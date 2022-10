Open Compute Project Foundation gibt eine erweiterte Zusammenarbeit mit der Linux Foundation bekannt.

Schaffung eines Rahmens für die Zusammenarbeit mit gemeinsamen Communitys und koordinierten Ergebnissen.

SAN JOSE, Kalifornien, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Heute kündigte die gemeinnützige Organisation Open Compute Project Foundation (OCP), die Hyperscale-Innovationen für alle zugänglich macht, eine erweiterte Zusammenarbeit mit der Linux Foundation (LF) an. Durch die Nutzung einer gemeinsamen Designstrategie für Hardware und Software soll ein Rahmen für eine Zusammenarbeit mit gemeinsamen Communitys und koordinierten Ergebnissen geschaffen werden. Zusätzlich zu der im April 2022 angekündigten Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts Switch Abstraction Interface (SAI) bei OCP und SONiC bei LF für das Switching in Rechenzentren haben OCP und LF ein neues, von Microsoft und Google unterstütztes Projekt mit dem Namen Caliptra herausgebracht, das die Implementierung einer eingebetteten Silicon Hardware-„Root-of-Trust"-Sicherheitslösung standardisiert.

„Neben dem Erfüllen der Anforderungen unserer Hyperscale-Betreiber-Community besteht ein wichtiger Teil der Zielsetzung von OCP darin, Hyperscale-Innovationen, die letztendlich in OCP-anerkannte Produkte eingebettet werden, für jedermann leicht zugänglich zu machen. Da wir wissen, dass für einsatzbereite Lösungen eine Hardware und Software erforderlich ist, die in einer vollständigen und validierten Lösung integriert ist, freuen wir uns, die Stärken der Linux Foundation für die kollaborative Open-Source-Softwareentwicklung und die der OCP im Hinblick auf Hardwarespezifikationen sowie die Fähigkeit, Lieferketten für aufstrebende Märkte zu entwickeln, zusammenführen zu können. Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit mit LF freuen wir uns über die neuen Sicherheitsbeiträge von Google und Microsoft", so George Tchaparian, CEO der Open Compute Project Foundation.

Es gibt viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die sich auf das Hardware-Software-Co-Design beziehen. Die Gespräche zwischen den Führungskräften von OCP und LF werden fortgesetzt und es wurden folgende Bereiche für weitere Untersuchungen identifiziert: Entwicklung integrierter Lösungen mit OCP-anerkannten Open-Edge-Servern und LF Edge, Entwicklung standardisierter APIs für den dynamischen Datenaustausch in Rechenzentren und den ökologischen Fußabdruck von IT-Hardware für eine umweltfreundlichere Software, weitere Edge-Computing-Anwendungsfälle und Unterstützung für OCP-standardisierte Module wie Open Accelerator und Sicherheitskontrolle in der LF Software.

„Die Linux Foundation freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem OCP, um Communitys zu schaffen, die sowohl an LF- als auch an OCP-Projekten mit einem gemeinsamen Ziel und einem harmonisierten Prozess teilnehmen, um marktfähige Lösungen bereitzustellen, die Open-Hardware und -Software kombinieren", so Arpit Joshipura, General Manager, Networking, Edge und IoT, The Linux Foundation.„Wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit mit dem OCP bei Markteinführungsinitiativen zur Entwicklung aufstrebender Marktlieferketten, die unsere Anbieter- und Systemintegrator-Mitglieder unterstützen."

„Unabhängige Hardware- und Software-Initiativen verschiedener Communitys und Konsortien erfordern häufig erhebliche Integrationsbemühungen seitens der Branche. Anbieter müssen die Initiative unter Berücksichtigung der Marktbedürfnisse umsetzen und in Lösungen integrieren. Der Nettoeffekt ist, dass viele Innovationen niemals an die Öffentlichkeit gelangen oder den Bedürfnissen des breiteren Marktes dienen. Die erweiterte Zusammenarbeit zwischen dem Open Compute Project und der Linux Foundation hat das starke Potenzial, die Aufnahme offener Innovationen in sinnvolle Produkte und Dienstleistungen zu beschleunigen", so Ashish Nadkarni, Group Vicepresident und General Manager, Worldwide Infrastructure, bei IDC.

