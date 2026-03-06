WHO Foundation anuncia colaboración con Lilly para fortalecer los sistemas de salud de la obesidad

-WHO Foundation anuncia colaboración con Lilly para fortalecer los sistemas de salud para la atención de la obesidad

GINEBRA, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- WHO Foundation anunció una colaboración con Eli Lilly and Company que tiene como objetivo apoyar los esfuerzos globales de WHO Foundation para evaluar y fortalecer los sistemas de salud para la prevención y atención de la obesidad.

La obesidad es uno de los desafíos de salud global más urgentes. En 2022, más de 2.500 millones de adultos y más de 390 millones de niños y adolescentes en todo el mundo tenían sobrepeso, y 1 de cada 8 personas en el mundo vivía con obesidad, cuya prevalencia se ha duplicado en adultos desde 1990.

Lilly ha comprometido 1,68 millones de dólares a la WHO Foundation hasta 2029 para apoyar los esfuerzos de fortalecimiento de los sistemas de salud para la atención de la obesidad. Esta colaboración responde a la creciente necesidad de abordar la obesidad como una prioridad de salud pública y desarrollo, y de fortalecer los sistemas necesarios para responder de manera equitativa y sostenible en entornos con recursos limitados. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso al diagnóstico temprano, el asesoramiento y la atención, reducir el impacto económico mundial de la obesidad y mitigar este riesgo para la salud mundial.

"Abordar la obesidad a gran escala requiere más que programas individuales. Requiere sistemas de salud preparados para responder a lo largo de la vida", afirmó Anil Soni, consejero delegado de la WHO Foundation. "Esta colaboración se centra en los esfuerzos de la WHO Foundation para apoyar a los sistemas de salud a diagnosticar las deficiencias y construir la infraestructura necesaria, ayudando a los países a integrar políticas basadas en la evidencia, desarrollar estándares de formación para equipar al personal sanitario y cubrir las necesidades de los sistemas de salud para brindar una atención equitativa y libre de estigma a lo largo del tiempo para todos los grupos de edad".

"Las personas que viven con obesidad merecen recibir la atención necesaria para superar esta enfermedad y evitar complicaciones de salud derivadas. Al apoyar iniciativas que ayudan a los sistemas de salud a reconocer y responder a la obesidad, buscamos frenar la progresión global de esta enfermedad", afirmó Patrik Jonsson, vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly International. "La colaboración de Lilly con la WHO Foundation ayudará a los países a evaluar las deficiencias en la atención, fortalecer la atención primaria de salud y crear vías para la prevención y la atención en entornos con recursos limitados donde la necesidad es mayor".

Hechos clave

En 2022, 1 de cada 8 personas en el mundo padecía obesidad.

La obesidad en adultos a nivel mundial se ha más que duplicado desde 1990, y la obesidad en adolescentes se ha cuadruplicado.

En 2022, 2.500 millones de adultos (de 18 años o más) tenían sobrepeso. De estos, 890 millones padecían obesidad.

En 2022, el 43 % de los adultos de 18 años o más tenían sobrepeso y el 16 % padecían obesidad.

En 2024, 35 millones de niños menores de 5 años padecían sobrepeso.

Más de 390 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años padecían sobrepeso en 2022, incluidos 160 millones con obesidad.

