LA FÓRMULA E Y TATA COMMUNICATIONS ANUNCIAN COLABORACIÓN PLURIANUAL

Tata Communications se convierte en el proveedor oficial de distribución de transmisiones del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA

La relación estratégica plurianual respalda el nuevo e innovador sistema de producción de transmisiones a distancia de la Fórmula E, lo que reduce el impacto ambiental asociado con la cobertura televisiva en vivo de los principales eventos deportivos internacionales

Los televidentes de todo el mundo sintonizaron en vivo la primera carrera de la Fórmula E en la India el sábado pasado: el Gran Premio de Greenko Hyderabad 2023 de la Fórmula E

MUMBAI, India y LONDRES, 20 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- la Fórmula E y Tata Communications han anunciado una asociación estratégica plurianual en la que la empresa mundial de tecnología de comunicaciones se convierte en el proveedor oficial de distribución de transmisiones delCampeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA.

Formula E and Tata Communications announce multi-year collaboration. L-R Mr. Jamie Reigle, CEO, Formula E, Mr. Amur Lakshminarayanan, CEO, Tata Communications

Gracias al nuevo acuerdo, Tata Communications ofrecerá contenido de transmisiones en vivo de alta definición, elevada resolución y gran velocidad a los espectadores de todo el mundo como parte de la nueva producción de transmisión remota de carreras en vivo de la Fórmula E, lo que reducirá el impacto ambiental típico de los principales eventos deportivos internacionales en vivo en la televisión.

La plataforma de frontera de medios con tecnología avanzada y definida por software de Tata Communications transmitirá más de 160 señales de video y audio en vivo de carreras de la Fórmula E en todos los continentes en milisegundos, con 26 ubicaciones de frontera de medios en Norteamérica, Europa y Asia.

La nueva distribución superrápida de las transmisiones de las carreras contará con el apoyo de expertos especialmente capacitados de Tata Communications, que proporcionarán servicios mundiales administrados de extremo a extremo las 24 horas del día en las 16 carreras de esta temporada. Tata Communications y la Fórmula E también colaboran para enriquecer aún más las experiencias de los fanáticos del automovilismo con innovación y eficiencia.

Tata Communications hizo historia con la Fórmula E cuando las carreras del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA tuvieron lugar en la India por primera vez. Los espectadores de todo el mundo seguirán la acción en vivo mientras 22 pilotos de 11 equipos, incluidos Mahindra Racing, Jaguar TCS Racing, Maserati MSG Racing y NEOM McLaren Formula E Team, compiten en el Gran Premio de Greenko Hyderabad 2023 de la Fórmula E.

Jamie Reigle, director ejecutivo de la Fórmula E, dijo:

"La Fórmula E es un recorrido intenso dada su naturaleza en movimiento. El apoyo de Tata Communications a lo largo de los años ha hecho posible la producción remota de última generación, con transmisiones de señales de televisión en tiempo real desde los lugares de las carreras a nuestro centro de transmisión en Londres y, finalmente, a las pantallas de los espectadores. De este modo, se reducen muchos desafíos logísticos, se impulsa la eficiencia de costos, se flexibilizan los viajes de nuestros empleados, especialmente de las mujeres, y se reducen las emisiones".

A.S Lakshminarayanan, MD y director ejecutivo de Tata Communications, dijo:

"Hay 85 cámaras que capturan el evento para más de 400 millones de personas que lo ven en todo el mundo. Esto solo lo podemos lograr gracias al poder de Internet, que hemos podido aprovechar con nuestras capacidades dedicadas de computación en la nube y de frontera de medios. Además de nuestra larga asociación con la FIA, ampliamos los servicios a varias de las principales ligas deportivas de todo el mundo"

Nota para los editores:

La solución de producción remota sustentable de Tata Communications transmitirá y transferirá la acción de las carreras en vivo desde más de 85 cámaras y canales de audio en cada circuito al centro de producción remoto de la Fórmula E en el Reino Unido.

Los contenidos reempaquetados se distribuyen a los organismos de radiodifusión con derechos mundiales y las plataformas digitales que aprovechan la infraestructura mundial de Tata Communications.

La nube de frontera de medios de Tata Communications es capaz de permitir el procesamiento de video de muy baja latencia desde cualquier lugar con Internet de primera milla mientras procesa y distribuye las señales de video a cualquier plataforma a nivel mundial con gran disponibilidad.

Ofrecida como un servicio totalmente administrado, la disponibilidad de la capacidad de la frontera de medios en el lugar permite a las empresas agregar una amplia variedad de servicios digitales, como el suministro de túneles de datos de alto rendimiento a través de una conexión segura para contribuir al enriquecimiento de datos en tiempo real para mejorar la experiencia del espectador.

