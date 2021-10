Прочность HAVAL JOLION получает признание пользователей по всему миру

Единогласная поддержка HAVAL JOLION со стороны пользователей по всему миру объясняется главным образом тем, что эта модель в большей степени ориентирована на молодое поколение.

Благодаря дизайнерской концепции "Young, Unique and Having the Courage to Pursue Your True-self" («Молодой, уникальный и имеющий смелость стремиться быть самим собой») и сверхсовременным элементам внешнего вида HAVAL JOLION поразил воображение многочисленных молодых людей в ряде регионов, включая Саудовскую Аравию, Южную Африку, Чили и Россию, через популярные социальные сети, включая Instagram, Facebook и Twitter. Поскольку его китайское название означает «первую любовь», этот уникальный автомобиль стал «первой машиной для молодых людей» с романтическим характером.

Кроме того, HAVAL JOLION оснащен различными интеллектуальными устройствами, которые дарят пользователям не только комфорт, но и ощущение безопасности. Например, экранный индикатор в кабине этого автомобиля располагается сверху для повышения безопасности при движении по дороге. Эта усовершенствованная модель также поддерживает беспроводную зарядку мобильных телефонов различных марок, что позволяет пользователям не беспокоиться о возможной разрядке своего телефона.

Хотя HAVAL JOLION является компактным внедорожником, он обеспечивает пользователям достаточное внутреннее пространство. Колесная база автомобиля составляет 2700 мм, поэтому высокие пользователи также могут оставлять достаточное пространство для ног, чтобы снизить усталость от вождения. Для любителей загородных поездок приятным сюрпризом будет объем багажника этой модели. Он достаточно вместителен для размещения мангала, дорожных сумок и палаток.

HAVAL JOLION не только хорошо укомплектован, но и обладает эксплуатационными характеристиками, соответствующими потребностям пользователей. Эта модель оснащается двигателем 1.5 с турбонаддувом в сочетании с двойным мокрым сцеплением второго поколения 7DCT, который развивает мощность до 110 кВт и крутящий момент до 220 Н∙м. Автомобиль, созданный на платформе L.E.M.O.N. компании GWM, обладает высокой мощностью при совокупном расходе топлива 6,5 л/100 км, что обеспечивает превосходную топливную экономичность.

Технический директор HAVAL Люй Вэньбинь (Lv Wenbin) заявил на онлайн-конференции зарубежных дистрибьюторов, что версии HEV и GT модели HAVAL JOLION будут представлены на зарубежных рынках, привлекая большее число пользователей, со смешанным функционалом, являющимся более технологичным, фешенебельным и спортивным.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1670290/1.jpg

SOURCE GWM