La French Tech revient au Mobile World Congress avec 56 exposants

Du 28 février au 3 mars 2022 aura lieu le Mobile World Congress en présentiel à Barcelone. 70 sociétés françaises y participeront en tant qu'exposants dont 56 sur le pavillon La French Tech. Très innovantes dans les domaines de la 5G, de l'IA, du Cloud, de la Fintech et de l'internet des objets, les sociétés françaises présentes veulent renouer avec les rencontres en personne.

PARIS, 17 février 2022 /PRNewswire/ -- Cette année encore, la France frappe fort et s'affirme comme l'un des plus grands pavillons nationaux opérant dans les secteurs des infrastructures télécoms et de l'IoT, des applications et services mobiles, de l'intelligence artificielle, du hardware et du logiciel. 2022 signe le grand retour du pavillon French Tech qui fêtera ses 13 années de présence au Mobile World Congress. Avec l'essor de la 5G, le MWC devient encore plus un salon incontournable en matière de connectivité. C'est avec l'appui de la Chambre de Commerce de Guadeloupe, du pôle de compétitivité SCS et de la région Sud ainsi que de Bretagne Commerce International que Business France répond présent à ce rendez-vous majeur de la filière Télécom », indique Etienne Savin, pilote de l'évènement MWC au sein de Business France.

Un accompagnement sur mesure pour les entreprises françaises

Organisé par Business France, le pavillon de La French Tech occupera un espace de 344 m² dans le Hall 5 sur les stands 5B41 & 5B61. Cet accompagnement intervient dans la stratégie de développement export de la France pour renforcer la visibilité de l'offre française auprès des décideurs internationaux. Des démonstrations de nouveaux produits et services seront réservées aux visiteurs pendant les 4 jours de l'événement. Afin d'optimiser les échanges de contacts, Business France a mis en place plusieurs séries de rendez-vous entre exposants français et professionnels basés dans des pays d'Afrique.

De belles startups innovantes

Parmi la délégation française, on peut noter la présence de belles startups innovantes. IPM FRANCE présentera ses bornes interactives pour la digitalisation des agences d'opérateurs Télécom qui peuvent rester ouvertes, en self-service, 24h/24. PONANT TECHNOLOGIE présentera une solution robotisée, eTASQ Motion, facile à utiliser, qui permet de garantir la qualité des produits en les testant dans des conditions réelles.

Le catalogue complet des 70 exposants est disponible ici : https://bit.ly/Catalogue-MWC22

Pour suivre toute l'actualité en direct : rejoignez-nous sur https://twitter.com/Bonjour_MWC

Contact :

Etienne Savin: [email protected]

Louis-Andrea SIGNORA (Press Officer Barcelone): [email protected]

Siham Morchid: [email protected]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1749011/Business_France_Logo.jpg

SOURCE Business France