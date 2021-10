La force des produits de HAVAL JOLION est reconnue par les utilisateurs mondiaux

L'affirmation unanime de la HAVAL JOLION par les utilisateurs mondiaux est principalement due au fait qu'il est davantage orienté vers la jeune génération.

Avec les concepts de design « Jeune, unique et ayant le courage de poursuivre son vrai soi » et les caractéristiques d'apparence tendance, la HAVAL JOLION est entrée dans la vision de plus de jeunes dans plusieurs régions, comme l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, le Chili et la Russie, par le biais de plateformes sociales populaires comme Instagram, Facebook et Twitter. Comme la signification de « premier amour » est contenue dans son nom chinois, ce véhicule unique est devenu « La première voiture pour les jeunes » avec des caractéristiques romantiques.

En outre, la HAVAL JOLION est équipée de diverses applications intelligentes, qui donnent aux utilisateurs un sentiment de sécurité et de plaisir. Par exemple, la voiture place l'affichage de l'écran en haut du cockpit pour renforcer la sécurité des conducteurs sur la route. Ce modèle avancé prend également en charge la recharge sans fil des téléphones portables multimarques, de sorte que les utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter de la perte de puissance des téléphones.

Bien que la HAVAL JOLION soit un SUV compact, elle offre aux utilisateurs un espace intérieur suffisant. La voiture a un empattement de 2 700 mm, de sorte que les utilisateurs de grande taille peuvent également conserver un grand espace pour les jambes afin de réduire la fatigue de conduite. Pour les utilisateurs qui aiment faire des sorties, le coffre de ce modèle est définitivement une surprise. Il est suffisamment grand pour accueillir des grilles de barbecue, des valises et des tentes.

La HAVAL JOLION n'est pas seulement bien équipée, ses performances de puissance répondent également aux besoins des utilisateurs. Ce modèle est équipé d'un moteur 1,5 turbo, couplé au double embrayage humide 7DCT de deuxième génération, avec une puissance maximale de 110kW et un couple de 220N∙m. Basée sur la plateforme L.E.M.O.N. de GWM, la voiture dispose d'une forte puissance et d'une consommation globale de 6,5L/100km, montrant une excellente économie de carburant.

Lv Wenbin, Directeur technique de HAVAL, a déclaré lors de la conférence en ligne des distributeurs d'outre-mer que les versions HEV et GT de HAVAL JOLION seront lancées sur les marchés d'outre-mer, attirant plus d'utilisateurs, avec des caractéristiques mixtes, plus technologiques, plus à la mode et plus sportives.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1670290/1.jpg

