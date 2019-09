La fuerza laboral de restauración de FPL ha restablecido más de 70,000 interrupciones como resultado de las bandas externas de clima severo del huracán Dorian

JUNO BEACH, Florida, 3 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Florida Power & Light Company ya ha restablecido cerca de 70,000 interrupciones eléctricas a eso de las 4:00 p.m., a medida que las bandas externas del huracán Dorian afectan la costa este de la Florida. La mayoría de las interrupciones han sido el resultado de árboles y vegetación caídos sobre los equipos y líneas eléctricas.

"A medida que les hemos restablecido el servicio eléctrico a nuestros clientes mientras que Dorian se acerca a la Florida, nuestros pensamientos están con nuestros vecinos en las Bahamas quienes han sido devastados por el huracán Dorian. Aunque es demasiado pronto para saber la magnitud total de los daños, estamos listos para apoyar en las Bahamas en su momento de necesidad", dijo Eric Silagy, presidente y director ejecutivo de FPL.

"Dorian sigue siendo una tormenta peligrosa que mantiene su curso muy cerca de la costa de la Florida", agregó Silagy. "Nuestros hombres y mujeres que trabajan arduamente, han estado respondiendo activamente a las interrupciones del servicio eléctrico causadas por las bandas exteriores de clima severo de Dorian. Mientras sea seguro hacerlo, nuestros trabajadores continuarán trabajando para restablecer el servicio y no dejaremos de trabajar hasta que el servicio eléctrico sea restablecido a todos nuestros clientes. Si bien parece que el impacto de Dorian no ha sido tan severo como se temía originalmente en el sur de Florida, no podemos ser complacientes con este gran huracán. Instamos a nuestros clientes a que se mantengan atentos y tengan en cuenta la seguridad y presten atención a las advertencias de los funcionarios estatales, locales y federales".

FPL continúa monitoreando de cerca la trayectoria de la tormenta. A medida que avanza hacia el norte, la compañía continúa coordinando con sus compañeros de asistencia mutua de la industria eléctrica de la industria para reasignar recursos y ayudar a aquellos en el paso de Dorian.

Clientes en áreas bajas y áreas afectadas por inundaciones y marejadas ciclónicas deben mantenerse alejados de las carreteras y permanecer bajo techo. Las interrupciones de energía pueden hacer que las señales de tráfico dejen de funcionar sin previo aviso. Si llega a una intersección con una señal de tráfico que no funciona, la ley de la Florida requiere que la trate como una parada de cuatro vías. Los clientes también deben prestar atención a la ley "Move Over" de la Florida que requiere que los conductores disminuyan la velocidad y se hagan a un lado cuando vean a un trabajador de servicios públicos, policía, paramédico o bombero al costado de la carretera.

Mientras que la restauración continua, hay algunas maneras en que los clientes pueden ayudar:

Evite detener a los trabajadores para preguntar cuándo se restablecerá la energía. Hacerles preguntas lentifica su trabajo y, sobre todo, puede comprometer la seguridad de los trabajadores. Por lo general, los trabajadores de restauración no conocen los tiempos de restauración. Han sido asignados a un solo segmento de una línea eléctrica afectada. FPL proporcionará tiempos estimados de restauración a través de los medios de comunicación, Facebook, Twitter, FPL.com y la aplicación de FPL.

Cuando esté conduciendo, dele paso a los camiones de FPL para que los trabajadores puedan llegar a su próximo lugar de trabajo más rápido. Los trabajadores de restauración realmente aprecian esta cortesía, ya que trabajan largas horas para volver a restablecer la electricidad a todos los clientes afectados.

Cuando recolecte escombros después de la tormenta, mantenga los postes y transformadores despejados para que los trabajadores de restauración tengan acceso a ellos.

Florida Power & Light Company es la principal compañía de energía eléctrica en los Estados Unidos, medida en términos de energía minorista producida y comercializada, proporcionando servicio a más de 5 millones de cuentas de clientes, o un estimado de más de 10 millones de personas en el estado de la Florida. La cuenta típica de cliente residencial de 1,000 kWh de FPL es aproximadamente un 30 por ciento más baja que el último promedio nacional, y está entre las más baja de los EE. UU. La fiabilidad del servicio de FPL es superior al 99.98 por ciento, y su flota de plantas de energía de uso altamente eficiente del combustible es una de las más limpias entre todas las empresas de energía eléctrica del país. La empresa fue reconocida en 2018 por Market Strategies International como una de las empresas de electricidad más fiables de los EE.UU. por quinto año consecutivo. Siendo un empleador líder en la Florida con aproximadamente 8,700 empleados, FPL es una subsidiaria de NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE), con su sede en Juno Beach, Florida, y es una compañía de energía limpia ampliamente reconocida por sus esfuerzos en lo referente a la sostenibilidad, la ética y la diversidad, y ha sido clasificada en el puesto N.º 1 entre las compañías de electricidad y gas en la lista Fortune de 2019 de las "Empresas más Admiradas del Mundo". NextEra Energy también es la compañía matriz de Gulf Power Company, que brinda servicio a más de 460,000 clientes en ocho condados del Noroeste de la Florida, y de NextEra Energy Resources, LLC, que, junto con sus entidades afiliadas, es el mayor generador mundial de energía renovable eólica y solar del mundo, y un líder mundial en almacenamiento de baterías. Para más información sobre las compañías de NextEra Energy, visite estos sitios de Internet: www.NextEraEnergy.com, www.FPL.com, www.GulfPower.com, www.NextEraEnergyResources.com.

