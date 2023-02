Linux Foundation Europe gibt die Gründung der OpenWallet Foundation bekannt

Vielfältiges Ökosystem aus globalen Technologie, Finance und Universitäts-Führungskräften treten als erste Mitglieder der OpenWallet Foundation bei, viele weitere werden erwartet

BRÜSSEL und SAN FRANCISCO, 23. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Linux Foundation Europe, ein unabhängiger, vertrauenswürdiger Unterstützer und herstellerneutraler Standort für Open-Source-Projekte in Europa, gab heute die offizielle Gründung der OpenWallet Foundation (OWF) bekannt. Im Rahmen dieses neuen, gemeinsamen Projekts wird Open-Source-Software entwickelt, um die Interoperabilität für eine Vielzahl von Anwendungsfällen für Wallets zu unterstützen, z. B. für Zahlungen, Identitätsnachweise und die Speicherung von validierten Daten wie Beschäftigung, Ausbildung, finanziellem Status und Ansprüchen, um Vertrauen in die digitale Zukunft zu schaffen.

Zu den Eröffnungs-Premier-Mitglieder, die das OWF sponsern, gehören Accenture, Gen, Futurewei und Visa. Zu den allgemeinen Fördermitgliedern der Stiftung gehören American Express, Deutsche Telekom / T-Systems, esatus AG, Fynbos, Hopae, IAMX, IDnow, IndyKite, Intesi Group, Ping Identity, SmartMedia Technologies (SMT), Spruce und Swisscom.

Zusätzlich sind 20 führende gemeinnützige, akademische und staatliche Einrichtungen der Stiftung beigetreten, darunter Customer Commons, Decentralized Identity Foundation (DIF), Digital Identification and Authentication Council of Canada (DIACC), Digital Dollar Project, Digital Identity New Zealand (DINZ), Digital Identity and Data Sovereignty Association (DIDAS), DizmeID Foundation (DIZME), Hyperledger Foundation, Information Technologies ics and Telematics Institute / Centre for Research and Technology Hellas (CERTH/ITI), Johannes Kepler Universität Linz, ID2020, IDunion SCE, Mifos Initiative, MIT Connection Science, Modular Open Source Identity Platform (MOSIP), OpenID Foundation, Open Identity Exchange (OIX), Secure Identity Alliance (SIA), Universitat Rovira i Virgili, und die Trust Over IP Foundation (ToIP).

Die OWF wird weder selbst ein Wallet veröffentlichen, noch Referenzen anbieten oder neue Standards schaffen. Stattdessen zielt die Open-Source-Software-Engine darauf ab, den Kern zu bilden, den andere Organisationen und Unternehmen nutzen, um ihre eigenen digitalen Wallets zu entwickeln. Die Wallets sollen die gleichen Funktionen wie die besten verfügbaren Wallets aufweisen und mit wichtigen länderübergreifenden Projekten wie der EU-Wallet für digitale Identitäten interoperabel sein.

"Wallets sind eine wichtige Infrastruktur für den Zahlungsverkehr, für die Identität und für den sicheren Zugang. Open Source - angetrieben durch die Zusammenarbeit zwischen großen und kleinen Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und Regierungsvertretern - ist ein großartiges Vorbild für eine Infrastruktur, die für die digitale Gesellschaft unerlässlich ist und allen zugute kommt", so Daniel Goldscheider, Gründer der OpenWallet Foundation. "Mit Open Source als Herzstück von Wallets, wie es auch das Herzstück von Webbrowsern ist, kann jeder eine digitale Geldbörse erstellen, die mit anderen zusammenarbeitet und den Verbrauchern die Freiheit gibt, ihre Identität und verifizierbare Anmeldedaten zu behalten und relevante Daten zu teilen, wann, wo und mit wem sie wollen."

Mit einer so bedeutenden und vielfältigen Gruppe von Mitgliedern unterstreicht das OWF, wie wichtig eine offene Grundlage zur Unterstützung einer Vielzahl digitaler Geldbörsen ist, um Konsistenz, Interoperabilität und Portabilität zu gewährleisten und gleichzeitig die Privatsphäre der Verbraucher zu schützen.

