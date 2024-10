La Fundación Home Depot destina $3 millones a las tareas de socorro tras el huracán

La Fundación aumenta el compromiso anterior tras el paso del huracán Milton, lo que eleva el total comprometido esta temporada de catástrofes a $9 millones

ATLANTA, 11 de octubre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- La Fundación Home Depot quiere destinar hasta $3 millones para apoyar la ayuda inmediata a las comunidades afectadas por los huracanes Helene y Milton. Este incremento del financiamiento, que se suma a los subsidios anuales para catástrofes de la Fundación, aumenta a más de $9 millones el monto total comprometido para los esfuerzos de socorro en esta temporada de catástrofes.

Los socios sin ánimo de lucro de la Fundación se están movilizando para evaluar los daños, proporcionar víveres y suministros de socorro y comenzar la limpieza en todas las comunidades de Florida devastadas por el huracán Milton, incluyendo las que aún se están recuperando del paso de Helene hace apenas dos semanas. Con el apoyo de la Fundación, socios como Convoy of Hope, Operation Blessing, World Central Kitchen y Team Rubicon, entre otros, continuarán los esfuerzos de recuperación del huracán Helene mientras despliegan recursos adicionales en Florida.

"Nuestros pensamientos están con todos los afectados por el huracán Milton y con los que aún trabajan para recuperarse del huracán Helene", declaró Erin Izen, directora ejecutiva de la Fundación The Home Depot. "Estamos aquí a largo plazo: continuaremos nuestros esfuerzos en Tennessee, las Carolinas y Georgia y redoblaremos nuestro apoyo en Florida, en particular a las comunidades afectadas por estas dos tormentas consecutivas".

Desde que el huracán Helene devastó partes del sureste, Team Depot, la fuerza de voluntarios de los asociados de The Home Depot, ha proporcionado más de 6,500 paquetes de ayuda para catástrofes, incluyendo los elementos esenciales como materiales de limpieza, equipos de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés), bolsas de basura y mucho más para su distribución en las zonas siniestradas. Ya se distribuyeron más de 3,000 solo en las tiendas de Asheville y Augusta. Se están realizando esfuerzos similares para ayudar a los afectados por el huracán Milton.

"Asociarnos con la Fundación The Home Depot nos permite responder de inmediato después de catástrofes como los huracanes Helene y Milton", declaró Britni Adkins, directora de adquisiciones y relaciones corporativas de Operation Blessing. "Gracias a su financiamiento y colaboración, hemos distribuido más de 100,000 comidas en todo el sureste y entregado agua, kits de higiene, artículos de limpieza y esperanza a las víctimas del huracán Helene. Con el apoyo de la Fundación The Home Depot, podemos seguir sirviendo a estas comunidades mientras nos volcamos en ayudar a los afectados por el huracán Milton".

Team Depot responderá a las necesidades críticas de las comunidades en las que opera The Home Depot, donando provisiones a los gobiernos locales, primeros intervinientes y organizaciones sin ánimo de lucro, mientras identifica oportunidades para poner las botas sobre el terreno y apoyar los esfuerzos de limpieza y reconstrucción en las próximas semanas.

La Fundación Home Depot colabora con The Home Depot para responder con rapidez. Antes de que el huracán Milton tocara tierra, The Home Depot activó su Centro de Mando de Respuesta a Desastres, que reúne a más de 100 asociados expertos en comercialización, operaciones, cadena de abastecimientos y tecnología para garantizar que las comunidades tengan los elementos que necesitan para prepararse y reconstruirse después de una tormenta. Se enviaron más de 1,000 camiones cargados de materiales esenciales de preparación para la tormenta a las áreas potencialmente impactadas, y los camiones preparados colocados justo fuera de la zona de impacto de la tormenta han podido responder de inmediato con provisiones de recuperación como latas de gas, generadores, bolsas de basura, suministros de limpieza y sierras de cadena. The Homer Fund, el fondo de ayuda a los empleados de The Home Depot, proporciona ayuda económica inmediata a los empleados afectados que necesiten alojamiento seguro, alimentos y vestimenta durante su evacuación.

Acerca de la Fundación The Home Depot

La Fundación The Home Depot, la rama sin ánimo de lucro de The Home Depot (NYSE: HD), trabaja para mejorar las viviendas y las vidas de los veteranos estadounidenses, apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales y formar a profesionales calificados para suplir la carencia de mano de obra. Desde 2011, la Fundación The Home Depot ha invertido más de $500 millones en causas de veteranos y ha mejorado más de 60,000 viviendas e instalaciones de veteranos. La Fundación se ha comprometido a invertir $750 millones en causas de veteranos para 2030 y $50 millones en la formación de la próxima generación de profesionales calificados a través del programa Path to Pro para 2028. Para obtener más información sobre la Fundación The Home Depot, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en X @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/403438/The_Home_Depot_Foundation_Logo.jpg

FUENTE The Home Depot Foundation