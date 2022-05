PEPSICO SPENDET 1 MILLION US-DOLLAR FÜR #FOOTBALL4REFUGEES UND STARTET EINE SOZIALE INITIATIVE UNTER DER LEITUNG VON PEPSI MAX® UND GATORADE®

In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Menschen, die auf der Flucht sind, weltweit mehr als verdoppelt. Schon vor der Krise in der Ukraine wurden weltweit 84 Millionen Menschen gewaltsam vertrieben. Daher wurde der Aufruf #Football4Refugees ins Leben gerufen, um die weltweite Fußball-Community zu vereinen und wichtige Gelder für humanitäre Hilfe wie Unterkunft und Schutz für Menschen zu sammeln, die durch Konflikte, Krieg oder Verfolgung gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu fliehen. #Football4Refugees ruft Aktive und Fans auf der ganzen Welt dazu auf, sich für die Menschen einzusetzen, die zur Flucht gezwungen wurden.

Mit der jüngsten Spende haben PepsiCo und die PepsiCo Foundation nun fast 15 Millionen US-Dollar für humanitäre Hilfe in der Ukraine sowie für die Unterstützung von Geflüchteten in anderen Teilen der Welt zugesagt, da der Bedarf weltweit weiter wächst. Pepsi MAX und Gatorade propagieren den Fußball als Mittel, um Menschen auf der ganzen Welt zu vereinen und als Kraft für das Gute. Als erste privatwirtschaftliche Organisationen, die #Football4Refugees unterstützen, setzen Pepsi MAX und Gatorade die Kraft des Fußballs und ihrer Marken ein, um Fans, Talente, die Kundschaft und ihre Angestellten zu weiteren Spenden für den guten Zweck zu bewegen.

Um ihre Unterstützung zu verstärken und das Bewusstsein für die Nothilfe zu schärfen, werden Pepsi MAX und Gatorade die Kraft ihrer Fußball- und Musiktalente nutzen, um „Pass It On", eine soziale Sensibilisierungskampagne, zu starten. In den kommenden Tagen werden mehrere weltberühmte Persönlichkeiten kurze Videoclips online stellen, in denen sie ihre Unterstützung für die Initiative #Football4Refugees ankündigen und ihre Follower ermutigen, sich an der Aktion zu beteiligen und dabei zu helfen, lebenswichtige Spenden zu sammeln.

Ram Krishnan, CEO, International Beverages and Chief Commercial Officer für PepsiCo sagte: „Die globale Flüchtlingskrise beeinträchtigt weiterhin das Leben so vieler Menschen. Bei PepsiCo möchten wir sicherstellen, dass wir alles tun, um den Bedürftigen lebenswichtige Ressourcen und Unterstützung zu bieten. Wir sind stolz darauf, eng mit dem UNHCR zusammenzuarbeiten, das unter anderem durch den #Football4Refugees-Notfallappell hervorragende humanitäre Arbeit leistet. Wir hoffen, dass die Online-Unterstützung durch unser Netzwerk von Talenten in den kommenden Tagen dazu beitragen wird, das Bewusstsein für diese lebensverändernde Initiative weiter zu schärfen und Spenden zu sammeln."

Kelly Clements, stellvertretende Hochkommissarin für Flüchtlinge des UNHCR kommentierte: „Weltweit sind inzwischen mehr als 84 Millionen Menschen gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen. Von der Ukraine bis Äthiopien, von Kolumbien bis Venezuela, von Afghanistan bis Bangladesch – die Bedürfnisse der Geflüchteten werden jeden Tag größer. Das UNHCR braucht mehr Partner wie PepsiCo und die globale Fußballgemeinschaft, um das Bewusstsein und die Ressourcen zu denen zu bringen, die es am meisten brauchen."

Um sicherzustellen, dass die Spenden die größtmögliche Wirkung für die von globalen Konflikten betroffenen Menschen haben, werden die Mittel für die Bereitstellung von Unterkünften, psychosozialer Unterstützung und Schutz, finanzieller Hilfe und anderer lebensrettender Unterstützung verwendet. Das UNHCR ist vor Ort und arbeitet Tag und Nacht, um denen zu helfen, die es am nötigsten brauchen.

Besuchen Sie die sozialen Kanäle von @PepsiGlobal um mehr über die Beteiligten zu erfahren, und folgen Sie dem Hashtag #Football4Refugees. Über unhcr.org/football4refugees können Sie für den Appell spenden.

