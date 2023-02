La Fundación Linux Europa anuncia la creación de la Fundación OpenWallet

Un variado ecosistema de líderes mundiales en tecnología, finanzas y universidades se unen como primeros miembros de la Fundación OpenWallet, se esperan muchos más

BRUSELAS y SAN FRANCISCO, 23 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- La Fundación Linux Europa, un defensor independiente y de confianza de los proyectos de código abierto en Europa, ha anunciado hoy la creación oficial de la Fundación OpenWallet (OWF). Este nuevo esfuerzo de colaboración desarrollará software de código abierto para apoyar la interoperabilidad de una amplia gama de casos de uso de monederos, incluyendo la realización de pagos, la prueba de identidad, el almacenamiento de credenciales validadas como el empleo, la educación, la situación financiera, y los derechos, para permitir la confianza en el futuro digital.

Entre los miembros Premier inaugurales que patrocinan la OWF figuran Accenture, Gen, Futurewei y Visa. Entre los miembros generales que patrocinan la Fundación figuran American Express, Deutsche Telekom / T-Systems, esatus AG, Fynbos, Hopae, IAMX, IDnow, IndyKite, Intesi Group, Ping Identity, SmartMedia Technologies (SMT), Spruce y Swisscom.

Además, 20 importantes organizaciones sin ánimo de lucro y entidades académicas y gubernamentales se han unido a la fundación, entre ellas: Customer Commons, Decentralized Identity Foundation (DIF), Digital Identification and Authentication Council of Canada (DIACC), Digital Dollar Project, Digital Identity New Zealand (DINZ), Digital Identity and Data Sovereignty Association (DIDAS), DizmeID Foundation (DIZME), Hyperledger Foundation, Information Technologies ics and Telematics Institute / Centre for Research and Technology Hellas (CERTH/ITI), Johannes Kepler University Linz, ID2020, IDunion SCE, Mifos Initiative, MIT Connection Science, Modular Open Source Identity Platform (MOSIP), OpenID Foundation, Open Identity Exchange (OIX), Secure Identity Alliance (SIA), Universitat Rovira i Virgili y Trust Over IP Foundation (ToIP).

La OWF no publicará un monedero propio, ni ofrecerá credenciales o creará nuevos estándares. En cambio, su motor de software de código abierto pretende convertirse en el núcleo que otras organizaciones y empresas aprovechen para desarrollar sus propios monederos digitales. Los monederos buscarán la paridad de características con los mejores monederos disponibles y la interoperabilidad con los principales proyectos transfronterizos, como el Monedero de Identidad Digital de la UE.

"Los monederos son una infraestructura esencial para los pagos, la identidad y el acceso seguro. El código abierto -impulsado por la colaboración entre grandes y pequeñas empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y líderes gubernamentales- es un gran modelo de infraestructura vital para las sociedades digitales y beneficia a todos", explicó Daniel Goldscheider, fundador de la Fundación OpenWallet. "Con el código abierto en el núcleo de los monederos, como lo está en el núcleo de los navegadores web, cualquiera puede crear un monedero digital que funcione con otros y ofrezca a los consumidores la libertad de mantener su identidad y credenciales verificables y compartir datos relevantes cuándo, dónde y con quién ellos elijan".

Con un grupo de miembros tan importante y diverso, la OWF subraya lo importante que es contar con una base abierta que respalde una pluralidad de monederos digitales para garantizar la coherencia, la interoperabilidad y la portabilidad, protegiendo al mismo tiempo la privacidad de los consumidores.

"El mundo necesita un lugar para almacenar los activos digitales que importan, y el trabajo de esta fundación tiene el potencial de redefinir el panorama de las credenciales a nivel mundial, creando a su vez experiencias digitales mucho mejores para las personas de todo el mundo y nuevas oportunidades de mercado", explicó Gabriele Columbro, director general de la Fundación Linux Europa. "La UE ha sido una fuerza líder en privacidad de datos y protección del consumidor, y esfuerzos como OWF ofrecen una oportunidad concreta para que los responsables políticos "cambien a la izquierda" su compromiso, permitiendo un ciclo de retroalimentación continuo y transparente entre las regulaciones y la tecnología regulada. Es por eso que nos sentimos honrados de reunir a un grupo tan relevante de actores de la industria en OWF bajo la Fundación Linux Europa".

La OWF es el segundo proyecto acogido por la Fundación Linux Europa. El proyecto Sylva se añadió en noviembre de 2022 para crear un marco de software en la nube de código abierto para telecomunicaciones.

Conjuntamente con la OWF se ha publicado un nuevo informe, Why the World Needs an Open Source Digital Wallet Right Now, elaborado por la OWF en colaboración con Linux Foundation Research. El informe señala:

Los monederos digitales son el principal método de pago del mundo para el comercio electrónico y los puntos de venta minoristas. En 2021, el valor de las transacciones con monederos digitales alcanzó los 15,9 billones de dólares.

Existen cientos de monederos digitales, pero adolecen de una serie de problemas, como el bloqueo de los proveedores, la falta de interoperabilidad, la seguridad cuestionable y las capacidades limitadas.

También hay nuevos monederos en marcha, pero si no están sincronizados, cada país u organización que expide credenciales podría convertirse en un jardín amurallado. Los documentos de identidad y los monederos de otros países no funcionarían, lo que afectaría a los viajes, los estudiantes internacionales y los trabajadores móviles.

El futuro incluirá múltiples monederos, por lo que necesitamos un motor de monederos de primera clase que garantice la interoperabilidad.

Citas de los miembros inaugurales disponibles aquí.

Más información acerca del proyecto y de cómo participar en este trabajo disponibles en: openwallet.foundation.

Únase a los miembros de la Open Wallet Foundation para una emisión en directo y ronda de preguntas y respuestas el 23 de febrero a las 5:00 pm CEST/11:00 am ET. Regístrese aquí.

Acerca de la Fundación Linux Europa

La Fundación Linux Europa se lanzó en septiembre de 2022 para facilitar colaboraciones abiertas originadas en Europa que tengan éxito a escala mundial, apoyando uno de los ecosistemas de código abierto más grandes e influyentes del mundo. La Fundación Linux y la Fundación Linux Europa cuentan con el apoyo de más de 3.000 miembros a nivel internacional. La Fundación Linux es el principal foro mundial de colaboración en materia de software, hardware, normas y datos de código abierto. Los proyectos de la Fundación Linux son fundamentales para la infraestructura mundial, incluyendo Linux, Kubernetes, Node.js, ONAP, Hyperledger Foundation, PyTorch, RISC-V, y más. La metodología de la Fundación Linux Europa se centra en aprovechar las mejores prácticas y abordar las necesidades de los contribuyentes, usuarios y proveedores de soluciones para crear modelos sostenibles de colaboración abierta. Para más información, visite linuxfoundation.eu.

CONTACTO: Noah Lehman, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2008248/OpenWallet_Logo.jpg

SOURCE Linux Foundation Europe