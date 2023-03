La Fundación de Mujeres de Nueva York anuncia esfuerzos de concesión de subsidios para la primavera de 2023 con un enfoque en la justicia económica, el fin del encarcelamiento masivo y la defensa de los derechos transgénero

Más de $1.5 millones en fondos otorgados en la última ronda de concesión de subsidios de la Fundación para abordar directamente problemas urgentes que enfrentan actualmente la ciudad de Nueva York y otros lugares con un nuevo alcance geográfico ampliado

NUEVA YORK, 30 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, la Fundación de Mujeres de Nueva York —New York Women's Foundation(NYWF)— anunció su última ronda de concesión de subsidios por un total de $1.54 millones en apoyo a 21 organizaciones que se han establecido como agentes de cambio comunitario en la ciudad de Nueva York y otros lugares. La concesión de subsidios de marzo se enfocó en aumentar la inversión de la Fundación en áreas de cada vez mayor necesidad para promover la justicia económica, fortalecer la democracia y poner fin al encarcelamiento masivo. Este compromiso otorga a los socios beneficiarios nuevos y existentes financiamiento sostenible durante varios años para continuar con su misión crítica sin interrupciones, promoviendo la práctica, por parte de la Fundación, de la filantropía basada en la confianza y la inversión estratégica a corto y largo plazo en organizaciones de base comunitaria.

Dos nuevas subvenciones concedidas al Colectivo de Mujeres Haitianas y a la Federación de agencias de bienestar protestantes (FPWA) denotan el gran alcance de las inversiones de la Fundación en oportunidades más allá de las fronteras de la ciudad de Nueva York para avanzar en las políticas de seguridad económica a nivel nacional, así como para promover las prácticas filantrópicas de las mujeres a nivel mundial.

Con el apoyo de la Fundación, la subvención del Colectivo de Mujeres Haitianas desarrollará en mayor medida la infraestructura de su Fondo de Mujeres Haitianas, que invierte en el bienestar y la seguridad de las mujeres en Haití, una herencia con profundos vínculos con la ciudad de Nueva York. El financiamiento otorgado a la FPWA apoyará el desarrollo de una amplia coalición nacional de partidarios para redefinir la medida federal de la pobreza a fin de reflejar con mayor precisión los gastos y las necesidades de las personas en la sociedad estadounidense de hoy en día.

"Juntos, en solidaridad con nuestros socios beneficiarios, no podemos permitir que los persistentes problemas de injusticia económica, las amenazas a nuestra democracia y las prácticas de encarcelamiento masivo pasen desapercibidos", comentó Ana L. Oliveira, presidenta y directora ejecutiva de La Fundación de Mujeres de Nueva York. "Estos subsidios nos permiten expandir de manera auténtica el alcance geográfico y el impacto de las soluciones basadas en la comunidad que creemos que son la clave para impulsar el cambio sostenible a fin de forjar un futuro más equitativo".

Aprovechando el crecimiento y el impulso de las inversiones existentes, la Fundación ha renovado subsidios que apoyarán el trabajo continuo y expandirán de manera auténtica el alcance y la presencia de soluciones basadas en la comunidad para generar impacto. Entre los aspectos más destacados se incluyen un desembolso de $720,000 para financiar y ampliar la siguiente fase de una cohorte plurianual con el Brooklyn Economic Justice Project (BEJP), y $620,000 para mantener el Justice Fund mientras avanza en su estrategia y objetivos para ayudar a desmantelar el encarcelamiento masivo y sus efectos en las familias y comunidades de la ciudad de Nueva York.

Gracias al continuo apoyo financiero de la NYWF y su alianza con Fondation Chanel, BEJP invertirá en varias organizaciones que trabajan colectivamente para interrumpir los efectos negativos de la gentrificación, a la vez que fortalecerá la prosperidad económica para las mujeres, las personas de género expansivo y sus familias en Brooklyn. Entre los nuevos miembros que dirigirán la fase 2 se encuentran Brooklyn Movement Center, Brooklyn Level Up, East New York Community Land Trust y Brooklyn Cooperative Federal Credit Union. En conjunto, la cohorte se sumará a los actuales socios beneficiarios Central Brooklyn Economic Development Corporation (CBEDC), Churches United for Fair Housing (CUFFH), Equality for Flatbush (E4F) y Brownsville Community Justice Center (BCJC) de Justice Innovation a fin de implementar colectivamente enfoques innovadores para originar sistemas económicos nuevos y más equitativos que redistribuyan poder y recursos a la comunidad.

En 2023, el Justice Fund está comenzando el quinto año de su iniciativa de siete años de duración, que ofrece un apoyo renovado a 10 soluciones comunitarias e intersectoriales que reducen significativamente la participación de las mujeres, las familias y las comunidades en todas las fases y aspectos del sistema de justicia. Con un enfoque particular en cerrar Isla Rikers, el fondo invertirá simultáneamente en alternativas de encarcelamiento que promuevan la justicia, la seguridad y el bienestar general.

El reciente impacto de este importante trabajo queda demostrado por el primer aniversario de la política de reforma de libertad condicional #LessIsMore, promovida por el socio beneficiario Katal Center for Health, Equity and Justice, en el que 17,000 personas afectadas por el sistema ya han sido liberadas de manera anticipada en libertad condicional. Además, el socio beneficiario del Justice Fund Transgender Law Center promueve incansablemente la protección a la comunidad transgénero y no conforme con el género, a la vez que desafía la legislación antitransgénero actual a nivel estatal y federal.

"Nos entusiasma realizar una inversión audaz en materia de equidad y justicia al apoyar a líderes comunitarios emergentes y experimentados que promueven un cambio social, cultural y económico significativo y duradero. El trabajo crítico de nuestros socios beneficiarios afectará las vidas de las mujeres y las personas de género expansivo en Nueva York y otros lugares", comentó Camille Emeagwali, vicepresidenta sénior de Programas y Aprendizaje Estratégico de La Fundación de Mujeres de Nueva York.

Acerca de la Fundación de Mujeres de Nueva York

La Fundación de Mujeres de Nueva York (The New York Women's Foundation) es una voz para las mujeres y las personas con género expansivo y una fuerza para el cambio. La misión de la fundación es crear un futuro equitativo y justo para las mujeres y las familias. Logra este objetivo uniendo alianzas interculturales y comunitarias que promueven la acción. La fundación invierte en soluciones comunitarias innovadoras y audaces lideradas por mujeres que promueven la estabilidad económica, la seguridad y la salud de las mujeres menos favorecidas. La fundación ha distribuido más de $100 millones en sus 35 años de existencia a más de 500 organizaciones, lo que ha impactado a millones de mujeres y niñas en la ciudad de Nueva York y en otros lugares. Si desea obtener más información sobre el trabajo de La Fundación de Mujeres de Nueva York para transformar vidas, familias y comunidades, visite www.nywf.org.

FUENTE The New York Women's Foundation

