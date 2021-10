La fondation Genesis Prize révèle le nom des finalistes pour le "Prix Nobel juif" de 2022

Les juifs du monde entier sont invités à voter en ligne

NEW YORK, 13 octobre 2021 /PRNewswire/ -- La fondation Genesis Prize (GPF) a révélé aujourd'hui le nom des six finalistes de l'édition 2022 du Gensesis Prize et a invité le public du monde entier à voter.

Doté d'un million de dollars, le Genesis Prize, surnommé le "Prix Nobel juif" par le magazine Time, récompense des personnalités à la carrière exceptionnelle qui ont œuvré pour l'humanité et en faveur des valeurs juives. La personnalité récompensée en 2022 marchera dans les pas de Steven Spielberg, le lauréat de l'édition 2021 du Genesis Prize.