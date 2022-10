La Fondation Open Compute Project annonce une collaboration élargie avec la Fondation Linux

Établir un cadre pour la création d'efforts conjoints avec des communautés partagées et des résultats coordonnés.

SAN JOSÉ, Californie, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Fondation Open Compute Project (OCP), l'organisation à but non lucratif qui met les innovations hyperscale à la portée de tous, a annoncé une collaboration élargie avec la Fondation Linux (LF), tirant parti de la stratégie de co-conception matériel-logiciel en établissant un cadre pour la création de communautés partagées et de produits livrables coordonnés. En plus de la collaboration annoncée en avril 2022 pour les efforts de commutation des centres de données sur l'interface d'abstraction de commutation (SAI) à l'OCP et SONiC à la LF, l'OCP et la LF ont établi un nouvel effort soutenu par Microsoft et Google appelé Caliptra , normalisant la mise en œuvre de la sécurité de la racine de confiance du matériel intégré au silicium.

« Une partie importante de la mission de l'OCP, en plus de servir notre communauté d'opérateurs hyperscale, est de permettre à chacun de consommer facilement les innovations hyperscale, qui finissent par être intégrées dans les produits reconnus par l'OCP. Sachant que les solutions déployables nécessitent du matériel et des logiciels intégrés dans une solution complète et validée, nous sommes heureux de pouvoir réunir les forces de la Fondation Linux pour le développement collaboratif de logiciels open source et de l'OCP pour les spécifications matérielles, et la capacité à développer des chaînes d'approvisionnement pour les marchés émergents. . Dans le cadre de la collaboration élargie avec la LF, nous sommes heureux d'avoir de nouvelles contributions de Google et de Microsoft en matière de sécurité », a déclaré George Tchaparian, PDG de la Fondation Open Compute Project.

Il existe de nombreuses possibilités de créer des efforts conjoints supplémentaires centrés sur la co-conception matériel-logiciel et les discussions entre les dirigeants de l'OCP et de la LF se poursuivent. Les domaines identifiés pour une exploration plus approfondie comprennent : le développement de solutions intégrées utilisant des serveurs Open Edge reconnus par l'OCP et LF Edge, le développement d'API normalisées pour le partage dynamique d'informations sur l'empreinte écologique des installations de centres de données et du matériel informatique, permettant ainsi des logiciels plus écologiques, des cas d'utilisation supplémentaires de l'informatique périphérique, et la prise en charge des modules normalisés de l'OCP, tels que l'accélérateur ouvert et le contrôle de la sécurité, dans les logiciels LF.

« La Fondation Linux est heureuse de collaborer avec l'OCP pour créer des communautés qui participent à la fois aux projets LF et OCP avec un objectif commun et un processus harmonisé pour fournir des solutions prêtes pour le marché combinant du matériel et des logiciels ouverts », a déclaré Arpit Joshipura, directeur général, Networking, Edge, and IoT, de la Fondation Linux. « Nous sommes également impatients de nous associer à l'OCP sur des initiatives de mise sur le marché développant les chaînes d'approvisionnement des marchés émergents, afin de soutenir nos membres fournisseurs et intégrateurs de systèmes. »

« Les initiatives indépendantes en matière de matériel et de logiciel émanant de différentes communautés et consortiums nécessitent souvent des efforts d'intégration importants de la part de l'industrie. « Les fournisseurs doivent convertir et intégrer l'initiative en solutions en tenant compte des besoins du marché. L'effet net est que de nombreuses innovations ne voient jamais le jour ou ne répondent pas aux besoins du marché au sens large. La collaboration élargie entre l'Open Compute Project et la Fondation Linux a le potentiel d'accélérer l'absorption des innovations ouvertes dans des produits et services significatifs », a déclaré Ashish Nadkarni, vice-président du groupe et directeur général de l'infrastructure mondiale chez IDC.

