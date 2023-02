LA FORMULE E ET TATA COMMUNICATIONS ANNONCENT UNE COLLABORATION SUR PLUSIEURS ANNÉES

Tata Communications devient le fournisseur officiel des services de diffusion du championnat du monde ABB FIA de Formule E

La relation stratégique de plusieurs années soutient la nouvelle structure innovante de production de diffusion à distance de la Formule E, réduisant ainsi l'impact environnemental associé à la retransmission en direct des grands événements sportifs internationaux

Samedi dernier, les téléspectateurs du monde entier ont suivi en direct la toute première course de Formule E en Inde, l'E-Prix Greenko d'Hyderabad 2023

MUMBAI, Inde et LONDRES, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- La Formula E et Tata Communications ont annoncé une relation stratégique de plusieurs années, la société mondiale de technologie de communication devenant le fournisseur officiel de service de diffusion du championnat du monde ABB FIA de Formule E.

Formula E and Tata Communications announce multi-year collaboration. L-R Mr. Jamie Reigle, CEO, Formula E, Mr. Amur Lakshminarayanan, CEO, Tata Communications

Aux termes de ce nouvel accord, Tata Communications fournira du contenu de diffusion en direct à haute définition, à haute résolution et à grande vitesse aux téléspectateurs du monde entier, dans le cadre de la nouvelle production à distance des courses en direct de Formule E, réduisant ainsi l'impact environnemental caractéristique des grands événements sportifs internationaux en direct à la télévision.

La plateforme media edge définie par logiciel et à la pointe de la technologie de Tata Communications diffusera plus de 160 signaux vidéo et audio en direct des courses de Formule E sur tous les continents en quelques millisecondes, en utilisant 26 sites media edge en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

La nouvelle diffusion ultra-rapide des courses sera assurée par des experts spécialement formés de Tata Communications, qui fourniront des services gérés de bout en bout, partout dans le monde, 24 heures sur 24, lors des 16 courses de la saison. Tata Communications et la Formule E travaillent également ensemble pour enrichir encore l'expérience des passionnés de sport automobile grâce à l'innovation et à l'efficacité.

Tata Communications est entré dans l'histoire de la Formule E en organisant les courses du championnat du monde ABB FIA de Formule E en Inde pour la première fois. Les téléspectateurs du monde entier suivent en direct les exploits des 22 pilotes représentant 11 équipes, dont Mahindra Racing, Jaguar TCS Racing, Maserati MSG Racing et NEOM McLaren Formula E Team, lors de l'E-Prix Greenko d'Hyderabad 2023.

Jamie Reigle, PDG de la Formule E, a déclaré :

« La Formule E est une compétition intense étant donné que les courses ont lieu en permanence. Le soutien de Tata Communications au fil des ans nous a permis de réaliser une production à distance à la pointe de la technologie, avec des transmissions de signaux TV en temps réel depuis les circuits de course vers notre centre de diffusion basé à Londres et enfin vers les écrans des spectateurs. Cela permet de relever de nombreux défis logistiques, de réaliser des économies, d'assouplir les déplacements de nos employés, en particulier des femmes, et de réduire les émissions. »

A.S Lakshminarayanan, directeur général et PDG, Tata Communications, a déclaré :

« 85 caméras ont filmé l'événement pour le compte de plus de 400 millions de téléspectateurs dans le monde entier. Le fait de pouvoir offrir ce service témoigne de la puissance de l'internet que nous avons pu exploiter, grâce à nos capacités spécifiques en matière de cloud média et de edge computing. Hormis notre partenariat de longue date avec la FIA, nous développons nos services auprès de plusieurs grandes compétitions sportives partout dans le monde. »

Note aux rédacteurs :

La solution de production à distance durable de Tata Communications transmettra et transférera en direct tous les moments de la course depuis plus de 85 caméras et canaux audio placés sur chaque circuit vers le centre de production à distance de la Formule E basé au Royaume-Uni.

Les flux reconditionnés sont distribués aux chaînes de télévision détenant des droits et aux plates-formes numériques mondiales, grâce à l'infrastructure de pointe mondiale de Tata Communications.

Le media edge cloud de Tata Communications est capable de permettre un traitement vidéo à très faible latence à partir de n'importe quel lieu en utilisant l'Internet du premier kilomètre, tout en traitant et en distribuant les signaux vidéo à n'importe quelle plateforme dans le monde entier avec une très grande disponibilité.

Proposée sous la forme d'un service entièrement géré, la disponibilité de la capacité de pointe sur le site permet aux entreprises d'ajouter une grande variété de services numériques tels que la fourniture de tunnels de données haute performance via une connexion sécurisée afin de contribuer à l'enrichissement des données en temps réel pour offrir une meilleure expérience au spectateur.

Déclarations prospectives et mises en garde

Certains termes et déclarations contenus dans le présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, y compris celles relatives à la situation financière attendue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, au développement futur des activités de Tata Communications et à l'économie en général en Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que ceux liés à la croissance de l'industrie et aux projections de tendances, qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, l'incapacité d'augmenter le volume de trafic sur le réseau de Tata Communications ; l'incapacité de développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables ; l'incapacité de mener à bien les essais commerciaux de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes d'information pour soutenir de nouveaux produits et services, y compris les services de transmission vocale ; l'incapacité de stabiliser ou de réduire le taux de compression des prix sur certains services de communication de l'entreprise ; l'incapacité d'intégrer les acquisitions stratégiques et les changements dans les politiques ou réglementations gouvernementales de l'Inde et, en particulier, les changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications ; et, en général, les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives, dont bon nombre ne sont pas sous le contrôle de Tata Communications, comprennent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs de risque abordés dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles sur www.tatacommunications.com . Tata Communications n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et décline expressément toute obligation à le faire.

© 2023 Tata Communications Ltd. Tous droits réservés. TATA COMMUNICATIONS et TATA sont des marques commerciales ou des marques déposées de Tata Sons Private Limited en Inde et dans certains pays.

