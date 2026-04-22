Schlumberger Foundationの「Faculty for the Future」助成対象者1,000人に到達

今年、同プログラムは、科学、工学、技術、数学（STEM）分野で博士号取得および博士研究員として研究に取り組む低・中所得国 の優秀な女性に対し、 163件の助成金を授与しました。

ウガンダ・カンパラ, 2026年4月22日 /PRNewswire/ -- Schlumberger Foundation（www.SchlumbergerFoundation.com）は、主力プログラムである「Faculty for the Future」の2026–2027年度の助成対象者の発表を受け、本日、同プログラムが世界中で1,000名のフェローを支援したと発表しました。

今年、同プログラムは、科学、工学、技術、数学（STEM）分野で博士号取得および博士研究員として研究に取り組む低・中所得国の優秀な女性に対し、163件の助成金を授与しました。この内訳は、新規フェロー54名と継続受給者109名であり、母国の重要な課題に科学的知見を応用する研究者、教育者、イノベーター、リーダーからなる多様なグローバルコミュニティをさらに強化するものです。

2004年の開始以来、「Faculty for the Future」プログラムは、STEM教育、研究、科学的能力の向上において、こうした貢献が特に求められる国々で変革的な役割を果たしてきました。最近実施したフェローシップ調査（https://apo-opa.co/4sIff13）によると、83％のフェローが学術界で活動し、研究、教育、学生指導を通じて多大な貢献をしています。調査結果によると、Faculty for the Futureのフェローは、研究活動と並行して18万5,000人以上の学生を教育し、約900人の大学院生を指導しています。

その活動は、組織や社会に具体的な利益をもたらしています。例えばモザンビークでは、神経科医のDeise Catamo博士とHelena Buque博士（https://apo-opa.co/4sMHgEu）が、モザンビークにおける神経学研究と医療の静かな変革を主導しています。同様に、TRUEinvivo®の創設者であるShakardokht Jafari博士（https://apo-opa.co/4e0pGcC）は、自身の研究を、高精度な放射線治療用線量測定ソリューションを提供する救命技術へと発展させています。

「Faculty for the Future」のフェローは、公共政策の形成においても重要な役割を果たしています。調査対象となったフェローの約59％が、政策立案に積極的に関与し、国や地域の課題に貢献していると報告しています。例えば、Happy Magoha博士はタンザニア食品科学者技術委員会の委員長を務め、Gayatri Indah博士はインドネシア国家ハザードマップ委員会で地震に関する技術専門家として活躍しています。同様に、Mekdelawit Deribe氏とRania Al Zou'bi氏（https://apo-opa.co/3OBNKbd）は、それぞれの地域における重要な河川システムのより公平で持続可能な管理を支援するため、物理モデリングを用いた博士課程研究を行っています。

さらに、調査対象者の20％は起業家であると回答しており、イノベーション、経済成長、社会貢献を推進する新たなベンチャー企業を立ち上げています。 特筆すべき例としては、Hano Academy、Hano Technical University、Somali STEM Society、Hano Connectの創設者であるSadiyo Siad博士（https://apo-opa.co/4coAQXj）が挙げられます。これらの取り組みを通じて、Sadiyo博士はソマリア全土におけるSTEM教育や技術・職業教育・訓練の推進において変革的な役割を果たしてきました。

「20年前に『Faculty for the Future』プログラムが創設されたことは、資源の乏しい地域における科学的専門知識の必要性と、STEM分野における根強い男女格差の双方の課題に対する先見的な対応でした」と、 Schlumberger Foundationの理事長であるCapella Festa氏は述べます。「女性研究者が教育、イノベーション、リーダーシップに独自の視点をもたらすことを支援するこのプログラムは、多様性がいかに研究を強化し、有意義で持続的な影響を生み出すかを示しています。」

Schlumberger Foundationは、科学分野における女性の活躍推進は、世界における公平で持続可能な発展の実現に不可欠であるという信念に基づき「Faculty for the Future」プログラムの対象範囲と影響力を拡大することに引き続き尽力していきます。

Schlumberger Foundationに代わってAPOグループにより配信。

画像をダウンロード：https://apo-opa.co/4vN6i9u

メディアお問い合わせ先：

Joan Busingye

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Schlumberger Foundationについて

Schlumberger Foundationは、1954年にSLBによって設立された独立非営利団体です。その使命は、科学、技術、工学、数学（STEM）教育における知識の向上と卓越性の推進です。「Faculty for the Future」プログラムは、低・中所得国の女性エンジニアや科学者を支援することで、財団が及ぼす影響を最大化するために設立されました。

Faculty for the Future プログラムの詳細については、 Schlumberger Foundation(www.SchlumbergerFoundation.com)をご覧ください。

SOURCE Schlumberger Foundation