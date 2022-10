La Fondation Venom devient la première entité cryptographique à obtenir une licence de l'ADGM

ABU DHABI, EAU, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La Fondation Venom a été enregistrée comme la première fondation cryptographique détentrice d'une licence de l'ADGM (le marché mondial d'Abu Dhabi) pour exploiter une blockchain et émettre des jetons utilitaires. L'ADGM est connu comme étant une oasis pour la technologie financière (« fintech ») pour les investisseurs et les sociétés de services financiers dans le monde entier. La prochaine étape essentielle pour la blockchain Venom doit être annoncée au cours du mois à venir.

La blockchain Venom est dotée d'une technologie asynchrone de sharding dynamique, qui a fait un bond sans précédent dans le développement de la technologie blockchain à l'échelle mondiale, en apportant au marché une évolutivité illimitée et des garanties de sécurité plus élevées grâce à la décentralisation.

Venom Foundation est à la tête de trois directions fondamentales, telles que l'infrastructure essentielle, le soutien des projets entrants et une plate-forme accessible aux développeurs, chacune d'entre elles permettant d'offrir des solutions novatrices pour résoudre les problèmes existants sur le marché cryptographique. Cependant, la caractéristique la plus précieuse pour le marché de la région MOAN est la technologie permettant aux grandes sociétés et aux entreprises de mener une transition facile et sûre vers la mondialisation du Web3, en gérant les flux de transactions de données brutes sans être freinées par l'augmentation des frais et des délais de transaction.

La priorité principale de Venom Foundation pour développer et soutenir un écosystème blockchain autosuffisant a déjà donné des résultats significatifs : un porte-monnaie non gardien (l'application mobile VenomWallet et son extension pour navigateur de bureau) avec une option de comptes multi-sig et l'assistance de Ledger, VenomScan (pour que tout reste transparent avec l'accès à l'historique des transactions), VenomBridge (permettant d'effectuer des transactions inter-chaînes rapidement et à bas prix), VenomPools (pour miser sur des nœuds de validation), VenomGet (une passerelle pratique vers les jetons Venom), Web3.World (une bourse décentralisée native) ont été construits. Les développeurs individuels, les entreprises et les autorités gouvernementales pourront faire appel à la Fondation Venom pour créer de nouveaux produits tels qu'un marché NFT, une bourse de produits dérivés, un stablecoin s'appuyant sur la monnaie fiduciaire, et bien d'autres encore, qui pourraient, à l'avenir, devenir une passerelle vers une large adoption de la CBDC dans les EAU, dans d'autres pays de la région MOAN puis dans le monde entier. Sous réserve des approbations réglementaires pertinentes, la Fondation Venom travaillera en collaboration avec les participants à l'écosystème pour s'assurer que ces produits sont offerts de façon conforme à l'environnement fiable et bien réglementé de l'ADGM.

Aujourd'hui, les entrepreneurs de la région MOAN sont considérés comme les pionniers de l'adoption des tendances cryptographiques mondiales, il est donc essentiel pour les entreprises de penser à la mondialisation décentralisée des flux de données pour les entreprises ainsi que les projets gouvernementaux et sociaux. Le marché mondial d'Abu Dhabi (ADGM), le Centre financier international à Abu Dhabi, a déjà lancé son cadre de réglementation des activités de cryptographie ponctuelle, y compris celles entreprises par les bourses (MTF), les dépositaires et d'autres intermédiaires au sein de l'ADGM. Cela fait suite à la nécessité d'atténuer l'ensemble des risques potentiels associés aux activités liées aux actifs cryptographiques, et montre que la sécurité reste la priorité numéro un de la tendance du marché en lui-même. La blockchain Venom est un projet attrayant non seulement pour les visionnaires, mais aussi pour de grands spécialistes de l'industrie impliqués dans son développement et ses efforts. Mustafa Kheriba, le Dr Kai-Uwe Steck et Osman Sultan sont devenus membres de la Fondation et ont donné à l'équipe en charge du projet un soutien total en plus de leur apporter leur expertise unique et inégalée.

Mustafa Kheriba est connu comme étant le président exécutif et le PDG d'Iceberg Capital, le président exécutif de VENOMEX, un système d'échange multilatéral et un dépositaire d'actifs numériques entièrement agréé par le régulateur financier de l'ADGM, un membre du conseil d'administration de Mirabank, d'Australian Gulf Capital et de Quantum Age Corporation, et un membre du comité directeur de l'initiative Pathway 20. Le Dr Kai-Uwe Steck est un avocat suisse-allemand qui dirige le groupe d'investissement Pontinova Circle. Mustafa Kheriba a été nommé parmi les 50 meilleurs gestionnaires de fonds de la région MOAN pendant deux années de suite, et est bien connu pour créer de la valeur au sein des entreprises. Il a occupé des postes clés au sein d'organisations dans les EAU, en Égypte, en Jordanie, au Bahreïn, au Royaume d'Arabie Saoudite et au Royaume-Uni, et a été membre du conseil d'administration de plusieurs entités cotées localement. L'expertise du Dr Kai dans le domaine de la fintech s'appuie sur le réseau de Pontinova en Suisse, dans l'Union européenne et aux EAU. Ayant tous deux un intérêt réel pour l'avenir du projet, ils croient également, en tant que vétérans dans ce domaine, que ce projet deviendrait dans un futur proche l'une des principales plateformes blockchain grâce à l'engagement de son équipe à effectuer des mises à jour constantes en vue d'une amélioration et d'une meilleure accessiblité.

Figure influente très connue dans la région MOAN, expert dans le domaine des télécommunications avec 35 ans d'expérience derrière lui, ex-PDG de DU Telecom, Osman Sultan est devenu membre du conseil d'administration de la Fondation Venom. Il prévoit que l'industrie doit rechercher une plateforme blockchain qui sera suffisamment flexible pour atteindre et rapprocher les différentes dimensions des acteurs du marché grâce à son service personnalisé. Il a déclaré que « Toutes les industries traversent actuellement une transformation profonde, rendue possible par l'accélération des capacités offertes par la technologie. L'étonnante perturbation induite par les réseaux sociaux est motivée par la recherche d'écosystèmes économiquement viables. Nous devrions maintenant nous concentrer sur la mise en place des plateformes appropriées pour permettre l'émergence des nouvelles conversations nécessaires pour ces écosystèmes abordant les intersections entre la technologie, des dimensions économiques et sociétales pour faire place à un avenir plus efficace sur le plan technologique et humainement gratifiant pendant tous ces changements rapides. »

La blockchain Venom est censée devenir une plateforme qui apportera de nouvelles approches personnalisées sur le marché dans le monde entier.

SOURCE Abu Dhabi Global Market (ADGM)