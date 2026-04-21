Schlumberger Foundation celebra su beca número 1.000 de Faculty for the Future

Este año, el programa otorgó 163 becas a mujeres destacadas de países de ingresos bajos y medios que cursan estudios de doctorado e investigación postdoctoral en ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas (STEM).

KAMPALA, Uganda, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La Schlumberger Foundation (www.SchlumbergerFoundation.com) anunció hoy que el programa insignia Faculty for the Future ha financiado a 1.000 becarios en todo el mundo, tras la publicación de los beneficiarios de las becas para el periodo 2026-2027.

Este año, el programa otorgó 163 becas a mujeres destacadas de países de ingresos bajos y medios que realizan estudios de doctorado e investigación postdoctoral en ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas (STEM). El grupo incluye 54 nuevas becarias y 109 beneficiarias de renovaciones, lo que fortalece aún más una comunidad global diversa de investigadores, educadores, innovadores y líderes que aplican el conocimiento científico a desafíos cruciales en sus países de origen.

Desde su lanzamiento en 2004, el programa Faculty for the Future ha desempeñado un papel transformador en el fortalecimiento de la enseñanza, la investigación y la capacidad científica en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en los países donde estas contribuciones son más necesarias. Los resultados de nuestra reciente encuesta a becarios (https://apo-opa.co/4sIff13) mostraron que el 83 % de los becarios trabajan en el ámbito académico, realizando contribuciones significativas a través de la investigación, la docencia y la supervisión de estudiantes. Los resultados de la encuesta indican que los becarios de Faculty for the Future imparten clases a más de 185.000 estudiantes y supervisan a casi 900 estudiantes de posgrado, además de sus actividades de investigación.

Su trabajo se traduce en beneficios institucionales y sociales tangibles. Por ejemplo, en Mozambique, las neurólogas Dra. Deise Catamo y Dra. Helena Buque (https://apo-opa.co/4sMHgEu), están liderando una revolución silenciosa en la investigación y la atención neurológica en Mozambique. De manera similar, la Dra. Shakardokht Jafari (https://apo-opa.co/4e0pGcC), fundadora de TRUEinvivo®, ha transformado su investigación en una tecnología que salva vidas y que ofrece soluciones de dosimetría de alta precisión para la radioterapia.

Los becarios de Faculty for the Future también desempeñan un papel fundamental en la formulación de políticas públicas. Casi el 59 % de los becarios encuestados informan de una participación activa en la elaboración de políticas, contribuyendo a las agendas nacionales y regionales. Por ejemplo, el Dr. Happy Magoha preside el Comité Técnico de Científicos de Alimentos de Tanzania, mientras que la Dra. Gayatri Indah es experta técnica en terremotos en el Comité Nacional de Mapas de Riesgos de Indonesia. Del mismo modo, Mekdelawit Deribe y Rania Al Zou'bi (https://apo-opa.co/3OBNKbd) han basado su investigación doctoral en el modelado físico para apoyar una gestión más equitativa y sostenible de los sistemas fluviales críticos en sus respectivas regiones.

Además, el 20 % de los participantes en la encuesta se identificaron como emprendedores, impulsando nuevas iniciativas que fomentan la innovación, el crecimiento económico y el impacto social. Un ejemplo notable es el Dr. Sadiyo Siad (https://apo-opa.co/4coAQXj), fundador de la Academia de Hano, la Universidad Técnica de Hano, la Sociedad Somalí de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y Hano Connect. A través de estas iniciativas, el Dr. Sadiyo ha desempeñado un papel fundamental en el avance de la educación STEM, así como en la formación técnica y profesional en toda Somalia.

"La creación del programa Faculty for the Future hace veinte años fue una respuesta visionaria tanto a la necesidad de experiencia científica en regiones con escasos recursos como a la persistente brecha de género en las áreas STEM", declaró Capella Festa, presidenta de la Schlumberger Foundation. "Al empoderar a las investigadoras para que aporten perspectivas distintas a la educación, la innovación y el liderazgo, el programa demuestra cómo la diversidad fortalece la investigación e impulsa un impacto significativo y duradero".

La Schlumberger Foundation mantiene su compromiso de ampliar el alcance y el impacto del programa Faculty for the Future, basado en la convicción de que el avance de las mujeres en la ciencia es esencial para lograr un desarrollo equitativo y sostenible en todo el mundo.

Distribuido por APO Group en nombre de la Schlumberger Foundation.

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Contacto para medios:

Joan Busingye

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Acerca de la Schlumberger Foundation:

La Schlumberger Foundation es una organización independiente sin ánimo de lucro fundada por SLB en 1954. Su misión es impulsar el conocimiento y promover la excelencia en la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). El programa Faculty for the Future se creó para maximizar el impacto de la Fundación mediante el apoyo a mujeres ingenieras y científicas de países de ingresos bajos y medios.

Para obtener más información sobre el programa Faculty for the Future, visite la Schlumberger Foundation (www.SchlumbergerFoundation.com).