHO_Foundation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2531138/5858327/WHO_Foundation_Logo.jpg