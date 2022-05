LA FONDATION PEPSICO FAIT DON D'UN MILLION DE DOLLARS À #FOOTBALL4REFUGEES ET LANCE UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION POUR RECOLTER DES FONDS

La population mondiale de réfugiés a plus que doublé au cours de la dernière décennie. 84 millions de personnes étaient déplacées de force dans le monde avant même la crise en Ukraine. Ainsi, l'appel #Football4Refugees a été lancé pour unir les joueurs et les fans du monde entier dans la collecte de fonds essentiels , afin de fournir une aide humanitaire comme la protection et des abris pour les personnes forcées de fuir leurs foyers à cause des conflits, de la guerre ou de la persécution.

Avec cette dernière donation, PepsiCo et la Fondation PepsiCo ont apporté près de 15 millions de dollars à l'aide humanitaire pour l'Ukraine ainsi que pour soutenir les réfugiés dans d'autres parties du monde, alors que les besoins continuent de croître à l'échelle mondiale. En tant que premiers partenaires du secteur privé à soutenir les #Football4Refugees,

Pepsi MAX® et Gatorade® mettent en valeur le pouvoir de leurs marques et du football pour mobiliser les fans, les talents, les clients et les employés afin d'encourager des dons supplémentaires à la cause.

Afin d'amplifier leur soutien et de créer une sensibilisation à grande échelle,

Pepsi MAX® et Gatorade® tireront parti de la puissance de leurs talents footballistiques et musicaux pour créer une campagne de sensibilisation « Pass It On ». Dans les prochains jours, plusieurs personnalités de renommée mondiale publieront de courts clips vidéo en ligne pour annoncer leur soutien à l'initiative #Football4Refugees et encourager leurs fans à participer à cette collecte de fonds essentiels.

Ram Krishnan, PDG de l'activité International Beverages et directeur commercial de PepsiCo, a déclaré : « La crise mondiale des réfugiés continue d'affecter la vie de nombreuses personnes. Chez PepsiCo, nous voulons nous assurer de faire tout notre possible pour fournir aux personnes dans le besoin des ressources et un soutien essentiels. Nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec le HCR, qui fait un travail remarquable en fournissant une assistance humanitaire, notamment dans le cadre de l'appel d'urgence #Football4Refugees. Nous espérons que le soutien en ligne de notre réseau de talents, au cours des prochains jours, contribuera à accroître la sensibilisation et augmenter les fonds pour cette initiative qui changera des vies. »

Kelly Clements, Haut-Commissaire adjointe des Nations Unies pour les réfugiés, a déclaré : « Plus de 84 millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer à travers le monde entier. De l'Ukraine à l'Éthiopie, de la Colombie au Venezuela, de l'Afghanistan au Bangladesh, les besoins des réfugiés augmentent chaque jour. Le HCR a besoin de plus de partenaires comme PepsiCo et la communauté mondiale du football pour sensibiliser le public et fournir des ressources à ceux qui en ont le plus besoin. »

Afin de s'assurer que les dons ont un impact maximal pour les personnes touchées par les conflits mondiaux, les fonds récoltés serviront à fournir un abri, un soutien psychosocial, une protection, une aide financière et d'autres soutiens vitaux. Le HCR est sur le terrain et travaille jour et nuit pour aider ceux qui en ont le plus besoin.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux avec @PepsiGlobal pour en apprendre plus sur les joueurs impliqués et suivez le hashtag #Football4Refugees. Les dons peuvent être effectués via unhcr.org/football4refugees

