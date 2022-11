La fusion de deux histoires riches : la grande annonce de Toshiba TV

HONG KONG, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- D'une génération à l'autre, l'amour du football de qualité a transcendé et, rétrospectivement, a constitué une riche et mémorable culture qui rassemble des millions de personnes à travers les frontières. Cette année, Toshiba TV devient le téléviseur officiel de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Outre les images éblouissantes et réalistes, les téléviseurs Toshiba sont également dotés d'une qualité sonore extraordinaire. Ils permettent donc un visionnage véritablement captivant et réaliste des matchs de football de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™, mais ce n'est pas tout. Les technologies simples à utiliser telles que le contrôle à distance sur smartphone et les commandes vocales fonctionnent grâce à des systèmes d'exploitation de pointe qui mettent en valeur les téléviseurs Toshiba.

En collaborant avec l'association la plus éminente dans la culture du football pour une expérience de visionnage incomparable, le téléviseur Toshiba démontre son engagement continu en faveur de l'artisanat ; qui est au cœur du commerce et de l'esprit sportif. Cette résonance avec l'esprit du football se ressent en visionnant des événements de classe mondiale tels que la Coupe du monde de la FIFATM sur des produits issus de la gamme de haute qualité de téléviseurs Toshiba tels que les téléviseurs OLED, UHD et les produits intelligents.

Toshiba TV a dévoilé des téléviseurs phares qui ont rencontré un énorme succès sur les marchés mondiaux cette année. Alors que l'année touche à sa fin, Toshiba TV s'apprête à faire honneur à son statut de téléviseur officiel de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™ grâce à une expérience de visionnage de football inoubliable.

À propos de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™

La Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™ se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2022. Ce sera la 22e édition du tournoi, et la toute première à se dérouler dans le monde arabe. Le tirage au sort pour la phase de groupes de la Coupe du monde a eu lieu à Doha, au Qatar, le 1er avril 2022 en amont du tournoi. Le Pays de Galles, l'Australie et le Costa Rica se sont qualifiés pour les trois dernières places en juin dernier, venant ainsi compléter la sélection de 32 équipes.

À propos de Toshiba TV

Toshiba TV a 70 ans d'histoire dans la production de téléviseurs. Avec les inventions et les idées innovantes dans son ADN, Toshiba TV a produit de nombreux téléviseurs dotés de fonctionnalités inédites au monde et au Japon. Depuis sa première production de téléviseurs en 1952, Toshiba TV a offert des expériences inoubliables et de nouveaux styles de visionnage à de nombreuses personnes à travers le monde grâce à sa haute qualité d'image.

