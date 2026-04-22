La Fondation Schlumberger célèbre sa 1 000e bourse « Faculty for the Future » (Faculté pour l'avenir)

Cette année, le programme a accordé 163 bourses à des femmes d'exception originaires de pays à revenus moyens et faibles qui poursuivent des recherches doctorales et postdoctorales dans les domaines des sciences, de l'ingénierie, des technologies et des mathématiques (STIM).

KAMPALA, Ouganda, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- La Fondation Schlumberger (www.SchlumbergerFoundation.com) a annoncé aujourd'hui que son programme phare « Faculty for the Future » a financé 1 000 boursières dans le monde entier, suite à la publication des noms des bénéficiaires des bourses pour 2026-2027.

Cette année, le programme a accordé 163 bourses à des femmes d'exception originaires de pays à revenus moyens et faibles qui poursuivent des recherches doctorales et postdoctorales dans les domaines des sciences, de l'ingénierie, des technologies et des mathématiques (STIM). La cohorte comprend 54 nouvelles boursières et 109 boursières dont le financement a été renouvelé, renforçant ainsi une communauté mondiale diversifiée de chercheuses, d'éducatrices, d'innovatrices et de dirigeantes qui appliquent les connaissances scientifiques à des défis foondamentaux dans leur pays d'origine.

Depuis son lancement en 2004, le programme « Faculty for the Future » joue un rôle transformateur dans le renforcement de l'enseignement, de la recherche et des capacités scientifiques dans le domaine des STIM, dans des pays où ces contributions sont les plus nécessaires. Les résultats de notre récente enquête sur les boursières (https://apo-opa.co/4sIff13) ont révélé que 83 % d'entre elles travaillent dans le monde universitaire, contribuant ainsi de manière significative à la recherche, à l'enseignement et à l'encadrement des étudiants. Les résultats de l'enquête indiquent que les bénéficiaires du programme « Faculty for the Future » enseignent à plus de 185 000 étudiants et supervisent près de 900 étudiants diplômés, en plus de leurs activités de recherche.

Leur travail génère des bénéfices institutionnels et sociétaux concrets. Par exemple, les neurologues Deise Catamo et Helena Buque (https://apo-opa.co/4sMHgEu) sont à l'origine d'une révolution silencieuse dans la recherche et les soins neurologiques au Mozambique. De même, Shakardokht Jafari (https://apo-opa.co/4e0pGcC), fondatrice de TRUEinvivo®, a transformé ses recherches en une technologie permettant de sauver des vies en fournissant des solutions de dosimétrie de haute précision pour la radiothérapie.

Les boursières de « Faculty for the Future » jouent également un rôle essentiel dans l'élaboration des politiques publiques. Près de 59 % des boursières interrogées ont fait état d'un engagement actif dans l'élaboration des politiques, contribuant aux agendas nationaux et régionaux. Par exemple, Happy Magoha est présidente du comité technique des scientifiques de l'alimentation de Tanzanie, tandis que le Gayatri Indah est experte technique en sismologie au sein du comité national indonésien de cartographie des risques. De même, Mekdelawit Deribe et Rania Al-Zou'bi (https://apo-opa.co/3OBNKbd) ont fondé leur recherche doctorale sur la modélisation physique afin de soutenir une gestion plus équitable et durable des systèmes fluviaux critiques dans leurs régions respectives.

En outre, 20 % des participantes à l'enquête se sont déclarées entrepreneures, lançant de nouvelles entreprises favorisant l'innovation, la croissance économique et l'impact social. Un exemple notable est celui de Sadiyo Siad (https://apo-opa.co/4coAQXj), fondatrice de Hano Academy, Hano Technical University, Somali STEM Society et Hano Connect. Grâce à ces initiatives, Mme Siad a joué un rôle déterminant dans la promotion de l'enseignement des STIM ainsi que de l'enseignement et la formation techniques et professionnels dans toute la Somalie.

« Le programme « Faculty for the Future » a été créé il y a vingt ans et était une réponse visionnaire à la fois au besoin d'expertise scientifique dans les régions manquant de ressources et à l'écart persistant entre hommes et femmes dans le domaine des STIM », a déclaré Capella Festa, présidente de la Fondation Schlumberger. « En permettant aux chercheuses de contribuer à l'éducation, à l'innovation et au leadership en apportant leurs différentes contributions, le programme montre que la diversité renforce la recherche et a un impact significatif et durable ».

Convaincue que la promotion des femmes dans les sciences est essentielle pour parvenir à un développement équitable et durable dans le monde entier, la Fondation Schlumberger reste déterminée à étendre la portée et l'impact du programme « Faculty for the Future ».

Distribué par APO Group au nom de la Fondation Schlumberger.

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Relations avec la presse :

Joan Busingye

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À propos de la Fondation Schlumberger :

La Fondation Schlumberger est une organisation indépendante à but non lucratif fondée par SLB en 1954. Elle a pour mission de faire progresser les connaissances et de promouvoir l'excellence dans l'enseignement des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Le programme « Faculty for the Future » a été créé pour maximiser l'impact de la Fondation en soutenant les femmes ingénieures et scientifiques des pays à revenu moyen et faible.

Pour plus d'informations sur le programme « Faculty for the Future », veuillez consulter le site Fondation Schlumberger (www.SchlumbergerFoundation.com).