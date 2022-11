Uma fusão de duas ricas histórias - o grande anúncio da Toshiba TV

HONG KONG, 16 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- De uma geração a outra, o amor pelo futebol de qualidade transcendeu e, em retrospecto, instituiu uma cultura rica e histórica que une milhões de pessoas de múltiplas fronteiras. Este ano, a Toshiba TV aparece como a televisão oficial da Copa do Mundo FIFA Catar 2022™.

Os visuais arrebatadores e realistas das TVs Toshiba são complementados pela qualidade de som marcante de forma distinta. Isso permite assistir ao futebol da Copa do Mundo FIFA Catar 2022™ de forma verdadeiramente fascinante e realista, mas isso não é tudo. Tecnologias fáceis de usar, como os Recursos de Controle Remoto de TV e Voz por Smartphone, são alimentadas por sistemas operacionais de ponta que acompanham as TVs Toshiba.

Ao colaborar com a associação mais proeminente na cultura do futebol para uma experiência de espectador superlativa incomparável, a Toshiba TV demonstra seu compromisso contínuo com a habilidade técnica refinada; uma essência central dos negócios e do espírito esportivo. Essa ressonância com o espírito do futebol aparece vividamente ao receber importante reconhecimento de eventos de classe mundial como a Copa do Mundo FIFATM, para a série TVs Toshiba do tipo OLED, UHD e Smart.

Os principais modelos de TVs Toshiba registraram enorme sucesso nos mercados mundiais este ano. À medida que o ano se inicia, as TVs Toshiba estão prontas para corresponder ao seu status de televisão oficial da Copa do Mundo FIFA Catar 2022™ por meio de uma inesquecível experiência de primeira linha para assistir futebol.

Sobre a Copa do Mundo FIFA Catar 2022™

A Copa do Mundo FIFA Catar 2022™ será realizada de 20 de novembro a 18 de dezembro no Catar. Esta é a 22ª edição da competição e a primeira sendo disputada no mundo árabe. O sorteio para a fase de grupos da Copa do Mundo ocorreu em Doha, no Catar, em 1º de abril de 2022, para preparar o terreno para o torneio. Os três últimos qualificados foram conhecidos em junho, e o País de Gales, a Austrália e a Costa Rica completaram o grupo de 32 seleções.

Sobre a Toshiba TV

A Toshiba TV tem 70 anos de história na produção de TVs. Com seu forte DNA em invenções e ideias inovadoras, a Toshiba TV produziu muitas TVs com os primeiros recursos do mundo e do Japão. Desde a primeira produção de TV em 1952, a Toshiba TV oferece experiências inesquecíveis e novos estilos de visualização para muitas pessoas em todo o mundo por meio de sua alta qualidade de imagem.

Para saber mais, fique ligado na Toshiba TV no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1947175/image_5022994_14255107.jpg

FONTE Toshiba TV

SOURCE Toshiba TV