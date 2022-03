斯嘉丽加盟Dress for Success

纽约2022年3月9日 /美通社/ -- 全球领先的非营利性女性就业资源组织Dress for Success Worldwide今天宣布,获奖演员斯嘉丽·约翰逊将成为该组织的全球大使。约翰逊和她新推出的护肤品牌The Outset将为Dress for Success Worldwide帮助女性实现经济独立的使命发声并提供支持。

作为女性赋权的长期倡导者,约翰逊将帮助人们认识到Dress for Success在帮助女性实现职业进步、个人发展、照顾家庭和重建社区方面发挥的关键作用。她将参与Dress for Success的部分宣传、活动和推广。Outset团队还将在志愿基础上贡献他们的时间和专业知识,与Dress for Success客户进行互动。

约翰逊表示:“我相信,如果我们在寻找自信的道路上相互支持,世界会变得更加美好。我很荣幸能与Dress for Success合作;他们让女性展现自己最好的一面,从而有机会实现自己的梦想。”

除了担任Dress for Success全球大使外,作为该组织每年一次的年度“Your Hour, Her Power®”活动的一部分,约翰逊还因其支持女性和倡导两性平等的工作而受到表彰。为了纪念妇女历史月和国际妇女节,“Your Hour, Her Power”表彰励志的女性领袖,并呼吁人们捐赠相当于一小时工资的款项,帮助女性实现经济独立。

Dress for Success全球首席执行官Michele C. Meyer-Shipp表示:“我们非常高兴地欢迎斯嘉丽成为全球大使,在这样一个对女性至关重要的时期促进人们对我们使命的认知。斯嘉丽支持对女性的赋权,而且怀着个人的热情帮助我们展示作为全球领先的非营利性女性就业资源的影响力,这对我们的组织来说确实是带来了根本性的改变。”

女性正以惊人的速度退出职场,这已导致全球收入损失8000亿美元。过去25年来,Dress For Success一直在全球范围内引领相关的工作,帮助女性实现经济安全和改变她们的生活。与约翰逊的这项新合作将帮助Dress for Success惠及更多女性,推进组织使命,并提高人们对其事业的认知。

自1997年推出以来,Dress for Success已扩展到23个国家的144个地点,帮助超过120万女性走向独立。Dress for Success的工作已超越了职业套装的范畴,为客户提供各种各样的服务和获得机会的渠道。超过60%的客户属有色人种女性,56%的客户是母亲。

Meyer-Shipp表示:“在我们成立25周年之际,我们尤其希望全世界了解,我们通过大量不同方式帮助女性重新站起来,我们的服务和项目远远不止于提供职业服装。我们不仅仅是一个非营利组织;我们还是变革的推动者。”

如需了解有关Dress for Success和“Your Hour, Her Power”活动的更多信息,请访问:yourhourherpower.org。

如需了解有关约翰逊新护肤品牌的更多信息,请访问:theoutset.com。

关于Dress for Success

Dress for Success是一个全球性非营利组织,通过提供支持网络、职业服饰和发展工具,帮助女性在工作和生活中实现发展,使女性能够实现经济独立。自1997年开始运营以来,Dress for Success已在23个国家的144个城市为120万名女性提供了支持。访问dressforsuccess.org 了解详情。

