La Linux Foundation Europe annonce la formation de l'OpenWallet Foundation

Des leaders mondiaux issus des secteurs technologique, financier et universitaire formant un écosystème diversifié se réunissent pour devenir les premiers membres de l'OpenWallet Foundation. Bien d'autres sont attendus.

BRUXELLES et SAN FRANCISCO, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- La Linux Foundation Europe , organisme de soutien de confiance indépendant et lieu indépendant des fournisseurs pour les projets open source en Europe, a annoncé aujourd'hui la formation officielle de l'OpenWallet Foundation (OWF). Ce nouvel effort de collaboration développera des logiciels open source pour soutenir l'interopérabilité pour un large éventail de cas d'utilisation de portefeuilles, notamment les paiements, la preuve d'identité, le stockage de justificatifs d'identité validés tels que l'emploi, l'éducation, la situation financière et les titres - pour promouvoir la confiance dans l'avenir numérique.

Les membres inauguraux Premier qui parrainent l'OWF sont Accenture, Gen, Futurewei et Visa. Les membres généraux qui parrainent la fondation sont American Express, Deutsche Telekom / T-Systems, esatus AG, Fynbos, Hopae, IAMX, IDnow, IndyKite, Intesi Group, Ping Identity, SmartMedia Technologies (SMT), Spruce et Swisscom.

En outre, 20 organisations à but non lucratif et entités universitaires et gouvernementales de premier plan ont rejoint la fondation, notamment Customer Commons, Decentralized Identity Foundation (DIF), Digital Identification and Authentication Council of Canada (DIACC), Digital Dollar Project, Digital Identity New Zealand (DINZ), Digital Identity and Data Sovereignty Association (DIDAS), DizmeID Foundation (DIZME), Hyperledger Foundation, Information Technologies ics and Telematics Institute / Centre for Research and Technology Hellas (CERTH/ITI), Johannes Kepler University Linz, ID2020, IDunion SCE, Mifos Initiative, MIT Connection Science, Modular Open Source Identity Platform (MOSIP), OpenID Foundation, Open Identity Exchange (OIX), Secure Identity Alliance (SIA), Universitat Rovira i Virgili, et la Trust Over IP Foundation (ToIP).

L'OWF ne publiera pas elle-même un portefeuille, n'offrira pas de justificatifs d'identité et ne créera pas de nouvelles normes. En revanche, son moteur logiciel open source entend devenir le point central sur lequel d'autres organisations et entreprises pourront s'appuyer pour développer leurs propres portefeuilles numériques. Les portefeuilles chercheront à obtenir la parité de fonctionnalité avec les meilleurs portefeuilles disponibles et l'interopérabilité avec les grands projets transfrontaliers tels que le Digital Identity Wallet de l'UE.

« Les portefeuilles sont des infrastructures essentielles pour les paiements, l'identité et un accès sécurisé. L'open source, fruit de la collaboration entre des entreprises à but lucratif, grandes et petites, des organisations à but non lucratif et des responsables gouvernementaux, est un excellent modèle d'infrastructure qui est vital pour les sociétés numériques et profite à tous », a déclaré Daniel Goldscheider, fondateur de la OpenWallet Foundation. « L'open source étant au cœur des portefeuilles, comme il se trouve au cœur des navigateurs web, n'importe qui peut construire un portefeuille numérique qui fonctionne avec d'autres et offre aux consommateurs la liberté de conserver leur identité et des justificatifs d'identité vérifiables et de partager des données pertinentes au moment, à l'endroit et avec qui ils le souhaitent. »

Avec un groupe de membres aussi important et diversifié, l'OWF souligne l'importance de disposer d'une fondation ouverte pour accueillir une pluralité de portefeuilles numériques afin de garantir la cohérence, l'interopérabilité et la portabilité tout en protégeant la vie privée des consommateurs.

« Le monde a besoin d'un lieu pour stocker les actifs numériques importants, et le travail accompli par cette fondation pourrait redéfinir le paysage des justificatifs d'identité à l'échelle mondiale, créant à son tour de bien meilleures expériences numériques pour les utilisateurs du monde entier et de nouvelles opportunités de marché », a déclaré Gabriele Columbro, directeur général de la Linux Foundation Europe . « L'UE joue un rôle de premier plan dans le domaine de la confidentialité des données et de la protection des consommateurs, et des initiatives telles que l'OWF offrent une occasion concrète aux décideurs politiques de « déplacer vers la gauche » leur engagement, en permettant un cycle de retour d'information continu et transparent entre les réglementations et les technologies réglementées. C'est pourquoi nous sommes honorés de réunir un groupe aussi pertinent d'acteurs intersectoriels dans l'OWF sous l'égide de la Linux Foundation Europe. »

L'OWF est le deuxième projet hébergé par la Linux Foundation Europe. Le projet Sylva a été ajouté en novembre 2022 pour créer un cadre logiciel open source telco sur le cloud.

Lancé en même temps que l'OWF, un nouveau rapport intitulé Why the World Needs an Open Source Digital Wallet Right Now a été publié par l'OWF en partenariat avec la Linux Foundation Research. Ce rapport note que :

Les portefeuilles numériques constituent le premier mode de paiement au monde pour le commerce électronique et la vente au détail sur le lieu de vente. En 2021, la valeur des transactions effectuées via les portefeuilles numériques s'élevait à 15 900 milliards de dollars.

Il existe des centaines de portefeuilles numériques, mais ils souffrent d'une multitude de problèmes, notamment l'asservissement à un fournisseur, l'absence d'interopérabilité, une sécurité douteuse et des capacités limitées.

De nouveaux portefeuilles sont également en cours de création, mais s'ils ne sont pas tous synchronisés, chaque pays ou organisation qui délivre des justificatifs d'identité pourrait devenir un jardin clos. Les documents d'identité et les portefeuilles d'autres pays ne fonctionneront pas, ce qui perturbera les voyages et entravera les mouvements des étudiants étrangers et des travailleurs mobiles.

Il y aura à l'avenir de multiples portefeuilles, c'est pourquoi nous avons besoin d'un moteur de portefeuilles d'envergure internationale pour garantir l'interopérabilité.

Pour en savoir plus sur le projet et la manière d'y prendre part, veuillez vous rendre sur le site : openwallet.foundation .

À propos de la Linux Foundation Europe

La Linux Foundation Europe a été lancée en septembre 2022 pour faciliter les collaborations ouvertes provenant d'Europe qui réussissent à l'échelle mondiale, soutenant l'un des écosystèmes open source les plus importants et les plus influents au monde. La Linux Foundation et la Linux Foundation Europe sont soutenues ensemble par plus de 3 000 membres au niveau international.. La Linux Foundation est le principal foyer mondial de collaboration sur les logiciels, le matériel, les normes et les données open source. Les projets de la Linux Foundation sont essentiels à l'infrastructure mondiale, notamment Linux, Kubernetes, Node.js, ONAP, Hyperledger Foundation, PyTorch, RISC-V, et bien plus encore. La méthodologie de la Linux Foundation Europe se concentre sur l'exploitation des meilleures pratiques et la réponse aux besoins des contributeurs, des utilisateurs et des fournisseurs de solutions afin de créer des modèles durables de collaboration ouverte. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web linuxfoundation.eu .