"Die Welt braucht einen Ort, an dem digitale Werte gespeichert werden können, die von Bedeutung sind, und die Arbeit dieser Stiftung hat das Potenzial, die Landschaft der Berechtigungsnachweise weltweit neu zu definieren, was wiederum bessere digitale Erfahrungen für Menschen überall und neue Marktchancen schafft", sagte Gabriele Columbro, Geschäftsführerin der Linux Foundation Europe. "Die EU ist eine führende Kraft im Bereich des Datenschutzes und des Verbraucherschutzes, und Bemühungen wie die OWF bieten den politischen Entscheidungsträgern eine konkrete Möglichkeit, ihr Engagement "nach links" zu verlagern und so einen kontinuierlichen und transparenten Feedback-Zyklus zwischen Vorschriften und regulierter Technologie zu ermöglichen. Deshalb ist es uns eine Ehre, eine so relevante Gruppe von branchenübergreifenden Akteuren im OWF unter der Linux Foundation Europe zusammenzubringen."

Das OWF ist das zweite Projekt, das von der Linux Foundation Europe veranstaltet wird. Project Sylva wurde im November 2022 hinzugefügt, um ein quelloffenes Telco-Cloud-Software-Framework zu schaffen.

Zusammen mit dem OWF wird ein neuer Bericht veröffentlicht, Warum die Welt jetzt eine digitale Open-Source-Geldbörse braucht, vom OWF in Zusammenarbeit mit Linux Foundation Research. Der Bericht stellt fest:

Digitale Geldbörsen sind die weltweit führende Zahlungsmethode für den elektronischen Handel und den Einzelhandel am Point-of-Sale. Im Jahr 2021 belief sich der Wert der Transaktionen mit digitalen Geldbörsen auf 15,9 Billionen US-Dollar.

2021 belief sich der Wert der Transaktionen mit digitalen Geldbörsen auf 15,9 Billionen US-Dollar. Es gibt Hunderte von digitalen Geldbörsen, die jedoch mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen haben, wie z. B. Herstellerabhängigkeit, fehlende Interoperabilität, fragwürdige Sicherheit und begrenzte Funktionen.

Auch neue Geldbörsen sind im Entstehen, aber wenn sie nicht alle synchronisiert werden, könnte jedes Land oder jede Organisation, die Berechtigungsnachweise ausstellt, zu einem ummauerten Garten werden. Ausweise und Geldbörsen aus anderen Ländern funktionieren nicht mehr, was Reisen, internationale Studenten und mobile Arbeitskräfte beeinträchtigt.

Die Zukunft wird mehrere Wallets umfassen, weshalb wir eine erstklassige Wallet-Engine benötigen, um die Interoperabilität zu gewährleisten.

Über Linux Foundation Europe Linux Foundation Europe wurde im September 2022 gegründet, um offene Kooperationen mit Ursprung in Europa zu erleichtern, die auf globaler Ebene erfolgreich sind und eines der größten und einflussreichsten Open-Source-Ökosysteme der Welt unterstützen. Die Linux Foundation und Linux Foundation Europe werden gemeinsam von mehr als 3000 Mitgliedern weltweit unterstützt. Die Linux Foundation ist die weltweit führende Adresse für die Zusammenarbeit in den Bereichen Open Source Software, Hardware, Standards und Daten. Die Projekte der Linux Foundation sind entscheidend für die weltweite Infrastruktur, darunter Linux, Kubernetes, Node.js, ONAP, Hyperledger Foundation, PyTorch, RISC-V und andere. Die Methodik der Linux Foundation Europe konzentriert sich auf die Nutzung bewährter Verfahren und die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Mitwirkenden, Benutzern und Lösungsanbietern, um nachhaltige Modelle für eine offene Zusammenarbeit zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter linuxfoundation.eu.

