La Fundación OMS y Novo Nordisk amplían su colaboración para el apoyo financiero a los sistemas de salud

- La Fundación OMS y Novo Nordisk amplían su colaboración para brindar apoyo financiero al fortalecimiento de los sistemas de salud en el ámbito de las enfermedades cardiorrenales y metabólicas

GINEBRA, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La Fundación OMS anunció hoy una colaboración ampliada con Novo Nordisk para apoyar los esfuerzos mundiales para fortalecer los sistemas de salud frente a la creciente carga de enfermedades cardio-renales-metabólicas, incluidas la obesidad y la diabetes.

Novo Nordisk ha comprometido un total de 7,9 millones de USD para apoyar este esfuerzo, con una donación inicial de 2,9 millones de USD en 2024, seguida de 5 millones de USD adicionales en diciembre de 2025.

Representatives from the WHO Foundation, Novo Nordisk, and health partners gathered at the launch of the Roadmap for Promoting Health and Addressing Childhood Obesity in School Settings under the Shine India initiative, marking a collaborative step toward preventing childhood obesity and promoting healthier school environments in India.

La contribución permitirá a la Fundación de la OMS apoyar los esfuerzos más amplios de la OMS para abordar las enfermedades no transmisibles mediante la prevención, la acción temprana y el fortalecimiento de la atención primaria de salud, en particular en los países de ingresos bajos y medianos donde los sistemas de salud a menudo enfrentan limitaciones de capacidad.

"Las enfermedades cardiorrenales y metabólicas son afecciones complejas que exigen enfoques preventivos, anclados en sistemas de salud sólidos y resilientes", afirmó Anil Soni, consejero delegado de la Fundación OMS. "Al apoyar el liderazgo de la OMS en materia de prevención, podemos reforzar las bases científicas y de salud pública que los países necesitan para responder de forma eficaz y equitativa".

"Abordar la obesidad, la diabetes y las enfermedades relacionadas requiere una colaboración a gran escala: trabajo entre gobiernos, comunidades, la sociedad civil y el sector privado para impulsar la prevención, la detección temprana y la atención. Al ampliar la contribución de Novo Nordisk a la Fundación OMS, esperamos que más países cuenten con las herramientas, la evidencia y los recursos que necesitan para implementar acciones locales de impacto", afirmó Elin Jäger, vicepresidenta sénior de Estrategia Corporativa y Sostenibilidad de Novo Nordisk.

Contexto global sobre la obesidad

Más de mil millones de personas en todo el mundo viven con obesidad, incluidos 650 millones de adultos, 340 millones de adolescentes y 39 millones de niños.

La obesidad mundial casi se ha triplicado desde 1975.

El sobrepeso y la obesidad causan más muertes a nivel mundial que la insuficiencia ponderal.

39 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso u obesidad, y más de 340 millones de personas de entre 5 y 19 años viven con sobrepeso u obesidad.

