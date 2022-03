La galardonada actriz Scarlett Johansson se une a Dress for Success® Worldwide como embajadora mundial para celebrar su 25.° aniversario

NUEVA YORK, 8 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dress for Success Worldwide, el recurso mundial líder sin fines de lucro para el empleo de las mujeres, anunció hoy que la galardonada actriz Scarlett Johansson se convertirá en embajadora mundial de la organización. Johansson y su nueva marca para el cuidado de la piel, The Outset, agregarán sus voces y apoyo a Dress for Success Worldwide en su misión de ayudar a las mujeres a lograr la independencia económica.

Como defensora de larga data del empoderamiento de la mujer, Johansson ayudará a elevar la conciencia sobre el papel fundamental que desempeña Dress for Success al ayudar a las mujeres a avanzar en lo profesional, prosperar en lo personal, cuidar de sus familias y ayudar a reconstruir las comunidades. Participará en campañas selectas de Dress for Success así como en diferentes eventos y promociones. El equipo The Outset también donará su tiempo y experiencia para interactuar con los clientes de Dress for Success de forma voluntaria.

"Creo que cuando apoyamos el viaje de cada quien hacia el descubrimiento de la confianza propia, el mundo es un lugar mejor", expresó Johansson. "Me siento muy honrada por asociarme con Dress for Success; ellos hacen posible que las mujeres logren sus sueños dando lo mejor de sí".

Además de actuar como embajadora mundial de Dress for Success, Johansson es reconocida por su trabajo para apoyar a las mujeres y abogar por la igualdad entre los géneros como parte de la campaña anual "Your Hour, Her Power®" de la organización. En honor al Mes de la Historia de la Mujer y al Día Internacional de la Mujer, Your Hour, Her Power rinde homenaje a las mujeres líderes inspiradoras e invita a las personas a donar el equivalente a una hora de remuneración para ayudar a las mujeres a lograr su independencia económica.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a Scarlett como embajadora mundial para generar conciencia sobre nuestra misión en un momento tan crucial para las mujeres", expresó Michele C. Meyer-Shipp, directora ejecutiva de Dress for Success Worldwide. "El apoyo de Scarlett al empoderamiento de la mujer, junto con su pasión personal por ayudarnos a demostrar nuestro impacto como el recurso global líder sin fines de lucro para el empleo de las mujeres, es, literalmente, un punto de inflexión para nuestra organización".

Las mujeres están saliendo de la fuerza laboral a un ritmo alarmante, lo que ha provocado una pérdida de ingresos por valor de $800,000 millones en todo el mundo. Durante los últimos 25 años, Dress For Success ha liderado esfuerzos a escala mundial para ayudar a las mujeres a lograr la seguridad económica y transformar sus vidas. Esta nueva alianza con Johansson le ayudará a Dress for Success a llegar a más mujeres, avanzar en su misión y sensibilizar sobre su causa.

Desde su lanzamiento en 1997, Dress for Success se ha expandido hasta llegar a 144 establecimientos en 23 países, y ha ayudado a más de 1.2 millones de mujeres a trabajar por su independencia. Dress for Success ha trascendido más allá de los vestidos para ofrecer una variedad de servicios y acceso a oportunidades para los clientes. Más del 60 % de las clientes se identifica como mujeres de color, y el 56 % son madres.

"Queremos que el mundo conozca, particularmente en el año de nuestro 25.° aniversario, la cantidad de formas en que aportamos para que las mujeres puedan reincorporarse mediante servicios y programas que van mucho más allá de ofrecer un atuendo profesional", manifestó Meyer-Shipp. "No somos solo una organización sin fines de lucro; somos un agente de cambio".

Para conocer más acerca de Dress for Success Worldwide y de la campaña Your Hour, Her Power, visite: yourhourherpower.org.

Para conocer más acerca de la nueva marca de Johansson para el cuidado de la piel, visite: theoutset.com.

Acerca de Dress for Success

Dress for Success es una organización mundial sin fines de lucro que empodera a las mujeres para que logren su independencia económica al ofrecerles una red de apoyo, vestimenta profesional y las herramientas de desarrollo para ayudarlas a prosperar en el trabajo y en la vida. Desde que inició sus operaciones en 1997, Dress for Success ha empoderado a más de 1.2 millones de mujeres en 144 ciudades de 23 países. Visite dressforsuccess.org para conocer más.

Contacto: Patricia Steele, vicepresidenta de Comunicaciones Globales

Dress for Success Worldwide

[email protected]

FUENTE Dress for Success® Worldwide

SOURCE Dress for Success® Worldwide