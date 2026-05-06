La Gala de las Voces 2026 de The Brotherhood Sister Sol en honor a Iman y Derek Fordjour el 14 de mayo en la ciudad de Nueva York

El beneficio anual de la ciudad de Nueva York destaca la inversión urgente en liderazgo juvenil, creatividad y oportunidad

NUEVA YORK, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Brotherhood Sister Sol (BroSis), fundada en Harlem en 1995, celebrará su Gala anual de las Voces el jueves 14 de mayo de 2026, en la ciudad de Nueva York, en el Ziegfeld Ballroom. Los galardonados de este año son la supermodelo, empresaria y autora Iman, y el aclamado artista interdisciplinario Derek Fordjour.

BroSis es una organización de desarrollo juvenil y justicia social que trabaja para educar, organizar y capacitar a jóvenes y educadores para construir un poder comunitario duradero y promover la equidad. Con raíces en Harlem, con presencia en toda la ciudad y alcance nacional, sirve a miles de jóvenes cada año a través de tutoría, apoyo académico, acceso a la universidad, programas de alimentos, aprendizaje ambiental, desarrollo de liderazgo y vías hacia la universidad y las carreras. Su trabajo ayuda a los jóvenes a comprender su historia, identidad y poder, y a usar esa comprensión para tener éxito en la escuela, el trabajo y la vida. Desde 2018, el 100 % de los estudiantes de último año de BroSis se han graduado de la escuela secundaria y, desde 2023, el 94 % ha ido a la universidad.

"Siempre he creído que cuando invertimos en los jóvenes, invertimos en el futuro de nuestra humanidad compartida", dijo Iman. "The Brotherhood Sister Sol proporciona tutoría, apoyo académico y espacios creativos donde los jóvenes no solo reciben apoyo, sino que también son realmente vistos, escuchados y empoderados. Me siento profundamente honrado de estar junto a una organización que anima a los jóvenes y reconoce su poder como agentes de cambio".

"The Brotherhood Sister Sol es una de mis grandes inspiraciones", dijo Derek Fordjour. "Satisfacen las necesidades urgentes con compasión y un compromiso inquebrantable. En el corazón de su misión hay una especie de amor radical que hace que las personas y las comunidades se integren".

"En BroSis, estamos trabajando en la intersección de la educación, la capacitación y la organización", dijo Khary Lazarre-White, directora ejecutiva y cofundadora de The Brotherhood Sister Sol. "Nuestros jóvenes están navegando en un mundo cada vez más complejo, conformado por la inseguridad económica, los desafíos de salud mental y las barreras estructurales que con demasiada frecuencia limitan las oportunidades y la equidad. Lo que necesitan no es solo acceso, sino consistencia de apoyo, pertenencia a la comunidad y una creencia profunda y sostenida en su potencial. Durante más de 30 años, hemos construido los sistemas, las relaciones y la atención que lo hacen posible. Y en este momento, ese compromiso es más urgente que nunca".

"BroSis se basa en una creencia simple: cuando los jóvenes tienen un apoyo constante y una oportunidad real, prosperan", dijo Paul E. Butler, presidente y director de transformación de New America. "En un momento de creciente incertidumbre para tantas familias, este trabajo es esencial. Estamos profundamente agradecidos con Iman y Derek Fordjour por inspirar a nuestros jóvenes y ser modelos a seguir de cómo pueden usar su voz. La Gala de las Voces es un momento para invertir en los jóvenes y en su capacidad no solo para tener éxito, sino también para liderar".

La Gala de las Voces de 2026 reconocerá a los líderes de todos los sectores comprometidos con el avance de las oportunidades, la equidad y el liderazgo juvenil. Turner Construction Company se desempeña como patrocinador principal. Otros patrocinadores importantes son: Jeannie Blaustein y Peter Bokor, Peter Mensch y Anita Bitton, GAP, Katja Goldman y Michael Sonnenfeldt, Jon Grau y Cameron Lewis, JP Morgan, Kleinberg, Kaplan, Wolff y Cohen, P.C., ACC3 International/Christian y Patricia Lopez, The Dr. David M. Milch Foundation, Morgan Stanley, BizGro Partners, Component Assembly Systems, David Kordansky Gallery, Petzel Gallery, Derek Fordjour, Gibson Dunn y Crutcher LLP, Fragomen, Marcy y Bennett Grau, Jennifer y Salil Seshadri, Hein Park Capital Management LP, JDP Mechanical, Patricia y Mark Joseph, The Shelter Foundation, Latham y Watkins, LLP, Dele Oladapo, OZZ Electric, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton y Garrison LLP, Safeway Electric, Vanessa Stanton y Peter Gourdine, Trinity Church Wall Street Philanthropies, Unity Electric, Terence y Rachel Winter, entre otros.

Los fondos recaudados apoyarán directamente la programación de BroSis durante todo el año y la expansión de los servicios para los jóvenes en toda la ciudad de Nueva York.

Voces de liderazgo

Copresidentes: Clara Markowicz; Paul E. Butler

Presidente de Recaudación de Fondos: Peter J. Davoren, presidente y director general de Turner Construction Company

Vicepresidentes: Fuquan Collins; Rahsan-Rahsan Lindsay; Ravi J. Mallik; Detavio Samuels

Comité Coordinador: Danielle M. Brown; Ross Haime; Marti Meyerson; Latraviette D. Smith-Wilson; Tiffany R. Warren

Comité de Beneficios de Voices: Elizabeth Acevedo; Sheila R. Adams-James; Ernest Boyd; Andrew M. Chonoles; Heather Corbett; Adair Curtis; Cynthia Dames; B. Alan Echtenkamp; Sharon Foo; Matthew A. Gibbons; Stephen Graham; Farah Griffin; Damon Hewitt; Kippy Joseph; Marcus Littles; Diarra McKinney; Alondra Nelson; Pedro A. Noguera; Michelle Ores; Lida Orzeck; Alexandra Shapiro; Andrietta Sims; Lauren Starr; Holly A. Thomas; Miguel Vias; Douglas H. White

Para más información sobre The Brotherhood Sister Sol, visite www.brotherhood-sistersol.org.

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FUENTE The Brotherhood Sister Sol